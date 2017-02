Legabasket Serie A, Capo d'Orlando ancora corsara: che vittoria a Cantù

La Betaland Capo d'Orlando smaltisce molto rapidamente la delusione per la sconfitta al fotofinish in coppa Italia contro Reggio Emilia. A Desio, i siciliani di coach Di Carlo giocano una grande pallacanestro per i primi due quarti, mettendo alle corde le Red October Cantù e sfiorando anche i trenta punti di vantaggio. Poi nella ripresa arriva la rabbiosa e inevitabile reazione della formazione lombarda, che arriva fino a -5 ma poi viene ricacciata indietro dalla classe e dal sangue freddo degli ospiti, che così ottengono la seconda vittoria consecutiva lontano da casa e restano in pienissima zona playoff.

Parte bene la Betaland che sfrutta la maggiore dinamicità e con Iannuzzi e Stojanovic firma il 4-0 dopo due minuti. Al secondo canestro del serbo risponde prima Calathes e poi Pilepic, mentre Delas si carica di falli e Dowdell firma il sorpasso canturino, prima della risposta di Iannuzzi. Ma è ancora devastante Stojanovic, che firma altri sette punti prima del +8 firmato Ivanovic; poi Perl risponde a Pilepic e il vantaggio cresce con la buona difesa di Capo e con la tripla di Archie che vale l'11-23 di fine primo quarto. L'americano apre il fuoco in avvio di secondo quarto, poi un paio di attacchi riportano sotto Cantù con Pilepic e Johnson. Archie non si ferma più, dall'altra parte Callahan prova a suonare la carica ma la quarta bomba di Dom vale il +16 Orlandina. Delas poi "doppia" i lombardi, e la gente di Desio fischia: Cantù non segna più, si sblocca pure Diener ed è +23. Lampo di Acker con fallo, Ivanovic ritrova punti dalla lunetta poi Archie-Delas confezionano un gran canestro. Si va a metà gara con la schiacciata di Johnson e l'appoggio in contropiede di Diener per il 23-48.

Iannuzzi in semigancio apre al meglio il terzo quarto, dall'altra parte Darden segna quattro punti in fila. Cantù prova a scuotersi sul piano nervoso, Pilepic segna la bomba del -20 approfittando di un piccolo calo di Capo. Stojanovic chiama e Johnson risponde da fuori, i lombardi hanno un altro sussulto e continuano a rosicchiare punto su punto, poi Iannuzzi interrompe l'emorragia seguito da Stojanovic, dopo l'appoggio di Johnson. Si sblocca Calathes, ancora buona la difesa canturina e Darden firma il 47-60 di fine quarto. 2/2 di Parrillo in avvio di quarto periodo, poi Dowdell porta i suoi sotto la doppia cifra di ritardo. La Betaland non segna più, Tepic sblocca i suoi dalla lunetta ma la bomba di Pilepic riporta la Red October sul -8. Iannuzzi ritrova la via del canestro, Johnson replica ed è ancora Calathes con cinque punti in fila dopo altri liberi di Tepic. Cantù a -5 a metà quarto, Capo esce dal timeout alla grande: Ivanovic-Stojanovic-Archie, 7-0 di parziale al quale risponde solo parzialmente la Red October con Pilepic. L'assalto canturino nel finale non sortisce effetti, Tepic segna il canestro che chiude la gara: a nulla serve il canestro di Dowdell.