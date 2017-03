Google Plus

Mia Cantù, ufficiale: Recalcati è il nuovo allenatore

Carlo Recalcati è il nuovo allenatore della Mia Cantù: è notizia di poche ore fa, infatti, che il tecnico ex Varese, tra le altre, ha trovato un accordo con la società brianzola fino al 2018. L'ex coach della Nazionale Italiana è il terzo tecnico stagionale visto che subentra a Balshakov che a sua volta aveva già preso il posto di Kurtinaitis. Spetta al coach italiano, ora, il compito di risollevare i bianco-blu, immischiati nei bassi fondi della classifica di Serie A.

E' un lieto ritorno per l'ormai settantaduenne coach nativo di Milano: Recalcati è stato una bandiera di questo club a cavallo tra gli anni '60 e '70, da giocatore, ed ha già rivestito anche i panni di allenatore canturino dal 1984 al 1990. Il presidente russo Gerasimenko ha dato le chiavi della squadra ad una personalità come lui che conosce bene quest'ambiente per provare a dare una svolta alla stagione.

"Charlie", così, torna a guidare una squadra dopo oltre un anno di stop: la sua ultima avventura era stata sulla panchina della Reyer Venezia, nel biennio che va dal 2014 fino ad inizio 2016, quando fu sollevato dall'incarico a stagione in corso. Per lui si apre, dunque, un nuovo ciclo che durerà almeno fino alla prossima stagione.