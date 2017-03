EA7 Milano - Fiat Torino in diretta, Lega Basket serie A 2016/17 LIVE (20.45)

Google Plus

Buona domenica cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Fiat Torino. Come sempre siamo live dal Forum d'Assago per raccontarvi il grande basket LIVE. Restate con noi!

Questa sera l'Olimpia Milano ospita la Fiat Torino per il primo posticipo di questa 21esima giornata di Legabasket serie A, sesta giornata del girone di ritorno.

L'EA7 comanda in solitaria la classifica nostrana (8 punti di vantaggio su Avellino seconda ndr), anche se arriva dall'ennesima sconfitta in Eurolega questa volta sul campo di Vittoria.

Una settimana difficile per Jasmine Repesa che deve fare i conti anche con gli infortunati: stagione finita per Zoran Dragic (lesione al crociato), stop di un mese per Mantas Kalnietis (lesione all'adduttore). Sulla via del recupero è invece Kruno Simon: il croato sarà assente questa sera, ma il suo rientro appare vicino.

Questa sera l'Olimpia festeggerà la Coppa Italia vinta un paio di settimane fa a Rimini. Capitan Cinciarini, prima della palla a due, alzerà il trofeo vinto in Romagna.

Quindi una EA7 incerottata ospita una Fiat Torino bisognosa di punti per qualificarsi ai play off. La squadra gialloblu è a quota 20 punti forte del bilancio ad oggi in perfetta parità di 10 vittorie e altrettante sconfitte.

Così il coach Vitucci alla vigilia della gara: "Umiltà e orgoglio per sfidare i migliori. E’ questa la base da cui dobbiamo partire, sapendo che dovremo disputare una partita sopra le righe per poter risultare competitivi contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Siamo chiamati ad accettare il gusto della sfida per misurare anche e soprattutto noi stessi".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 46 i precedenti tra queste due squadre con l’Olimpia che conduce la serie storica 30-17.­ A Torino, l’Olimpia è 16-10. Queste due squadre si sono affrontate tre volte in semifinale scudetto e l’Olimpia ha sempre vinto la serie.

Lo scorso anno il fattore campo venne rispettato con l’85-83 per Torino al Pala Ruffini nonostante i 23 di Jamel McLean e la risposto dell’Olimpia a Milano dopo un tempo supplementare 94-90 con 19 punti di Kruno Simon. Nella partita di andata l’Olimpia ha sbancato Torino 100-97 con 16 punti di Kruno Simon.

Non ci sono ex tra queste due squadre, anche se il playmaker di Torino, Peppe Poeta, è stato compagno di squadra in Nazionale di Andrea Cinciarini, inoltre ha giocato a Teramo con Bruno Cerella e a Trento con Davide Pascolo. Valerio Mazzola è stato compagno di squadra a Bologna (Virtus) di Simone Fontecchio. Il coach di Torino, Frank Vitucci, ha allenato Cerella a Varese.

