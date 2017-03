Basketball Champions League - La Dinamo Sassari vince anche il ritorno e approda ai quarti di finale

La Dinamo Sassari scrive la storia e si conquista l'accesso ai quarti di finale della Basketball Champions League eliminando Le Mans. Saranno così due le squadre italiane che passeranno il turno, in virtù del derby tra l'Umana Reyer Venezia e la Sidigas Avellino (che si disputerà domani).

Dopo la confortevole vittoria dell'andata (79-63), Sassari si regala una partita perfetta, sempre a contatto con gli avversari, incapaci di allungare per cercare di coprire lo scarto dell'andata. MVP del match è l'irriducibile Dusko Savanovic, che conclude sfiorando la doppia doppia con 15 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra anche Rok Stipcevic (14) e David Lighty (10), che hanno contribuito in maniera perfetta all'impresa compiuta. Tra le fila dei francesi, gli ultimi ad arrendersi sono Watson (16 punti) e Ryan Pearson (12 punti)

CRONACA - Coach Pasquini manda in campo Bell, Lacey, Devecchi, Sacchetti e Lydeka, coach Menard risponde con Watson, Cornelie, Yarou, Gelebale e Hanlan. Nel primo quarto partono forte i francesi, che giustamente cercano subito per prendere vantaggio. Sassari scivola fino al -8 ma poi risale e chiude i primi dieci minuti sotto di un solo possesso (21-18), soprattutto grazie a Lawal e Stipcevic. Le Mans cerca subito un nuovo allungo, ma Sassari tiene arrivando solo fino al -7, soprattutto per l'ottimo apporto dalla panchina di Lighty. Si va per cui al riposo con Sassari sotto di sole cinque lunghezze, con ancora undici punti di vantaggio nella somma dei punteggi.



Al rientro dagli spogliatoi i sardi reagiscono immediatamente con due triple pesanti realizzate dal leader Savanovic, i francesi però non ci stanno e completano un break di 9-0 che consente loro di rimettere la testa avanti ed accorciare ancora il divario, che però rimane ampio (54-47). Grazie ad un parziale di 8-1, Sassari riporta la partita in parità. I sardi allora decidono di giocarsela, mentre i francesi oramai senza speranze sparacchiano da tre punti. Il match finisce 66-68 e i tifosi ospiti che hanno seguito la squadra esplodono di gioia. Sassari vince ed approda ai quarti di finale, di cui conoscerà la rivale solo il 10 marzo quando ci sarà il sorteggio.

DICHIARAZIONI - Federico Pasquini (coach Dinamo Sassari): “Prima di tutto vorrei fare dei ringraziamenti speciali, perché oggi abbiamo centrato un obiettivo storico per la nostra società. In questi ultimi mesi siamo stati bravi a conquistare le Final Eight del campionato italiano, arrivando fino a giocarci la finale di Coppa Italia, e ci siamo qualificati ai quarti di finale dei playoff di Basketball Champions League con le migliori 8 squadre di questa competizione. Voglio ringraziare la società perché, grazie alla perfetta organizzazione, ci ha dato la possibilità di ritornare stanotte stessa in Sardegna, permettendoci di riposare almeno per un giorno prima di tornare al lavoro per preparare per la prossima sfida di campionato".

"Voglio ringraziare per questo il presidente perché è qualcosa che non accade tutti giorni. Voglio poi ringraziare il mio staff perché lavora ogni giorno senza sosta mettendo me e la squadra di lavorare nel migliore dei modi possibili. E infine voglio ringraziare i miei ragazzi perché stanotte hanno vinto una partita tosta, senza perdere mai la via, giocando una grande difesa contro un’ottima squadra, molto atletica. Quando vinci contro una squadra come Le Mans, che è un avversario forte, atletico e fisico, e guardando le statistiche ti accorgi che hai preso più rimbalzi di una squadra così atletica significa che tutti hanno messo in campo qualcosa in più del 100 percento.”