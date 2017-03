LegaBasket Serie A - Milano vola a Sassari, Avellino - Reggio per il riscatto. Tra Varese e Pesaro sfida rovente

Nove giornate al termine della Regular Season di Serie A, con il campionato che inizia ad emettere i primi verdetti, al vertice come in coda. Decisive, ai fini della qualificazione ai playoff, così come per la salvezza, anche le sfide che si disputeranno in questa ventiduesima giornata stagionale, che vedrà l'Olimpia Milano far visita ad una delle migliori squadre di questo periodo, la Dinamo Sassari di Federico Pasquini. Dopo la sconfitta in terra d'Israele, Repesa vola in Sardegna andando a caccia di una vittoria di carattere: il PalaSerradimigni, tuttavia, si è sempre dimostrato campo ostico per i meneghini, che verranno sicuramente aggrediti dalla voglia dei padroni di casa di accorciare ulteriormente sul secondo posto in classifica. Il vantaggio cospicuo fa dormire sonni tranquilli al tecnico dei milanesi, che però chiede determinate risposte ai suoi. Assente Fontecchio.

Dopo la roboante vittoria in casa di Avellino in coppa, la Reyer Venezia sarà di scena in casa di una Flexx Pistoia che va a caccia dell'ennesima vittoria casalinga per provare a continuare a cullare sogni di playoff. I toscani, fermi a quota venti, potrebbero approfittare dello scontro diretto di questa sera tra Brescia e Brindisi per staccare una delle altre due pretendenti all'ottava piazza. L'anticipo domenicale vedrà impegnati gli irpini di Sacripanti, reduci da cinque sconfitte di fila, in casa della Grissin Bon Reggio Emilia, ferma dopo due battute d'arresto consecutive nel limbo della classifica, al settimo posto, a quota 22.

Giornata decisiva anche in coda, dove Caserta e Cantù si sfideranno al PalaMaggiò per provare a rilanciare le proprie velleità di playoff. Tuttavia, un occhio verrà gettato anche alle spalle, dove a Varese si gioca in contemporanea la sfida tra la Openjobmetis, in netta ripresa dopo la brillante vittoria di Avellino, e la Consultinvest Pesaro, reduce da una settimana a dir poco tribolata con l'addio di Bucchi e l'arrivo di coach Leka: "Non ho avuto nemmeno il tempo di pensare alla responsabilità che ora ho sulle spalle. Del resto, sono malato di basket e penso sempre a quello. In me c'è molta carica e anche un po' di preoccupazione perchè voglio dare qualcosa di importante a questa città che mi ha adottato 23 anni fa. Non sconvolgeremo le cose che facevamo con Bucchi". In fondo alla classifica, invece, la Vanoli Cremona ospita l'Orlandina in una sfida che ha il sapore di penultima spiaggia. In caso di sconfitta i lombardi si ritroveranno a quattro punti dal terz'ultimo posto: obiettivo vittoria a tutti i costi per continuare a sperare.

La giornata si chiuderà lunedì sera a Torino, dove la Fiat ospiterà la Dolomiti Energia Trentino reduce da sei vittorie consecutive che hanno trascinato la squadra di Maurizio Buscaglia al quarto posto alle spalle della coppia Venezia-Avellino. Di contro, Torino continua a soffrire di una tremenda discontinuità. Soltanto curandola da qui a fine stagione, i piemontesi potrebbero aspirare a giocare i playoff tra qualche settimana.

Il quadro completo di giornata

11/03 ore 20.30 Germani Basket Brescia - Enel Brindisi

12/03 ore 12 Grissin Bon Reggio Emilia - Sidigas Avellino

12/03 ore 18.15 The Flexx Pistoia - Umana Reyer Venezia

12/03 ore 18.15 Pasta Reggia Caserta - MIA Cantù

12/03 ore 18.15 Openjobmetis Varese - Consultinvest Pesaro

12/03 ore 18.15 Vanoli Cremona - Betaland Capo d'Orlando

12/03 ore 20.45 Banco di Sardegna Sassari - Emporio Armani Milano

13/03 ore 20.45 Fiat Torino - Dolomiti Energia Trentino

La classifica