Legabasket Serie A: risultati e tabellini della 22esima giornata

Nella rivincita della finale di Coppa Italia, Milano supera Sassari nonostante la lunga lista di assenti. Tre giocate di Cinciarini e un canestro di Hickamn tengono lontana Sassari nell'ultimo quarto tengono a distanza la solita, coriacea Dinamo, che paga la scarsa precisione dalla lunga distanza e la serata ispirata dell'ex Sanders.

Dopo le 4 sconfitte rimediate sul campo della Grissin Bon nei playoff della passata stagione, reduce da 5 ko di fila e senza Ragland per l'acuirsi del problema alla spalla che lo frena da un paio di mesi, Avellino si rialza e dopo un overtime riesce ad avere la meglio di Reggio Emilia. Una gara che, salvo il +13 irpino di metà secondo quarto, è stata punto a punto e si è risolta al supplementare dopo che allo scadere dei 40 minuti Fesenko aveva pareggiato con un 1/2 dalla lunetta. Nei 5 aggiuntivi, emozioni in serie: Della Valle porta a +1 Reggio, Thomas fa altrettanto con Avellino a 17 secondi dal termine, poi l'ultimo tiro di Aradori viene respinto dal ferro dopo una carambola infinita.

Lotta salvezza e corsa ai playoff al centro delle altre gare. Pistoia cede in casa per la seconda volta in stagione: a espugnarne il fortino, da dove era uscita indenne solo Sassari, è Venezia, trascinata dall'ex Filloy e dalle triple di Ress. La cura Recalcati fa bene a Cantù, che vince a Caserta grazie a un irrefrenabile JaJuan Johnson, che realizza 11 dei suoi 35 punti nell'ultimo quarto, nel quale la Juve subisce un parziale di 25-15. Anche la cura Caja funziona, con Varese che vince la terza di fila superando Pesaro nello scontro diretto. La Vuelle, guidata da Leka per la prima volta e senza l'ultimo acquisto Rotney Clarke, regge per 3 quarti, poi nell'ultimo crolla non andando oltre un 2/14 dal campo che dice tutto. Crolla nell'ultimo quarto anche Cremona, che resta all'ultimo posto dopo la sconfitta con Capo d'Orlando. I siciliani siglano la terza vittoria consecutiva, che vale il quarto posto, rimontando 10 punti negli ultimi 10 minuti che chiudono con 11/15 (4/4 da 3) dal campo, con 3 triple di Ivanovic. Brindisi passa a Brescia mandando a segno 15 triple, con Goss e Scott in versione cecchini, e un 70% da 2 che mette in luce le lacune della difesa della Germani, tra le cui file Landry è per una volta deludente (5/15 al tiro).

Grissin Bon Reggio Emilia - Sidigas Avellino 89-90 OT (15-20, 21-21, 20-13, 22-24, 11-12)

Aradori 31 (9/17, 2/8, 7/8), Needham 8 (1/1, 2/3), Polonara 11 (4/4 1/4), Reynolds 2 (0/1, 2/2 ai liberi), Della Valle 12 (3/8, 1/4, 3/4), DE Nicolao (0/2 da 3), Kaukenas 1 (072, 0/1, 1/2), Cervi 20 (7/8, 6/8 ai liberi), Williams 4 (2/3, 0/1)

Zerini 7 (3/3, 0/3, 1/1), Green 2 (1/2, 0/3), Logan 16 (2/2, 3/8, 3/4), Leunen 5 (1/1, 3/4 ai liberi), Severini, Randolph 7 (2/2, 1/4), Obasohan 8 (2/3, 4/4 ai liberi), Fesenko 21 (6/15, 9/15 ai liberi), Thomas 24 (7/15, 3/4, 1/2)

Germani Basket Brescia - Enel Basket Brindisi 81-91 (21-23, 19-19, 24-24, 17-25)

Moore 22 (8/10, 1/4, 3/6) Berggren 10 (4/5, 2/2 ai liberi), Luca Vitali 5 (0/1, 1/2, 2/3), Landry 10 (5/9, 0/6, 0/1), Burns 10 (5/9, 0/1), Moss 18 (2/9, 4/5, 2/5), Bushati 3 (0/1, 1/3)

Agbalese (0/1), Scott 17 (1/4, 4/6, 3/4), Carter 12 (4/4, 0/1, 4/6), 11 rimbalzi, Mesicek 2 (1/2, 0/2 ai liberi), Cardillo (0/2 da 3), M'Baye 21 (6/8, 3/5), Joseph 8 (1/1, 2/5), Spanghero 6 (2/4 da 3)

The Flexx Pistoia - Umana Reyer Venezia 71-78 (17-19, 24-17, 17-28, 13-14)

Petteway 13 (1/4, 2/5, 5/7), Olereafor 4 (1/2, 0/2, 2/2), Antonutti 7 (1/1 da 3, 4/4 ai liberi), Lombardi 4 (2/2, 0/1, 0/1), Crosariol 9 (3/5, 3/4 ai liberi), Magro 2 (1/1), Roberts 15 (2/6, 3/7, 2/2), Moore 6 (3/5, 0/4), Boothe 11 (4/7, 1/2)

Haynes 6 (2/8 da 3), Ortner 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Ejim 4 (2/4, 0/2), Peric 19 (5/8, 2/3, 3/4), Stone (0/2, 0/1), Bramos 7 (2/4, 1/5), Filloy 20 (4/6, 4/6), Ress 13 (4/8 da 3, 1/2 ai liberi), Viggiano 2 (1/2, 0/1), McGee 6 (0/2, 2/4)

Pasta Reggia Caserta - MIA Cantù 79-85 (10-21, 19-12, 28-24, 22-28)

Berisha 15 (1/2, 4/7, 1/1), Sosa 20 (5/10, 2/4, 4/4), Diawara 24 (5/11, 2/5, 8/9), Cinciarini (0/1, 0/3, 0/2), Putney 8 (3/5, 0/5, 2/2), Gaddefors (0/1), Giuri 2 (1/2, 0/1), Watt 2 (0/3, 0/1, 2/2), Linton Johnson 8 (3/3, 2/2 ai liberi)

Acker 9 (0/1, 3/6 da 3), Cournooh 16 (4/5, 2/6, 2/2), Parrillo 3 (1/1 da 3), Pilepic 11 (1/6, 3/6), Calathes 3 (0/2, 1/1, 0/2), Callahan 5 (1/3, 0/3, 3/4), Darden 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Dowdell 2 (0/3, 0/1, 2/2), Quaglia (0/1), JaJuan Johnson 35 (10/14, 2/6, 9/9)

Openjobmetis Varese - Consultinvest Pesaro 93-78 (23-22, 19-29, 25-18, 26-9)

Dominique Johnson 20 (4/7, 4/8), Anosike 18 (5/8, 8/8 ai liberi), 11 rimbalzi, Maynor 15 (6/10, 1/4), Pelle 5 (2/2, 1/2 ai liberi), Bulleri (0/1, 0/1), Cavaliero 7 (2/6, 1/1), Kangur 7 (3/3, 1/2 ai liberi), Ferrero 6 (1/2, 1/2, 1/2), Eyenga 16 (5/8, 0/1, 5/5)

Hazell 19 (3/4, 3/9, 4/4), Gazzotti 4 (1/1 da 3, 1/2 ai liberi), Thornton 8 (0/5, 2/5, 2/2), Jasaitis 7 (1/4, 1/3, 2/2), Ceron 12 (2/2, 2/2, 2/5), Jones 25 (8/14, 1/4, 6/7), 10 rimbalzi, Nnoko 3 (0/4, 0/1, 3/4), Zavackas (0/1 da 3), Harrow (0/2)

Vanoli Cremona - Betaland Capo d'Orlando 82-86 (22-18, 17-17, 23-17, 20-34)

Johnson-Odom 26 (3/4, 4/8, 8/12), Mian 13 (2/6, 3/5), Gaspardo 5 (1/2, 1/2), Harris 10 (3/5, 0/4, 4/5), Carlino 6 (0/1, 2/5), Biligha 10 (5/8), Turner 8 (3/5, 0/2, 2/2), Thomas 4 (2/3), Ibarra

Tepic 10 (2/3, 0/1, 6/6), Iannuzzi 4 (2/5), Laquintana 11 (4/5, 0/2, 3/3), Delas 4 (2/5), 13 rimbalzi, Diener 9 (1/3, 2/6, 1/1), Ivanovic 14 (1/1, 4/7), Archie 25 (8/13, 1/2, 6/6), Stojanovic 9 (3/4, 1/2)

Banco di Sardegna Sassari - EA7 Emporio Armani Milano 75-82 (17-23, 18-21, 20-18, 20-20)

Savanovic 8 (2/9, 0/2, 4/4) Lawal 13 (6/10, 1/2 ai liberi), D'Ercole (0/1 da 3), Stipcevic 16 (2/2, 3/8, 3/3), Lacey 9 (3/5, 1/3), Lydeka 8 (2/2, 4/4 ai liberi), Lighty 6 (3/5, 0/3), Sacchetti 5 (1/1, 1/2, 0/2), Devecchi, Bell 10 (2/4, 1/5, 3/3)

Abass 5 (1/4, 1/3), McLean 17 (7/11, 0/1, 3/4), Pascolo 8 (4/6), Cerella (0/1 da 3), Cinciarini 8 (2/6, 4/4 ai liberi), Macvan 8 (1/5, 2/4), Sanders 19 (3/5, 4/10, 1/4), Raduljica (0/1), Hickman 17 (2/4, 2/3, 7/9).

Posticipo: Fiat Torino - Dolomiti Energia Trentino

Classifica

Milano 38; Venezia, Avellino 28; Capo d'Orlando 26; Sassari, Trento 24; Reggio Emilia, Brindisi 22; Torino, Brescia, Pistoia 20; Cantù, Caserta 18; Varese 16; Pesaro 14; Cremona 12

Prossimo turno

18/03/2017 ore 20:30

Dolomiti Energia Trentino - The Flexx Pistoia

Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari

19/03/2017 ore 12

Consultinvest Pesaro - Grissin Bon Reggio E,ilia

19/03/2017 ore 18:15

EA7 Emporio Armani Milano - Vanoli Cremona

MIA Cantù Enel Basket Brindisi

Betaland Capo d'Orlando - Pasta Reggia Caserta

Umana Reyer Venezia - Fiat Torino

19/03/2017 ore 20:45

Germani Basket Brescia - Openjobmetis Varese