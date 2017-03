Lega Basket - Milano mette la quinta contro Sassari (82-75)

Milano non sbaglia e nel posticipo della 22ma giornata di Lega Basket batte anche Sassari conservando così le dieci lunghezze di vantaggio in classifica sulle inseguitrici Venezia ed Avellino. Per i lombardi c'è da sottolineare la solita grande prestazione di Sanders che inanella ben 19 punti, ma non solo perchè la guardia americana viene ben sostenuta da Hickman e McLean, i quali siglano 17 punti ciascuno. Per i sardi non bastano i 16 punti di Stipcevic, i 13 di Lawal ed i 10 di Bell. Il play della Dinamo e Lawal sono stati gli unici dello starting five ad andare in doppia cifra, infatti Devecchi, Sacchetti e Lacey non sono riusciti a raggiungere quota 10 punti. Dall'altra parte invece Repesa ha preferito schierare Hickman come play, con Sanders al suo fianco, Abass e Pascolo sulle ali e Raduljica nel ruolo di centro.

La partita inizia con la grande difesa di Lawal che stoppa prima Pascolo e poi Raduljica, successivamente Abass segna il primo canestro della sfida con un tiro da oltre i 6.75 metri. Ancora il centro nigeriano di Sassari si rende protagonista di un appoggio a tabellone che permette al roster sardo di entrare nel match, poi Bell firma il sorpasso con un piazzato. Raduljica commette fallo su Lawal e gli arbitri non possono far altro che fischiarglielo, ma successivamente il centro serbo protesta con la terna per la decisione presa e di risposta la direzione di gara gli assegna un tecnico. Dalla lunetta Bell non sbaglia, ma dall'altra parte gli risponde subito McLean con un tiro da dentro l'area.

Hickman con la tripla porta in vantaggio Milano, che poi allunga con un canestro da oltre l'arco di Sanders. Ad interrompere il buon momento della squadra lombarda ci pensa Lawal che va a segno con una schiacciata, poi Stipcevic riporta i suoi a contatto con un tiro dal perimetro. Ancora il centro nigeriano della Dinamo trascina i suoi con un canestro dal pitturato che vale la parità (15-15), ma Macvan con la tripla rifissa il +3 in favore di Milano. Successivamente la compagine lombarda allunga con un'azione da tre punti di Sanders, ma dall'altra parte Lydeka riaccorcia immediatamente le distanze con un tiro da dentro l'area, poi Cinciarini con i liberi chiude il quarto sul punteggio di 23-17 in favore di Milano.

Lighty apre la seconda frazione di gioco con un piazzato ed allora Repesa decide di chiamare subito il time-out. Il minuto di sospensione porta l'EA7 a segnare i primi due punti nel quarto con McLean, ma sul possesso successivo Stipcevic con la tripla riporta la squadra di casa a soli tre punti di distanza. Milano torna a scappare con la schiacciata di Abass ed allora Pasquini si vede costretto a fermare il gioco. La pausa non favorisce il recupero dei sardi, infatti Sanders con la tripla fissa il +6 (26-32) in favore del roster lombardo. L'EA7 approfitta del momento favorevole chiudendo le linee di difesa con Abass che stoppa Lacey e successivamente con Macvan che firma l'allungo con un canestro da oltre l'arco.

Bell con un tiro dal perimetro riporta i suoi a -4 (31-35) e Repesa si vede costretto a chiamare il time-out. Il minuto di sospensione permette al coach della compagine milanese di istruire meglio i suoi sulla fase difensiva ed infatti Sanders mette subito in pratica le direttive del proprio tecnico stoppando Lawal. A questo punto è Pasquini a fermare il gioco, ma dopo la pausa Stipcevic protesta eccessivamente con gli arbitri per un fallo che ritiene di aver subito ma che non gli viene fischiato e di conseguenza la terna arbitrale decide di assegnargli un tecnico, che porta in lunetta Hickman, il quale non sbaglia. Nel finale ancora il play dell'EA7 si rende protagonista di un ottimo tiro da dentro l'area, col quale chiude il primo tempo di questa sfida sul punteggio di 44-35 in favore di Milano.

La squadra di coach Repesa apre il terzo quarto con un parziale di 4-0 grazie ai canestri da dentro l'area di Cinciarini e Pascolo, ma il break milanese viene immediatamente fermato da Savanovic che va a segno con i liberi. Lacey con la schiacciata riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio, ma Sanders con la tripla ristabilisce subito le distanze. Sul punteggio di 51-39 Pasquini decide di chiamare il time-out per provare a costruire una rimonta, ed infatti dopo il minuto di sospensione Stipcevic va a segno con una tripla. L'intento della squadra sassarese viene fermato da Pascolo che stoppa in maniera efficace Savanovic, ma nel finale Stipcevic con un'azione da tre punti chiude la terza frazione di gioco sul punteggio di 62-55 in favore di Milano.

Sanders apre gli ultimi dieci minuti con una tripla, ma dall'altra parte gli risponde Sacchetti con un canestro da oltre l'arco. Repesa per evitare che i padroni di casa possano ritornare a contatto decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Sacchetti si rende autore di un'ottima stoppata su Macvan, ma Milano riesce ugualmente a conservare le cinque lunghezze di vantaggio ed allora Pasquini decide di fermare il gioco. Dopo la pausa McLean prova ad allungare andando a segno con una schiacciata, ma dall'altra parte gli risponde subito Lacey con una tripla. Hickman con un canestro da oltre l'arco firma il +7 (76-69) ed allora Pasquini si vede costretto a chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Sanders, Bell, Hickman, Stipcevic e Cinciarini chiudono la partita sul punteggio d 82-75 in favore di Milano.

Nel prossimo turno l'EA7 sarà impegnata nel derby lombardo con Cremona, mentre Sassari andrà ad Avellino.