LegaBasket Serie A - Reggio riparte da Pesaro, i marchigiani durano solo un tempo (81-91)

Nel lunch match della ventitreesima giornata della LegaBasket Serie A, Reggio Emilia ritrova un’importante vittoria per ripartire al meglio dopo un periodo sicuramente difficile. Dopo tre sconfitte consecutive, maturate contro Avellino, Cantù e Trento, Della Valle e compagni, nonostante qualche fallo di troppo speso dai propri centri nel primo tempo, giocano un ottimo match e battono Pesaro, rilanciandosi in zona playoff. Ottima la prova di Aradori, autore di ventidue punti, due rimbalzi e quattro assist. Nonostante le buone prove di Jones, Nnoko e Thornton, secondo tempo da dimenticare per gli uomini di Leka, abbattuti dalla pioggia di triple degli avversari. Da sottolineare anche il buon match disputato da Della Valle e Polonara, per i due italiani rispettivamente diciannove e diciassette di valutazione complessiva.

Leka schiera Clarke playmaker con Jones ala forte e Nnoko centro. Sul perimetro agiscono Thornton e Hazel. Il coach reggiano Menetti risponde con De Nicolao in regia, Della Valle e Aradori esterni. Completano il quintetto titolare Cervi e Polonara.

Ritmo alto in avvio di gara: dopo il canestro in transizione di Della Valle, Pesaro si porta subito avanti infilando sette punti consecutivi firmati Jones, Hazell e Nnoko. Reggio fatica in costruzione, Cervi è l’unico a trovare punti per la squadra ospite, Thornton e compagni spingono forte sull’acceleratore e si portano sul +6. La tripla di Polonara a metà primo quarto dà la scossa alla GrissinBon: con l’ingresso di Kaukenas la squadra cambia registro, il lituano infila un’altra bomba dall’arco, Thornton, Jones e Clarke provano a tenere a distanza gli avversari ma il parziale di 0-7, con Reynolds sugli scudi, riporta in vantaggio gli uomini di Menetti (23-27).

Dopo il primo intervallo rientra in campo una Reggio Emilia senza idee, Della Valle e compagni per quasi quattro minuti non trovano la via del canestro, per i padroni di casa fanno tutto Nnoko e Jones: sette punti consecutivi e Menetti costretto a richiamare i suoi in panchina. Al rientro De Nicolao colpisce con una tripla ma Jasaitis replica immediatamente allo stesso modo. Nel finale di primo tempo la gara resta a lungo in equilibrio, Thornton, Ceron e Jones refertano punti per Pesaro, rispondono i tre italiani Cervi, Aradori e Della Valle. Prima dell’intervallo lungo il risultato è di 45-44.

Della Valle, Reggio Emilia. Fonte foto: http://web.legabasket.it

A inizio secondo tempo Della Valle e compagni cercano subito di dare uno strappo alla gara, dopo l’uno su due in lunetta di Nnoko, la Grissin Bon infila sette punti consecutivi e si porta avanti. Clarke e Thornton provano a contenere lo scarto ma l’inerzia rimane in favore degli ospiti, Aradori e Polonara mettono a segno due bombe consecutive dall’arco e tagliano le gambe ai giocatori di Pesaro. Jones prova scuotere i suoi ma Reggio affonda il colpo. In pochi minuti gli uomini di Menetti, con altre due triple, trovano un maxi parziale di 0-11, scavando un solco importante. Thornton e compagni non trovano un rientro, Kaukenas e Reynolds rispondono colpo su colpo e lasciano gli emiliani sul +13 (60-73).

Pioggia di triple nell’ultimo parziale di gioco: Clarke e Thornton cercano di accorciare per Pesaro, Needham, Aradori e Polonara respingono ogni assalto. Reggio muove bene la palla sul perimetro trovando le imbucate per Cervi nel pitturato, Clarke e Thornton colpiscono ancora dall’arco ma senza trovare un break decisivo. Della Valle e compagni abbassano il ritmo della manovra e gestiscono la partita, Jones trova tre canestri ma il gap non si riduce ancora. Con la tripla di Clarke allo scadere, il match si conclude sul risultato di 81-91 in favore di Reggio Emilia.