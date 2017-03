LegaBasket Serie A - Capo D'Orlando soffre, ma con Ivanovic il terribile batte una Caserta mai doma (74-71)

La Betaland Capo D'Orlando batte a fatica la Pasta Reggia Caserta col punteggio di 74-71, trascinata dai 22 punti di Nikola Ivanovic e dai 15 di Antonio Iannuzzi. La Juve, che deve mangiarsi le mani per l'ennesima partita persa in volata, vede come top scorer Berisha e Mitchell Watt, con 16 punti a testa.

Caserta parte forte con Diawara, Putney e Giuri ma Stojanovic e Iannuzzi replicano (7-11). Putney commette in pochi minuti due falli e deve già uscire. Capo D’Orlando con Delas fa 11-11 in un primo periodo dal basso punteggio, dove i bianconeri riescono a recuperare ben 6 palloni e chiudono col naso avanti 15-17 grazie ai bersagli di Cinciarini e Gaddefors.

Lo svedese e Cinciarini commettono il loro secondo fallo al rientro dal primo mini riposo, Archie non sbaglia dalla lunetta ma Bostic risponde presente (19-19). Berisha e Diawara portano la Juve sul +4, Archie e Ivanovic non si fanno trovare impreparati (24-23). Watt e Putney fanno sentire la loro voce sotto le plance ma ancora Ivanovic trova il fondo della retina da oltre l’arco (29-29). Bostic si prende un fallo tecnico, arrivando complessivamente a 3 falli, Capo D’Orlando sfrutta questa cascata di liberi a proprio favore (34-30). Putney invece fa solo 1/2 ma ci pensa Giuri con una bomba ad impattare, Tepic e Putney chiudono il primo tempo sul 36-36.

Gara delle schiacciate Stojanovic-Putney ad aprire il terzo periodo ma il serbo commette il terzo fallo, stavolta il lungo casertano fa percorso netto dalla linea della carità e con Berisha e Watt la Juve raggiunge il +6 (38-44). Capo D’Orlando non si scompone, Diener si mette in moto e con Laquintana firma il 7-0 che ribalta l’inerzia (45-44). Berisha con 4 punti non fa deragliare la Juve in momento critico della gara, ma Ivanovic è una sentenza e i bianconeri restano aggrappati alla gara grazie a Watt (57-53).

Tepic con una bomba e Archie con una schiacciata firmano il +9 e Cinciarini commette uno sfondamento. Giuri prova a tenere aggrappati i suoi con un’altra conclusione dai 6,75 ma Ivanovic e Iannuzzi amministrano il vantaggio siciliano (66-56). Berisha con due bombe fa tremare il PalaFantozzi (66-62), ci pensa però ancora Ivanovic a togliere le castagne dal fuoco per la Betaland, ma la guardia casertana non ci sta (68-65). Bostic è perfetto dalla lunetta, Stojanovic nel momento decisivo pesca la bomba del 71-67, ma la Juve non molla con Watt a segno. La mano di Ivanovic a cronometro fermo non trema, quella di Archie si con solo 1/2. Il tiro di Giuri non va e Capo D’Orlando vince soffrendo più del previsto col punteggio di 74-71.