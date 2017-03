LegaBasket Serie A - La Reyer d'autorità stende Torino (89-70)

Venezia si aggiudica con merito e autorità la sfida casalinga contro la FIAT Torino, con il punteggio di 89-70. Partono benissimo i lagunari, che sfiorano le venti lunghezze di vantaggio, ma gli ospiti riescono a ribaltare tutto e a sorpassare gli orogranata all’inizio del terzo quarto. Ejim suona la carica e i compagni riescono a strapazzare l’Auxilium con un terzo quarto da trentacinque punti, subendone dodici, toccando anche il +27. Sul finale è garbage time, anche se Venezia concede qualcosa di troppo. La netta vittoria su Torino permette ai lagunari di restare secondi con Avellino.

Dopo diversi errori, sblocca la partita Wright con un jumper in area, mentre McGee gli risponde dall’arco: la FIAT Torino riesce a mantenere il vantaggio nei primi cinque minuti, approfittando delle bassissime percentuali per entrambe, con i tiri liberi e si porta sul 5-7 a metà quarto. McGee suona la sveglia con un’altra tripla, mentre Peric firma il +3 e costringe gli ospiti a sfruttare un timeout. Nonostante il minuto di sospensione, Torino va in difficoltà e Venezia alza le marce: Bramos ed Ejim alimentano il break di 15-0 iniziato da McGee e portano gli orogranata sulla doppia cifra di vantaggio a un minuto dalla fine (20-7). Nell’ultimo minuto, c’è spazio per la tripla di Julyan Stone sullo scadere, dopo il canestro di Wilson, che chiude il primo quarto sul 25-9 per la Reyer.

Washington apre il secondo quarto con due liberi, ma arriva la risposta orogranata con la schiacciata di Stone e il tap-in di Ress, che valgono il +18 locale. Al quarto minuto del secondo periodo, la situazione resta pressochè invariata: Cuccarolo e Wilson vanno a canestro, ma Peric e Ortner rispondono colpo su colpo e difendono il +18 (34-16). Timeout per l’Auxilium, questa volta i piemontesi riescono a ritrovarsi e riaprono la gara con un break di 9-0, con uno scatenato Wilson, coadiuvato da Harvey, che sigla il -3 (36-33) ad un minuto dalla fine. Negli ultimi istanti, c’è spazio per il -1 torinese, su firma di Cuccarolo (36-35), che chiude un secondo quarto clamoroso per l’Auxilium, che riesce ad annullare il +19 veneziano in meno di cinque minuti.

Il sorpasso arriva in apertura del terzo quarto, con Wilson, mentre McGee rispedisce al mittente con una tripla e Ejim trova il +3 orogranata (42-39). Torino va in difficoltà per via dei problemi fisici di Wilson e la Reyer trova subito il +10 con Bramos e Ortner. Negli ultimi minuti, Torino crolla e incassa un parziale sanguinoso di tredici punti consecutivi, con la firma di uno scatenato Ejim, che fissa lo score di 71-47 alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo, i lagunari toccano anche il +27, ma Washington e Poeta provano a rendere meno pesante il passivo, con i canestri del 78-58, accorciando ancora di più e la FIAT Torino è sotto di quindici punti a metà quarto (78-63). Gli ospiti iniziano a crederci, toccando anche il -10, ma Peric e Filloy sono glaciali e con la tripla di McGee da centrocampo, replicano con il parziale finale di 9-0, chiudendo la partita sull’89-70.