Legabasket, risultati e tabellini dell'ottava giornata di ritorno

30 punti con 8 triple per Dominique Johnson - Getty Images

Pronostici rispettati nell'ottava giornata di ritorno. Nel testacoda tra Milano e Cremona, l'Olimpia vince l'ennesima gara di misura facendo il minimo indispensabile per mettere in mostra la differenza di valori in campo. La Vanoli prova a ripetere l'impresa del 2013, quando sotto la guida di coach Gresta riuscì a battere a Desio l'Olimpia di Sergio Scariolo, ma dopo l'avvio in cui prova l'allungo con un positivo Biligha, è sempre costretta a inseguire senza trovare il guizzo per riagganciare i più quotati avversari. Proseguono a braccetto Avellino e Venezia. Gli irpini, trascinati da un sontuoso Green (che sfiora la tripla doppia), superano Sassari sopperendo all'assenza di Ragland con le buone prestazioni dell'ex Logan e di Randolph. I lagunari invece spazzano via Torino, falcidiata dagli infortuni (a White si aggiungono durante la gara Wright e Wilson) e possono avvicinarsi alla sfida di Champions contro il Pinar Karsiyaka con il morale alto. Il binomio Recalcati-Cantù produce la terza vittoria consecutiva: a farne le spese è stavolta Brindisi. Gara equilibrata, decisa soltanto nei secondi finali da una tripla di Cournooh e da due liberi di Pilepic. Tre sono le vittorie di fila anche di Varese, che spinta da un irrefrenabile Dominique Johnson espugna Brescia e fa un grosso passo in avanti nella lotta per la salvezza. Sono invece quattro i successi consecutivi per Capo d'Orlando, che soffre più del previsto per avere la meglio di Caserta, alla prima dopo il "caso Sosa". Soltanto Milano era riuscita a segnare più di 90 punti a Trento; Pistoia arriva a 91, ma non basta a conquistare il successo. La miglior prestazione stagionale di Marble permette infatti alla Dolomiti Energia di conquistare il settimo successo nelle ultime otto partite e di portarsi a + 4 dall'ottava posizione. Resta invece al penultimo posto Pesaro, a cui non basta l'esordio di Clarke per resistere più di 20 minuti a Reggio Emilia, che con Aradori e Polonara si rialza dopo il ko interno subito da Avellino.

Dolomiti Energia Trentino - The Flexx Pistoia 99-91 (30-21, 31-22, 16-31, 22-17)

Marble 27 (6/11, 5/6, 0/1), Sutton 21 (8/10, 5/8 ai liberi), Craft 15 (6/8, 3/4 ai liberi), Baldi Rossi 5 (1/1, 1/2), Forray 10 (2/5, 2/4), Flaccadori 12 (5/8, 0/1, 2/4), Gomes 7 (0/1, 2/4, 1/2), Hogue 2 (1/5), Lechthaler

Pettaway 27 81/6, 7/10, 4/4), Okereafor 2 (1/2, 0/1), Antonutti 9 (2/3, 1/2, 2/2), Lombardi 3 (0/1, 1/1), Crosariol 14 (6/9, 2/2 ai liberi), Magro 4 (2/2), Bramos 14 (2/3, 2/6, 4/6), Boothe 12 (3/8, 2/3)

La cronaca di Vavel

Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari 77-65 (26-15, 14-21, 19-18, 18-11)

Zerini (0/1, 0/2), Green 11 (1/5, 3/5), 8 rimbalzi, 9 assist, Logan 19 (5/5, 3/8), Leunen 4 (2/2), Cusin, Randolph 21 (6/10, 3/5), Obasohan 4 (2/2, 0/1 ai liberi), Thomas 9 (1/8, 2/4, 1/1), Fesenko 9 (4/9, 1/3), 10 rimbalzi

Bell (0/1, 0/1), Lacey 16 (5/6, 2/6), Devecchi, D'Ercole (0/1 da 3), Sacchetti (0/3 da 3), Lydeka 14 (5/8, 4/4 ai liberi), Savanovic 7 (2/7, 1/4), Stipcevic 18 (6/8, 2/6), Lawal 5 (2/6, 1/2 ai liberi), Lighty 5 (2/2, 0/1, 1/1)

La cronaca di Vavel

Consultinvest Pesaro - Grissin Bon Reggio Emilia 81-91 (23-27, 22-17, 15-29, 21-18)

Hazell 4 (2/4, 0/7), Gazzotti (0/1 da 3), Cassese (0/1 da 3), Thornton 20 (3/6, 3/6, 5/5), Jasaitis 5 (1/1, 1/2), Clarke 14 (2/3, 3/8, 1/2), Ceron (0/2, 2/5), Jones 20 (5/9, 2/3, 4/4), Nnoko 12 (3/4, 6/8 ai liberi), Zavackas

Aradori 22 (4/8, 4/7, 2/2), Needham 5 (1/1, 1/3), Polonara 16 (3/3, 3/6, 1/3), Reynolds 6 (3/5, 0/1 ai liberi), Della Valle 11 (1/4, 1/5, 6/6), De Nicolao 5 (1/2, 1/1, 0/1), Kaukenas 9 (1/4, 2/3, 1/2), Cervi 15 (7/8, 1/2 ai liberi), Gentile 2 (1/3)

La cronaca di Vavel

EA7 Emporio Armani Milano - Vanoli Cremona 86-78 (23-20, 25-21, 19-18, 19-19)

McLean 4 (1/3, 2/3 ai liberi), Hickman 18 (3/4, 4/9), Raduljica 8 (2/5, 4/4 ai liberi), Macvan 9 (2/3, 1/2, 2/2), Pascolo 12 (6/9, 0/1), Cinciarini 12 (3/6, 1/2, 3/4), Sanders 8 (1/3, 2/4), Abass 15 (6/6, 1/4), Cerella (0/1, 0/2)

Johnson-Odom 13 (2/5, 1/7, 6/7), Mian 10 (4/4, 0/3, 2/2), Gaspardo 2 (1/2), Harris 4 (2/3, 0/1), Carlino 6 (0/2, 2/4), Wojciechowski 9 (3/3, 1/1) Biligha 16 (5/7, 1/3, 3/4), Turner 10 (2/8, 2/4), Thomas 8 (4/5), Ibarra (0/1 da 3)

La cronaca di Vavel

MIA-Red October Cantù - Enel Brindisi Basket 83-77 (24-26, 19-14, 21-22, 19-15)

Acker 13 (2/9, 3/4), Cournooh 11 (2/4, 1/3, 4/5), Parrillo (0/1, 0/1, 0/2), Pilepic 11 (0/2, 3/6, 2/2), Calathes 8 (4/9, 0/3), Callahan 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Dowdell 17 (7/10, 0/1, 3/4), Quaglia 2 (1/1), Johnson 20 (5/8, 3/4, 1/2)

Agbalese 2 (1/2), Scott 13 (3/5, 2/5, 1/2), Carter 6 (3/7, 0/1), Goss 16 (5/8, 2/5), Moore 8 (1/2, 2/3), M'Baye 17 (5/7, 2/6, 1/1), Joseph 12 (2/3, 2/6, 2/2), Sgobba 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Spanghero

Betaland Capo d'Orlando - Pasta Reggia Caserta 74-71 (15-17, 21-19, 21-17, 17-18)

Tepic 8 (1/2, 1/4, 3/4), Iannuzzi 14 (5/10, 4/4 ai liberi), Laquintana 5 (2/4, 1/2 ai liberi), Delas 2 (1/2), Diener 5 (1/2, 1/4), Ivanovic 22 (3/4, 3/8, 7/7), Archie 8 (1/5, 0/2, 6/8), Stojanovic 10 (1/2, 2/4, 2/2)

Berisha 16 (2/3, 3/5, 3/3), Diawara 4 (2/7, 0/3), Cinciarini 2 (1/2, 0/1), Putney 14 (4/7, 0/2, 6/9), Gaddefors 2 (1/2), Giuri 10 (2/3, 2/5), Bostic 7 (2/3, 0/7, 3/4), Watt 16 (8/14), 14 rimbalzi

La cronaca di Vavel

Umana Reyer Venezia - Fiat Torino 89-70 (25-9, 11-16, 35-12, 18-23)

Haynes 4 (1/4 da 3, 1/2 ai liberi), Ejim 13 (5/10, 1/3), Peric 17 (8/11, 0/1, 1/2), Stone 7 (1/1, 1/2, 2/2), Bramos 10 (2/3, 2/6), Visconti, Battiston (0/1 da 3), Filloy 2 (1/1, 0/2), Ress 2 (1/1, 0/2), Ortner 8 (3/4), Viggiano 10 (2/4, 2/3), McGee 16 (2/2, 4/8), 0/1)

Wilson 12 (4/9, 1/4, 1/1), Harvey 13 (2/7, 3/9), Wright 4 (2/6), Parente (0/1), Alibegovic 4 (0/1, 0/1, 4/6), Poeta 12 (1/4, 1/3, 7/7), Cuccarolo 8 (4/5), Washington 15 (6/12, 0/1, 3/4), Okeke 2 (1/1), Vitale

La cronaca di Vavel

Germani Basket Brescia - Openjobmetis Varese 78-87 (23-21, 11-21, 20-25, 24-20)

Moore 15 (4/6, 2/3, 1/2), Bergreen 2 (1/4, 0/2 ai liberi), Luca Vitali 12 (1/5, 2/7, 4/4), Landry 12 (1/3, 1/5, 7/8), Laganà (0/1), Burns 9 (3/5, 1/4, 0/1), Moss 17 (3/5, 3/6, 2/2), Bushati 11 (1/2, 3/5)

Johnson 30 (3/4, 8/14), Anisike 9 (4/6, 1/2 ai liberi), Maynor 18 (0/2, 5/9, 3/6), Pelle 6 (2/3, 2/2 ai liberi), Bulleri (0/1, 0/3), Cavaliero 3 (1/3 da 3), Kangur 9 (3/4, 1/3), Ferrero 3 (0/1, 1/1), Eyenga 9 (1/5, 2/2, 1/2)

Classifica

Milano 40; Venezia, Avellino 30; Capo d'Orlando 28; Trento 26; Sassari, Reggio Emilia 24; Brindisi, Torino 22; Brescia, Pistoia, Cantù 20; Varese, Caserta 18; Pesaro 14; Cremona 12



Prossimo turno

26/03/2017 ore 12:00

Pasta Reggia Caserta - Umana Reyer Venezia

26/03/2017 ore 17:00

Vanoli Cremona - Banco di Sardegna Sassari

26/03/2017 ore 17:30

Openjobmetis Varese - Betaland Capo d'Orlando

26/03/2017 ore 18:15

The Flexx Pistoia - EA7 Emporio Armani Milano

Fiat Torino - MIA Red October Cantù

Dolomiti Energia Trentino - Consultinvest Pesaro

26/03-2017 ore 20:45

Enel Basket Brindisi - Sidigas Avellino

27/03/2017 ore 20:45

Grissin Bon Reggio Emilia - Germani Basket Brescia