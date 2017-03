Legabasket Serie A - Pistoia sfida Milano, bagarre per il secondo posto

Turno numero 24 per un campionato di serie A che si va ad avviare verso la conclusione, almeno per quanto riguarda la regular season. C'è già una squadra che ha staccato il pass per i playoff, ed è la super-capolista EA7 Emporio Armani Milano. La formazione guidata da Jasmin Repesa, reduce dall'ennesima sconfitta di una campagna in Eurolega da dimenticare, cerca conforto anche dagli infortuni nella sfida sul parquet della The Flexx Pistoia. Con le prime sirene di mercato che iniziano a suonare (il Fenerbahce avrebbe chiesto informazioni per prelevare Rakim Sanders), i campioni d'Italia approderanno con tanti infortuni al cospetto della formazione guidata da Vincenzo Esposito, che a sua volta vede a portata di mano la possibilità di qualificarsi per i playoff, forte di un distacco minimo dall'ottavo posto. Questioni di playoff e motivazioni da ritrovare anche per la squadra che aprirà le porte di casa sua per l'inizio della giornata. Al PalaMaggiò, la malridotta Pasta Reggia Caserta ospiterà la Umana Reyer Venezia per ritrovare il calore della sua gente e soprattutto due punti che mancano ormai da tempo, anche per mettersi definitivamente alle spalle la querelle Sosa. Con il playmaker portoricano ormai lontano dagli occhi e dal cuore del club campano, bisogna riscattarsi contro una delle squadre più forti dell'intera lega, seppur reduce dalle fatiche europee. Solo una vittoria può restituire il sorriso e togliere grattacapi a coach Dell'Agnello, per il quale il rischio di esonero è sempre vivo.

La riscossa di Caserta non può non passare da Putney

Attende buone notizie dai "vicini" casertani per provare ad issarsi da sola in seconda piazza la Sidigas Avellino, che dal canto proprio non ha un impegno facile da affrontare. Si va al PalaPentassuglia contro la Enel Brindisi, formazione in chiara ripresa e che la posizione che porta ai playoff se la vuole tenere stretta. Coach Sacchetti sa che dovrà trarre il massimo dai propri giocatori in una partita particolare, in cui il talento non mancherà e le soluzioni balistiche ad alta percentuale di difficoltà saranno tante da entrambe le parti. Gara rischiosa, dunque, per gli irpini. E di un eventuale doppio ko di Venezia ed Avellino proverà ad approfittarne una Betaland Capo d'Orlando, che è sempre meno sorpresa e sempre più realtà solida del campionato. I siciliani andranno a fare visita a Masnago alla Openjobmetis Varese, squadra che grazie agli ultimi risultati si è tolta qualche grattacapo relativo alla salvezza. Un successo con le contemporaee sconfitte di Reyer e Scandone regalerebbe agli uomini di coach Di Carlo il secondo posto in coabitazione con le altre due squadre, anche se in questo caso Diener e compagni pagherebbero il doppio scontro diretto negativo con entrambe. I lombardi, invece, proveranno a vincere per agganciare quota 20 punti e avere maggiore margine nelle ultime sei gare.

Cerca altri punti da playoff anche la Dolomiti Energia Trentino, una delle squadre più convincenti nel girone di ritorno e che riaprirà le porte del PalaTrento per ospitare la Consultinvest Pesaro. Serve una vittoria alla formazione di coach Buscaglia per proseguire il trend positivo e per assicurarsi nel più breve tempo possibile un posto in post-season, ma serve una vittoria anche ai marchigiani, ancora tallonati al penultimo posto da una Cremona che sente ancora l'odore del sorpasso per inguaiare ulteriormente la formazione guidata da Piero Bucchi. A proposito della Vanoli Cremona, partita difficile ma al tempo stesso affascinante per la formazione guidata da coach Lepore, che al PalaRadi attende la visita del Banco di Sardegna Sassari. Dopo aver sfiorato l'impresa due settimane fa contro l'Orlandina, i lombardi proveranno a portare via punti importanti alla compagine sarda, con un Darius Johnson-Odom che già pregusta la vendetta contro una squadra che non gli ha dato grossa fiducia dopo gli squilli di tromba della scorsa estate. Coach Pasquini, dal canto suo, capisce l'importanza della partita e spera di poter tornare a casa con altri due punti che renderebbero sempre più concrete le speranze di playoff dei suoi.

Johnson-Odom sfida Sassari: sarà vendetta?

Anche perchè è tornata a tallonare la Grissin Bon Reggio Emilia, che chiuderà il programma della giornata ospitando lunedì sera al PalaBigi la Germani Basket Brescia. Non è un momento positivo per le due squadre, forse lo è un po' meno per la compagine guidata da Max Menetti che ha dovuto fare i conti con diverse assenze, che non potevano non condizionare il rendimento della formazione reggiana. Ora che il roster è nuovamente quasi al completo, i biancorossi possono riprendere quel ritmo che tutti conosciamo a questa squadra, e che soprattutto servirà per provare a scalare la classifica e avere un accoppiamento meno duro possibile ai playoff. Gli uomini di coach Diana, invece, vogliono riprendere a vincere proprio per non veder svanire sul più bello un sogno - quello dei playoff - costruito con merito soprattutto nella fase centrale della stagione. Chiudiamo il nostro giro d'Italia con una classica del basket italiano. Di fronte la Fiat Torino e la Red October Cantù. Coach Vitucci ha potuto dare il benvenuto a un innesto più che gradito, quel Ryan Hollins che potrebbe dare quel quid in più in termini di energia e di fisicità che sono un po' mancate ai piemontesi in diverse partite fin qui disputate. E poi c'è quel margine da colmare per quanto riguarda la lotta per un posto ai playoff. Lotta alla quale prende parte anche la formazione di coach Recalcati, che proprio dopo l'ultimo cambio in panchina ha iniziato a correre e ora insidia le dirette concorrenti per l'ottavo posto.