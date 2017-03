Legabasket Serie A: Varese continua a correre, Capo d'Orlando si ferma

La sconfitta dei rimpianti per la Betaland Capo d'Orlando, che dopo quattro vittorie consecutive cede il passo alla Openjobmetis Varese, dopo l'ennesima partita in cui i paladini erano andati sotto in doppia cifra nel punteggio. A differenza di quanto è accaduto a Cremona, giusto per fare un esempio, per la formazione guidata da coach Di Carlo non arriva la tanto agognata rimonta, nonostante un'ottima difesa che ha concesso appena trentuno punti ai padroni di casa (in ottime condizioni di forma) nella seconda metà di gara. Una prestazione mostruosa di Dominique Archie, con 26 punti e 8 rimbalzi, non basta al cospetto dei biancorossi di coach Caja che approfittano dell'ottima serata di Kangur (12 punti e 10 rimbalzi) e riescono a compensare con la grinta e con la difesa alla pessima serata di Maynor.

Terzo tempo vincente di Ferrero per aprire le danze, Varese parte con maggiore convinzione ma Capo cresce e trova punti da Stojanovic. Maynor innesca Johnson, poi si fa stoppare da Stojanovic che però nulla può contro Anosike. Sale poi in cattedra Archie con cinque punti in fila e con la bomba che segue il layup di Eyenga. Anche Ferrero spara da fuori, poi Diener trova tre punti d'oro prima di rispondere dalla lunetta a Johnson: ManDrake vuole la tripla, la trova e la realizza per il +2 Orlandina. L'attacco di Varese si ferma, Capo allunga con Delas in un altro viaggio in lunetta, poi Johnson interrompe il 7-0 di parziale e Bulleri trova la magia per il pareggio. Parità a quota 20 a fine primo quarto, Openjobmetis che comanda a rimbalzo e trova punti con Kangur, poi Pelle risponde ai liberi di Iannuzzi. L'ex Siena trova l'autostrada per due punti facili, poi firma il +6 Varese che fa infuriare Di Carlo. Il parziale di casa lo allunga Johnson, poi magata Ivanovic da tre che precede un'altra giocata di esperienza di Kangur e del +10 firmato da Johnson. Archie va con la bimane, torna la difesa Betaland e torna anche Stojanovic, che poi si scontra con Cavaliero: entrambi espulsi. Capo ricacciata indietro da Pelle e dai liberi di Bulleri, torna a segnare Archie (4 punti in fila) ma ancora il Bullo trova la bomba del 43-36 a metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi il ghiaccio lo rompe Kangur dalla lunetta, poi Diener spara da tre e Tepic firma il -4 da sotto. Il serbo risponde da fuori al contropiede di Anosike, il quale inizia bene il terzo quarto con altri due punti. Sono ancora il lungo di Varese e l'esterno serbo a muovere il punteggio, Delas segna dal palleggio ma poi il punteggio si congela per diversi possessi, tra errori e palle perse. Ci pensa Eyenga a segnare il gol che vale il +8 Varese, poi torna Ferrero e spara la bomba, prima della replica di Ivanovic. L'antisportivo di Anosike aiuta l'Orlandina, Diener ne fa 5 in fila e porta i suoi sul -4 prima dei liberi di Kangur per il 63-58 di fine quarto. Ultimo periodo che inizia con due punti d'astuzia di Bulleri e un paio di palle perse della Betaland. I lunghi in panchina per falli non penalizzano Varese, Capo sbaglia troppo ed Eyenga firma il +11. Archie rompe l'incantesimo offensivo solo per un attimo, poi torna il tappo sul canestro varesino e il tempo scorre. L'americano firma il -6 che tiene i suoi in vita, poi la Betaland spreca due chances per rientrare prima del layup di Delas, che poi col semigancio firma il -2. Doo il timeout Johnson si inventa il canestro con fallo, poi bomba di Archie e gran difesa Capo prima dell'ultimo possesso. Delas però perde banalmente palla ed Eyenga firma la vittoria.