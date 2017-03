Legabasket, risultati e tabellini della nona giornata di ritorno

Peppe Poeta, 11 assist nel successo di Torino - Foto Sito Auxilium Pallacanestro

Una domenica di partite "strane", con rimonte incredibili e vittorie sul filo di lana che sembravano impossibili.La legge di Pistoia, che era reduce da 4 stop di fila, torna a farsi rispettare e questa volta a lasciarci le penne è la capolista Milano. Una tripla di Antonutti, top scorer della partita, e la lucidità di Moore nel finale risultano decisive per una vittoria che rilancia le chance di post season della Flexx. Nella sfida tra le due squadre più in forma del momento (entrambe reducida 4 vittorie di fila), Varese supera in volata Capo d'Orlando. I padroni di casa vanno a +11 nell'ultimo quarto, vengono ripresi da Archie e Delas, ma ancora una volta a essere decisivo è Dominique Johnson, che realizza il canestro della staffa. Inaudito harakiri di Cremona, che contro Sassari spreca nei 70 secondi finali 6 punti di vantaggio e, soprattutto, a 8 secondi sul +1 spreca una rimessa permettendo all'ex Lighty di siglare dalla lunetta i punti del sorpasso. E una rimonta incredibile è quella realizzata da Venezia a Caserta, ancor più se si pensa che, in una gara in cui le due squadre non arrivano a 120 punti, a inizio ripresa la Juve conduceva di 17 lunghezze. Tifosi di casa inviperiti e fortissima contestazione a squadra e dirigenza. Il successo di Venezia può valere oro in chiave secondo posto anche grazie al successo di Brindisi su Avellino. I pugliesi disputano una gara al limite della perfezione e dopo un solo quarto hanno già pesantemente indirizzato l'incontro dalla loro parte. L'ingaggio di Samuels aumenta le possibilità di playoff del roster di Sacchetti. Avellino (che aspetta il rientro di Ragland) è tutta nel duo Fesenko - Logan. Dopo 3 successi, arriva uno stop per la Cantù di Recalcati, che cede a Torino. La Fiat ritrova White e presenta il nuovo acquisto Hollins, e pur priva di Washington e Wright conduce la gara senza permettere a Cantù di impensierirla. Trento difende ancora una volta il proprio fortino (quinto successo interno consecutivo) reggendo alla voglia di salvezza di Pesaro, a cui non basta il miglior Jasaitis della stagione.



Pasta Reggia Caserta - Umana Reyer Venezia 58-61 (21-13, 12-10, 11-24, 14-14)

Berisha (0/2, 0/3), Diawara 7 (3/6, 0/3, 1/2), Cinciarini (0/2, 0/1), Putney 8 (2/7, 1/4, 1/1), Gaddefors 5 (0/1, 1/1, 2/2), 9 rimbalzi, Giuri 9 (2/4, 1/3, 2/2), Bostic 12 (0/3, 4/7), 9 rimbalzi, Watt 17 (6/10, 0/1, 5/8), 11 rimbalzi, Johnson

Haynes 7 (2/4, 1/4), Ejim 7 (2/3, 1/3), Peric 10 (3/10, 0/1, 4/6), Stone 3 (1/2 da 3), Bramos 9 (0/1, 3/7, 0/2), Filloy 5 (0/1, 1/3, 2/2), Ress 2 (1/3, 0/1), Ortner 6 (3/6), Viggiano 2 (1/1, 0/2), McGee 10 (0/3, 2/6, 4/4)

Vanoli Cremona - Banco di Sardegna Sassari 77-78 (27-27, 21-22, 20-15, 9-14)

Johnson-Odom 13 (3/4, 1/7, 4/6), Mian 6 (1/3, 1/2, 1/4), Gaspardo 2 (1/3, 0/2), Harris 13 (5/8, 1/2), Carlino 7 (2/3, 1/4), Wojciechowski 10 (2/2, 2/3), Biligha 12 (4/8, 1/1, 1/2), Turner 8 (2/3, 1/1, 1/1), Thomas 6 (2/7, 2/4 ai liberi)

Lacey 24 (5/7, 3/5, 5/5), Devecchi 3 (1/1 da 3), D'Ercole (0/1 da 3), Sacchetti 3 (0/1, 1/1), Lydeka 1 (0/2, 1/2 ai liberi), Savanociv 3 (1/3, 0/3, 1/2), Carter 2 (1/1, 0/2), Stipcevic 13 (1/3, 3/5, 2/4), Lawal 5 (2/5, 1/3 ai liberi), Monaldi 5 (1/1, 1/2), Lighty 19 (4/5, 3/6, 2/2)

Openjobmetis Varese - Betaland Capo d'Orlando 74-72 (20-20, 23-16, 20-22, 11-14)

Johnson 15 (4/8, 0/5, 7/7), Anosike 12 (5/8, 2/4 ai liberi), 9 rimbalzi, Maynor 2 (0/5, 0/2, 2/2), Pelle 4 (2/5), Bulleri 9 (2/5, 1/3, 2/2), Cavaliero (0/1, 0/1), Kangur 12 (4/10, 0/1, 4/5), 10 rimbalzi), Ferrero 11 (2/2, 2/3, 1/2), Eyenga 9 (3/11, 1/3)

Tepic 8 (1/4, 1/5, 3/3), Iannuzzi 2 (0/1, 2/2 ai liberi), Laquintana (0/1, 0/2), Delas 8 (3/9, 2/4 ai liberi), Diener 16 (1/3, 3/5, 5/5), Ivanovic 8 (0/1, 2/6, 2/4), Archie 26 (7/9, 3/4, 3/3), Stojanovic 4 (2/2)

The Flexx Pistoia - EA7 Emporio Armani Milano 85-74 (22-20, 20-20, 18-13, 25-21)

Petteway 14 (4/6, 1/8, 3/3), Okeareafor (0/1, 0/1), Antonutti 15 (4/6, 2/4, 1/2), Solazzi, Lombardi (0/1, 0/2), Crosariol 14 (7/12), Magro 8 (4/4, 0/2 ai liberi), Jenkins 11 (1/1, 1/4, 6/6), Moore 11 (3/4, 1/7, 2/2), Boothe 12 (3/6, 2/4)

McLean 11 (5/5, 0/1, 1/4), Hickman 13 (4/6, 1/6, 2/2), Kalnietis 8 (1/1, 2/5, 0/2), Radulijca 6 (2/5, 2/2 ai liberi), Pascolo 4 (2/4), Tarczewski 5 (1/3, 3/4 ai liberi), Cinciarini 11 (2/5, 0/1, 7/9), Abass 6 (1/4, 0/3, 4/4)

Fiat Torino - MIA Red October Cantù 87-76 (25-11, 23-21, 19-19, 20-25)

White 13 (5/6, 0/3, 3/4), Poeta 16 (1/4, 4/5, 2/2), 11 assist, Harvey 18 (3/4, 4/7), Wilson 7 (3/4, 0/1, 1/2), 10 rimbalzi), Alibegovic 13 (2/3, 3/8), Parente 3 (1/2 da 3), Okeke 5 (2/4, 0/1, 1/1), Hollins 12 (4/9, 4/5 ai liberi)

Quaglia 5 (1/3, 0/1, 3/4), Acker 10 (3/8, 1/2, 1/1), Callahan 4 (2/2, 0/2), Dowdel 9 (3/9, 0/1, 3/3), Cournooh 3 (1/2 da 3), Johnson 8 (4/9, 0/3), Calathes 3 (0/2, 1/2), Dardern 14 (5/5, 1/2, 1/1), Pilepic 14 (1/3, 4/9), Parrillo 6 (0/1, 2/5)

Dolomiti Energia Trentino - Consultinvest Pesaro 97-91 (21-24, 29-29, 20-15, 27-23)

Craft 15 (6/9, 1/4, 0/1), 7 assist, Hogue 12 (5/6, 0/2, 2/4), 10 rimbalzi, Marble 9 (2/5, 1/7, 2/2), Sutton 23 (9/14, 0/1, 5/7), Gomes 17 (5/5, 2/6, 1/3), Forray 2 (0/1, 0/1, 2/2), Flaccadori 2 (1/4), Baldi Rossi 17 (2/3, 3/4, 4/5)

Ceron 8 (2/4 da 3, 2/2), Thornton 20 (3/4, 4/6, 2/4), Jones 22 (5/8, 2/4, 6/9), Clarke 17 (4/4, 3/5), Jasaitis 20 (2/3, 5/6, 1/2), Zavackas (0/2), Nnoko (0/1), Hazell 2 (1/1, 0/3), Gazzotti 2 (1/2, 0/1)



Enel Brindisi - Sidigas Avellino 94-74 (24-5, 17-21, 23-27, 30-21)

Scott 18 (5/7, 2/5, 2/5), Carter 14 (3/7, 2/2, 2/2), Goss 12 (3/5, 1/1, 3/4), Cardillo 3 (1/1 da 3), Moore 10 (3/8, 1/1, 1/1), M'Baye 9 (3/8, 1/3), Samuels 17 (4/7, 2/2, 3/3), Joseph 11 (1/2, 3/3), Sgobba, Spanghero

Zerini (0/2, 0/1), Green 6 (0/1, 2/3), Logan 23 (5/6, 2/8, 7/9), Leunen (0/2 da 3), Cusin 2 (1/3), Severini, Randolph 8 (1/6, 2/3), Obasohan (0/4, 0/2), Fesenko 28 (13/16, 2/7 ai liberi), Thomas 7 (2/5, 1/4)

Posticipo: Grissin Bon Reggio Emilia - Germani Basket Brescia



Classifica

Milano 40; Venezia 32; Avellino 30; Trento, Capo d'Orlando 28; Sassari 26; Reggio Emilia, Brindisi, Torino 24; Pistoia 22; Brescia, Cantù, Varese 20; Caserta 18; Pesaro 14; Cremona 12

Prossimo turno

2/4/2017 ore 12:00

Consultinvest Pesaro - Vanoli Cremona

2/4/2017 ore 18:15

Betaland Capo d'Orlando - Grissin Bon Reggio Emilia

Fiat Torino - The Flexx Pistoia

EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino

Banco di Sardegna Sassari - Enel Basket Brindisi

Germani Basket Brescia - Pasta Reggia Caserta

2/4/2017 ore 20:45

MIA Red October Cantù - Openjobmetis Varese

3/4/2017 ore 20:45 Umana Reyer Venezia - Sidigas Avellino