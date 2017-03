Legabasket - Trento continua a vincere, piegata la resistenza di Pesaro (97-91)

Importante vittoria in ottica playoff per la Dolomiti Energia Trento, che nonostante i problemi di falli di Filippo Baldi Rossi e Dominique Sutton, riesce a rimontare la Consultinvest Pesaro e portare a casa i due punti. Ottava vittoria in nove gare del girone di ritorno per i trentini, che stanno vivendo un periodo di forma straordinario. Terza sconfitta di fila invece per Pesaro dall'esonero di coach Banchi, fortunatamente la Vanoli Cremona ha perso con la Dinamo Sassari suicidandosi negli ultimi secondi del match.

Primo tempo ad altissimo punteggio, che vede chiudere avanti Pesaro 50-53 grazie all'ottima prestazione di Jones. Nel terzo quarto è Craft a salire in cattedra, realizzando nove punti in pochi minuti e permettendo a Trento di realizzare il sorpasso alla fine dei 30 minuti (70-68). Nell'ultimo periodo è Sutton il mattatore del quarto con 10 punti che permettono all'Aquila di accumulare un discreto vantaggio difeso poi fino alla fine, per un risultato finale che recita 97-91.

MVP del match è Dominique Sutton, che chiude con 23 punti, 6 rimbalzi e 2 palle rubate. Ottime anche le prestazioni di Joao Gomes (17 punti e 6 rimbalzi) e Dustin Hogue (12 punti e 10 rimbalzi di cui 8 offensivi). Tra le fila di Pesaro non basta la super prestazione di Jarrod Jones, autore di 22 punti, 7 rimbalzi e 6 palle rubate.

A seguire le parole dei due coach, rilasciate in sala stampa nel post-partita.

Maurizio Buscaglia (Coach Dolomiti Energia Trento): "Anche oggi abbiamo giocato una gara ad alto punteggio, che dal nostro punto di vista è stata l'ovvia conseguenza del lavoro fatto in queste settimane sulla parte offensiva. Abbiamo fatto fatica nella nostra metà campo, lavorando bene sul loro post basso ma subendo troppo sul perimetro, e quindi dovremo trovare un adeguato bilanciamento di questi aspetti nelle prossime gare. In questo girone di ritorno abbiamo, un pezzo alla volta, messo a posto tanti aspetti differenti, mostrando nelle ultime settimane importanti progressi anche in attacco; ora ci aspetta la parte di stagione in cui dovremo mettere tutti i pezzi assieme. Fatta questa analisi, questo resta un ottimo risultato, anche perché come già ci era successo contro Pistoia abbiamo mostrato una notevole capacità di cambiare marcia nei momenti difficili dell'incontro, in cui sembrava che per noi potesse spegnersi la luce. Penso soprattutto al terzo e al quarto periodo, dove abbiamo difeso meglio pur non riuscendo ad essere continui".

Spiro Leka (Coach Consultinvest Pesaro): "Mi dispiace tanto per i ragazzi e per i nostri tifosi arrivati sin qui. La buona prestazione fatta conta poco, ci servivano i due punti oggi. Purtroppo, nonostante siamo riusciti a esprimerci bene in attacco, la nostra difesa ha fatto acqua e quando le nostre percentuali sono calate nel terzo quarto Trento ha fatto pesare la sua aggressività. Siamo anche stati bravi a non mollare e nel finale siamo pure tornati ad un solo tiro di distacco, ma questo non può bastarci. Faccio i complimenti comunque ai ragazzi, oltre che a Trento, per la partita fatta, e ora pensiamo alla partita della prossima settimana".