Legabasket Serie A - Sfida salvezza tra Pesaro e Cremona, Venezia-Avellino per il 2° posto

Come ogni weekend torna in campo la Serie A di basket. Sfide interessanti sia in alta che in bassa classifica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la 25esima giornata.

La giornata si apre con il match salvezza tra Pesaro e Cremona alle 12.00: la Vanoli è il fanalino di coda a 12 punti, la Consultinvest è penultima a 14. Una vittoria per la squadra lombarda significherebbe agganciare proprio Pesaro in classifica, dal canto suo la squadra marchigiana con un successo metterebbe quattro punti tra lei e Cremona.

Alle 18.15 solo quattro partite. La capolista Milano, decimata dagli infortuni, viene dalla sconfitta di Pistoia. Un ko indolore per la squadra di Repesa che continua ad essere saldamente la capolista con otto punti di vantaggio su Venezia, seconda. Domani ospita Trento, quarta in classifica. Altre interessanti partite, ovvero Capo d'Orlando - Reggio Emilia e Sassari - Brindisi, tutte in lotta play off. Per concludere Brescia- Caserta, con i casertani che proveranno a vincere per agganciare propri la Leonessa in classifica.

Allo strano orario delle 19.30 c'è Torino-Pistoia e conclude la domenica il derby lombardo tra Cantù e Varese. Lunedì sera lotta per il secondo posto tra Venezia ed Avellino: la Reyer viene dalla storica qualificazione alle finale four della Fiba Champions League, la squadra di Sacripanti proverà sbancare il Taliercio per agganciare Venezia al secondo posto. La 2° piazza, ai fini del piazzamento per i play-off, è molto importante visto che permette di non incrociare l'EA7 prima della finale.

LA 25ESIMA GIORNATA

Domenica ore 12.00 Pesaro - Cremona

ore 18.15 Capo d'Orlando - Reggio Emilia

Emporio Armani Milano - Dolomiti Trentino

Sassari - Brindisi

Brescia - Caserta

ore 19.30 Torino - Pistoia

Ore 20.45 Cantù - Varese

Lunedì ore 20.45 Venezia - Avellino

LA CLASSIFICA

1° EA7 Milano 40 punti (20/4)

2° Umana Reyer Venezia 32 punti (16/8)

3° Sidigas Avellino 30 punti (15/9)

4° Dolomiti Energia Trentino 28 punti (14/10)

5° Betaland Capo d'Orlando 28 punti (14/10)

6° Banco di Sardegna Sassari 26 punti (13/11)

7° Grissin Bon Reggio Emilia 26 punti (13/11)

8° Enel Brindisi 24 punti (12/12)

9° Fiat Torino 24 punti (12/12)

10° The Flexx Pistoia 22 punti (11/13)

11° Red October Cantù 20 punti (10/14)

12° Germani Basket Brescia 20 punti (10/14)

13°Openjobmetis Varese 20 punti (10/14)

14° Pasta Reggia Caserta 18 punti (9/15)

15° Consultinvest Pesaro 14 punti (7/17)

16° Vanoli Cremona 12 punti (6/18)