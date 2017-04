Concentramento Interregionale Under 20 Maschile Eccellenza: recap 2^ giornata - Foto: Dinamo Basket.com

Si è conclusa anche la seconda delle tre giornate del Concentramento nazionale con sede a Napoli, quindi iniziamo con il recap. Come al solito sei le partite disputate, e Vavel ha seguito dal vivo le tre andate in scena nella Palestra 'Cascella' del Polifunzionale di viale Adriano: ovvero Pino Dragons Firenze - S. Paolo Ostiense Basket, Vivigas Costa Volpino - Le Bocce Erba e Junior Libertas Pall. Casale - Dinamo Sassari.

CONCENTRAMENTO 1

Pino Dragons Firenze - S. Paolo Ostiense Basket 88-49

Partita senza storia quella con cui si apre la giornata al Polifunzionale di Soccavo, tra i Pino Dragons Firenze e S. Paolo Ostiense Basket. Ci si aspettava equilibrio, e invece Firenze - che ieri non aveva convinto appieno contro Ancona - dà una dimostrazione di netta superiorità e stacca così il pass per le Finali Nazionali di Roseto. Dopo 8 minuti il vantaggio è già di 20-7, con i toscani che hanno la mano caldissima da dietro l'arco (5 le triple mandate a bersaglio nel solo primo quarto) e fanno girare benissimo la palla. I laziali però reagiscono, e in appena due minuti ricuciono lo svantaggio fino al -7 (23-16) di fine primo quarto. Firenze non ci sta e riporta lo scarto di nuovo in doppia cifra: 36-22 al 15' e 46-30 al 18'. Si va all'intervallo sul 48-35. Il secondo tempo è decisamente a senso unico, e ne è consapevole anche l'allenatore di S. Paolo, che non fa più rientrare ad esempio Loi, e più in generale gestisce le energie di coloro che di solito giocano di più, in vista della decisiva partita di domani. Firenze continua a macinare gioco e punti, con Filippi che dopo la schiacciata di ieri ne piazza una anche oggi, e così il vantaggio cresce a dismisura fino al +39 finale. Ben cinque uomini in doppia cifra per la squadra toscana, con Nardi e Corbinelli a guidare tutti con 18 punti.

PINO DRAGONS FIRENZE: Ferrari 0, Merlo 11, Filippi 13, Macigni ne, Pezzati ne, Cometti 3, Passoni 17, Goretti 8, Zappia 0, Nardi 18, Corbinelli 18

S. PAOLO OSTIENSE BASKET: Abbruciati 6, Loi 11, Conte 4, Buratti 2, Pangilinan ne, Desideri 2, Moretti 9, Poggiarella 2, Sacchini 0, Garofolo 6, Galli 5, Melegoni 2.

Parziali: 1Q 23-16; 2Q 48-35; 3Q 64-43.

Cab Stamur Ancona - Pol. Pontevecchio 73-56

CAB STAMUR ANCONA: Centanni 23, Canali 7, Luini 16, Iurini 6, Sabbatini 7, Pajola 6, Biasso 0, Pezzotti 8, Marconi 0, Lanari 0, Di Felice 0, Cuccoli 0

POL. PONTEVECCHIO: Giudici 4, Varotto 5, Canopoli 1, Folli 12, Mantovani 3, Minerva 4, Parchi 0, Bergami 2, Buriani 13, Donati 1, Angeletti 0, Vetere 0

Parziali: 1Q 23-18; 2Q 38-30; 3Q 63-43.

Classifica: Firenze 4, Ancona 2, S. Paolo Ostiense 2, Pontevecchio 0

Prossimo turno: ore 10 Ancona - S. Paolo Ostiense @PalaBarbuto; Pontevecchio - Firenze @Polifunzionale

CONCENTRAMENTO 2

Vivigas Costa Volpino - Le Bocce Erba 60-47

Costa Volpino si aggiudica una partita sempre in equilibrio ma che per larghi tratti ha dato l'impressione di controllare. Il primo quarto è tutto di Romano, che vuole dare seguito all'ottima performance di ieri e ne mette subito 10 punti con due triple. Dall'altro lato il più atteso è Lugic, che dopo un primo quarto da 7 punti non tira praticamente più. Dopo i primi 10' è Erba avanti, 16-14. Nel secondo quarto inizia a carburare Costa Volpino, e con un 18-8 in 7' costringe il coach avversario al time-out. A fine primo tempo siamo sul 35-26, con Esposito a dettare legge in area con 12 punti a referto. Erba è squadra che non molla, e ce lo dimostra ancora una volta restando aggrappata alla partita con le unghie: su tutti si mette in mostra Romano, che con altri 8 punti nel quarto fa sì che i suoi chiudano sul -5 (46-41). Nell'ultimo periodo non segna praticamente nessuno, e al 36' le due squadre hanno segnato cumulativamente appena 7 punti (51-43). Erba non sembra averne più, e Costa Volpino vince 60-47. Top scorer Esposito con 20 punti, mentre a nulla servono i 18 di Romano.

VIVIGAS COSTA VOLPINO: Lugic 12, Patroni 0, Sindoni 2, Coltro 6, Mitrovic 2, Vidakovic 0, Leveghi 9, Borghetti 9, Manfrini 0, Esposito 20

LE BOCCE ERBA: Vitelli 0, Amatulli 2, Castelli 0, Corbetta 7, Panzeri 0, Rigamonti 3, Bianchi 2, Rimoldi 0, Crippa 4, Garota 2, Citterio 2, Colombo 7, Romano 18.

Parziali: 1Q 14-16; 2Q 35-26; 3Q 46-41.

Junior Libertas Pall. Casale - Dinamo Sassari 93-57

Non c'è mai stata partita tra Sassari e Casale, complice una partenza a razzo dei piemontesi. 22-2 in 4 minuti, con una raffica di triple, e partita mai in discussione. Impressionante prova dei piemontesi, che danno anche spettacolo con due schiacciate impressionanti del lungo Yabre - una in entrata e una in alley-oop - e dopo 10 minuti hanno già Denegri a 8 punti e Ielmini e De Ros a 7. 35-19 a fine primo quarto, e nel secondo periodo il vantaggio aumenta ancora toccando prima il +25 (46-21 al 14'), poi il +28 (51-23 al 16'), fino addirittura al +35 (60-25) del 19'. Il primo tempo si conclude sul 62-30, e il secondo tempo serve solo a decretare il punteggio, che alla fine sarà 93-57.

JUNIOR LIBERTAS PALL. CASALE: Zorgno 4, De Ros 13, Raiteri 2, Banchero 2, Ielmini 18, Martinotti 5, Denegri 8, Ghezzi 6, Yabre 10, Tulumello 10, Todeschino 9, Valentini 6

DINAMO SASSARI: Sanciu 2, Ennas, Ruiu 12, Chessa, Demuru 4, Fadda 1, Gallizzi, Pompianu 5, Re Marco 6, Bitti 8, Langiu 4, Ebeling 15.

Parziali: 1Q 35-19; 2Q 62-30; 3Q 78-42

Classifica: Costa Volpino 4, Casale 2, Erba 2, Sassari 0

Prossimo turno: ore 12 Casale - Erba @PalaBarbuto; Sassari - Costa Volpino @Polifunzionale

CONCENTRAMENTO 3

PMS Basketball - Consultinvest Victoria Libertas Pesaro 66-62

PMS BASKETBALL: Moretti 2, Agbogan 11, Abrate, Fabris 4, Zampini 19, Treier 12, Cattapan 1, Simonovic 2, Giustetto, Caruso 10, Buffo, Di Bonaventura 4

CONSULTINVEST VICTORIA LIBERTAS PESARO: Vuelle: Crescenzi 2, Balleroni, Clementi, Benedetti, Bocconcelli 18, Cassese 17, Volpe, Terenzi, Serpilli 21, Sinibaldi, Moretti 2, Iannelli 2.

Parziali: 1Q 15-16; 2Q 35-25; 3Q 55-38.

Milanotre Basket - Vis 2008 Ferrara 49-68

MILANOTRE BASKET: Cavagnera 11, Cinquepalmi 4, Valdameri, Sorrentino 5, Valeri 2, Ferrari 4, Delos Reyers, Elrawi, Abellera 5, Bonora 6, Mori 8, Chiesa 4.

VIS 2008 FERRARA: Ferrara: Grazzi, Cervellati 4, Bianchi 5, Brilli, Kekovic 13, Fiore 2, Verrigni 6, Mastrangelo 13, Gamberini 3, Caridi, Tidey 8, Labovic 14.

Parziali: 1Q 8-19; 2Q 19-37; 3Q 33-47.

Classifica: PMS Basketball 4, Pesaro 2, Ferrara 2, Milano 0.

Prossimo turno: ore 14 Ferrara - PMS Basketball @PalaBarbuto; Milano - Pesaro @Polifunzionale.