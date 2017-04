Concentramento Interregionale Under 20 Maschile Eccellenza: i risultati della 3^ giornata

Concentramento Interregionale Under 20 Maschile Eccellenza: recap 3^ giornata

Ultima giornata del Concentramento Interregionale Under 20 in corso di svolgimento a Napoli e, le ultime gare di oggi, ci hanno fornito i verdetti tanto attesi: si qualificano per le Finali nazionali Firenze, Costa Volpino, Moncalieri (PMS Basketball), S. Paolo Ostiense, Casale Monferrato e Pesaro. Questo il recap dell'ultima giornata.

CONCENTRAMENTO 1

Cab Stamur Ancona - S. Paolo Ostiense Basket 62-75

S. Paolo è la seconda qualificata del Concentramento 1, ma come al solito Ancona non è stata facile da domare. Nell'inizio di partita sono i marchigiani la squadra più in palla, con la difesa che imbriglia l'attacco dei laziali, che segnano un solo punto in quasi 5 minuti. Ci pensa Loi con 4 punti in fila, a dare la scossa ai suoi e alla prima pausa S. Paolo è avanti 16-17. La squadra romana sembra aver finalmente ingranato, e grazie alla tripla del solito Loi arriva a +7 (26-33) al 16'. Il vantaggio all'intervallo è di 9 lunghezze sul 34-43, con Loi già a quota 12 punti. Nel terzo quarto S. Paolo domina e tocca anche il +22 (46-68), prima di chiudere a +15 al 30' sul 53-68. Dopo due giorni di gare, ormai l'abbiamo capito: mai dare per morta Ancona, che con un gran cuore torna a -10, salvo poi sprecare più di una possibilità per scendere sotto la doppia cifra di svantaggio. La tripla di Moretti è il canestro che chiude la partita, in un ultimo quarto in cui si è segnato col contagocce. Finisce 62-75.

CAB STAMUR ANCONA: Centanni 13, Canali 9, Luini 9, Iurini 1, Sabbatini 7, Pajola 13, Biasco 0, Pezzotti 8, Marconi ne, Lanari ne, Di Felice 0, Cuccoli 2

S. PAOLO OSTIENSE BASKET: Abbruciati 0, Loi 14, Conte 15, Buratti ne, Pangilinan ne, Desideri 3, Moretti 15, Poggiarella 0, Sachini ne, Garofolo 10, Galli 6, Melegoni 12.

Parziali: 1Q 16-17; 2Q 34-43; 3Q 53-68.

Pol. Pontevecchio - Pino Dragons Firenze 44-61

POL. PONTEVECCHIO: Giudici 5, Varotto 4, Canopoli, Folli 7, Mantovani 8, Minerva, Parchi, Bergami, Parchi, Bergami 7, Buriani 11, Donati 2, Angeletti, Vetere.

PINO DRAGONS FIRENZE: Ferrari 3, Merlo 9, Filippi 0, Macigni 9, Pezzati 0, Cometti 9, Passoni 7, Goretti 8, Zappia 10, Nardi 6, Corbinelli 0

Parziali: 2Q 16-29; 3Q 35-44

Classifica: Pino Dragons Firenze 6, S. Paolo Ostiense Basket 4, Cab Stamur Ancona 2, Pol. Pontevecchio 0.

CONCENTRAMENTO 2

Junior Libertas Pall. Casale - Le Bocce Erba 76-60

Casale conduce la gara dall'inizio alla fine e conquista una qualificazione alle Finali Nazionali decisamente meritata per la qualità del gioco espresso. Partenza sprint dei piemontesi come ieri, che dopo 5 minuti hanno già messo 20 punti a referto, trascinati da un Denegri semplicemente inarrestabile da 15 personali: 29-19 a fine primo quarto. Nel periodo successivo però la difesa di Erba sale di livello, tenendo l'attacco avversario a 7 punti in 7 minuti e riportandosi a -1 (36-35). Si va negli spogliatoi sul 41-35. Valentini si mette in evidenza al rientro in campo segnando 10 dei primi 12 punti della squadra, che allunga ed è avanti 63-48 al 30'. Casale tocca anche il +17 sul 67-50, ma figurarsi se Erba molla! Controparziale di 8-0 e a 5 minuti dalla fine siamo sul 68-58. Ci pensa però il solito Denegri con 5 punti consecutivi a rimettere i suoi a distanza di sicureza. Il punteggio finale è 76-60.

JUNIOR LIBERTAS PALLA. CASALE: Zorgno 0, De Ros 13, Raiteri 0, Banchero 0, Ielmini 4, Martinotti 0, Denegri 28, Ghezzi 4, Yabre 10, Tulumello 7, Todeschino 0, Valentini 10

LE BOCCE ERBA: Vitelli 5, Amatulli 0, Corbetta 5, Panzeri 2, Rigamonti 13, Bianchi 0, Rimoldi 6, Crippa 9, Garota 0, Citterio ne, Colombo 8, Romano 12.

Parziali: 1Q 29-19; 2Q 41-35; 3Q 63-48

Dinamo Sassari - Vivigas Costa Volpino 58-64

Parziali: 1Q 11-21; 2Q 28-28; 3Q 42-44

Classifica: Vivigas Costa Volpino 6, Junior Libertas Pall. Casale 4, Le Bocce Erba 2, Dinamo Sassari 0

CONCENTRAMENTO 3

Vis 2008 Ferrara - PMS Basketball 60-75

La PMS Basketball di Moncalieri termina imbattuta il girone e si aggiudica il primo posto grazie alla vittoria contro Ferrara. Il primo quarto è equilibrato e si chiude sul 14-15, e l'inizio del secondo periodo vede gli emiliani avanti sul 20-15 al 13'. Poi però si infortunia Kekovic - già autore di 7 punti - e si spegne la luce. Parziale di 15-0 dei piemontesi che vanno avanti 20-30, e all'intervallo il tabellone del PalaBarbuto recita 25-34. Nel terzo quarto la PMS scappa via, toccando prima il + 20 (33-53) al 27', poi il +26 (45-61) al 30'. Nell'ultimo quarto i due allenatori danno minuti a chi in questi tre giorni ha giocato meno e la partita termina sul 60-75.

VIS 2008 FERRARA: Cervellati 7, Bianchi 4, Brilli 0, Kekovic 7, Fiore 3, Verrigni 17, Mastrangelo 9, Mancini 3, Gamberini 4, Drigo 4, Tidey, Labovic 2.

PMS BASKETBALL: Moretti 4, Agbogan 9, Abrate 6, Fabris, Zampini 5, Treier 8, Cattapan 4, Simonovic 9, Giustetto 3, Caruso 14, Buffo 6, Di Bonaventura 7.

Parziali: 1Q 14-15; 2Q 26-34; 3Q 35-61.

Milanotre Basket - Consultinvest Pesaro 47-75

MILANOTRE BASKET: Cavagnera 6, Cinquepalmi 5, Valdameri 0, Sorrentino 2, Valeri 0, Ferrari 2, Delos Reyers 8, Elrawi 0, Abellera 2, Bonara 4, Mori 13, Chiesa 5.

CONSULTINVEST PESARO: Crescenzi 7, Balleroni 1, Clementi 0, Cavoli 3, Benedetti 6, Bocconcelli 19, Cassese 12, Volpe 2, Terenzi 2, Serpilli 16, Moretti 3, Iannelli 4.

Parziali: 1Q 16-21; 2Q 30-37; 3Q 34-54.

Classifica: PMS Basketball 6, Consultinvest Pesaro 4, Vis 2008 Ferrara, Milanotre Basket 0.