Legabasket Serie A, risultati e tabellini dell'11esima giornata di ritorno

Clarke e Thornton festeggiano il successo di Pesaro - Foto victorialibertas.it

Nonostante un livello non eccelso, non ci si annoia nell'undicesimo turno di ritorno della Serie A targata Postemobile. Milano, dopo i balbettamenti degli ultimi turni, si assicura il primo posto battendo Venezia. Lo stop dei lagunari permette ad Avellino di tornare a sperare nel secondo posto. Reggio Emilia e Sassari agganciano Trento, in attesa di inserire Shavon Shields al posto dello sfortunato Marble. Pistoia stacca Torino e Brindisi, a loro volta raggiunte da Brescia, e si avvantaggia nella corsa all'ottavo posto. Varese e Cantù perdono l'ultimo treno per sognare i playoff. Caserta torna alla vittoria e di fatto conquista la salvezza. Pesaro vince in overtime a Brindisi e lascia l'ultimo posto a Cremona.

L'Olimpia Milano stoppa la corsa di Venezia e, a 4 giornate dal termine, mette in cassaforte il primo posto. L'inizio gara è da montagne russe, con Milano avanti di 8 e poi sotto di 11; nella ripresa Venezia resta in vantaggio fino al termine del terzo periodo, ma nell'ultimo quarto Sanders e Cinciarini indirizzano la gara in favore dell'Olimpia, che ribalta anche la differenza canestri. Priva di Fesenko, Avellino contro Cantù si affida al tiro da 3, realizzando 18 triple. Ragland (9 triple, 4 nel primo quarto, 2 nelle battute finali) e Logan (5), assistiti da Green e Leunen (7 assist per il folletto, addirittura 8 per l'ex di turno), polverizzano la retina canturina, a cui non basta l'ottimo Dowdell.

Reggio Emilia conquista la quarta vittoria consecutiva contro Varese, reduce da ben 6 successi consecutivi e che, pur priva di Maynor, resta in partita fino ai secondi finali. Cervi (22 di valutazione) e Aradori (suoi i liberi della staffa), permettono a Reggio di restare in corsa per il terzo posto. Terzo successo consecutivo per Sassari, che approfitta degli infortuni di Trento per batterla a domicilio e portarsi sul 2-0 negli scontri diretti. In una gara in cui si fa fatica a segnare (Sassari non va oltre il 42% da 2 e il 24% da 3), David Bell è protagonista con 20 punti. Pistoia si conferma ancora una volta quasi imbattibile tra le mura amiche: a pagar dazio è questa volta Capo d'Orlando, messa ko dalle triple di Petteway e Jenkins.

Caserta mette fine a una serie di 7 sconfitte consecutive e scaccia le ansie retrocessione grazie a Daniele Cinciarini, che dopo le tante voci delle ultime settimane risponde sul campo con i 14 punti che nell'ultimo quarto consentono di rimontare e battere Torino. Successo vitale per Pesaro, in overtime a Brindisi. Rotney Clarke è autore di tutte le giocate decisive per la Vuelle, come decisivo (al contrario) è per Brindisi M'Baye, che nonostante metta a referto 29 punti prima perde malamente l'ultimo possesso dei tempi regolamentari, poi fallisce nell'overtime due pesantissimi liberi. Luca Vitali sempre più leader di Brescia, che espugna il PalaRadi relegando Cremona all'ultimo posto da cui solo un'impresa nelle ultime 4 giornate potrà disancorarla.

Dolomiti Energia Trentino - Banco di Sardegna Sassari 57-66 (15-20, 18-10, 14-18, 10-18)

Sutton 16 (4/10, 1/4, 5/5), 10 rimbalzi, Craft 7 (3/12, 0/2, 1/2), Moraschini 7 (2/3, 1/1), Forray 3 (1/5, 0/3, 1/1), Flaccadori 9 (2/5, 1/4, 2/2), Lovisotto, Gomes 8 (1/6, 2/9), 11 rimbalzi, Hogue 7 (3/6, 0/1, 1/4), Lechthaler

Bell 20 (4/7, 3/6, 3/4), D'Ercole (0/1 da 3), Sacchetti 9 (1/2, 2/5, 1/2), 10 rimbalzi, Lydeka 6 (2/2, 2/2 ai liberi), Savanovic 3 (1/6, 0/1, 1/2), Carter 6 (1/2, 1/4, 1/2), Stipcevic 11 (1/2, 2/6, 3/3), Lawal 4 (2/6), Lighty 7 (2/6, 1/1)

La cronaca di Vavel

EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia 88-80 (20-25, 20-16, 24-20, 24-19)

McLean 6 (2/3, 2/2 ai liberi), Hickman 11 (4/5, 1/3, 0/2), Radulijca 2 (1/1), Macvan 20 (6/9, 1/2, 5/6), Pascolo 6 (2/2, 0/1, 2/2), Tarczewski 11 (4/4, 3/4 ai liberi), Cinciarini 9 (3/5, 1/3), Sanders 12 (3/5, 2/7), Abass 7 (0/1, 1/1, 4/4), Simon 4 (0/1, 0/3, 4/6)

Haynes 12 (1/1, 3/6, 1/1), Ejim 7 (2/6, 1/5), Peric 17 (4/8, 2/3, 3/5), Stone 3 (1/2 da 3), Bramos 8 (4/6, 0/4), Tonut 10 (2/2, 2/4), Filloy 11 (3/5 da 3, 2/2 ai liberi), Ress (0/2 da 3), Batista 12 (4/8, 4/8 ai liberi), Viggiano, McGee (0/2, 0/1)

La cronaca di Vavel

Sidigas Avellino - MIA Red October Cantù 92-86 (29-13, 12-25, 24-20, 27-28)

Zerini 6 (3/4), Ragland 33 (1/4, 9/11, 4/4), Green 2 (0/1, 0/2, 2/2), 7 assist, Logan 22 (2/3, 5/8, 3/4), Leunen 10 (2/4, 2/3), Cusin 10 (3/5), Severini, Randolph (0/1, 0/2), Obasohan (0/2, 0/1), Thomas 13 (2/7, 2/6, 3/4)

Acker 7 (2/5, 0/2, 3/4), Ballabio 2 (1/1), Cournooh 11 (3/3, 1/5, 2/2), Baparapè, Parrillo 6 (0/1, 2/4), Pilepic 5 (1/1 da 3, 2/2 ai liberi), Calathes (0/1, 0/2), Callahan 3 (1/1 da 3), Darden 6 (1/3, 0/1, 4/4), Dowdell 24 (4/8, 4/4, 4/4), Quaglia 5 (1/1, 1/2), Johnson 17 (5/10, 0/2, 7/8)

La cronaca di Vavel

Grissin Bon Reggio Emilia - Openjobmetis Varese 73-68 (18-7, 20-21, 20-17, 15-23)

Aradori 10 (1/5, 2/5, 2/2), Needham 11 (4/5, 1/5), Polonara 8 (1/3, 0/4, 6/8), Reynolds 6 (1/2, 4/8 ai liberi), 10 rimbalzi, Della Valle 11 (2/5, 2/5, 1/2), De Nicolao 3 (1/3 da 3), Kaukenas 2 (1/3), Cervi 18 (9/12), Gentile 2 (1/1, 0/3), Williams 2 (1/3, 0/1)

Johnson 17 (5/12, 1/5, 4/5), Anosike 6 (3/4), Avramovic 9 (4/4, 0/2, 1/2), Pelle 8 (4/6), Bulleri 5 (1/2, 0/1, 3/4), Cavaliero 2 (1/1), Kangur 5 (2/4, 0/1, 1/1), Ferrero (0/1), Eyenga 16 (7/12, 0/1, 2/5)

La cronaca di Vavel

Vanoli Cremona - Germani Basket Brescia 80-86 (21-24, 17-17, 18-16, 24-29)

Johnson-Odom 18 (4/5, 2/7, 4/4), Mian 2 (0/2, 0/4, 2/2), Gaspardo 14 (4/5, 1/1, 3/3), Harris 7 (2/4, 0/1, 3/4), Carlino 7 (1/2, 1/5, 2/2), Wojciechowski 5 (1/2, 1/2, 0/1), Biligha 11 (5/7, 0/1, 1/1), Turner 2 (1/2, 0/4), Thomas 14 (7/11, 0/1, 0/1)

Moore 17 (4/6, 3/5), Berggren 6 (3/4), Luca Vitali 19 (5/8 da 3, 4/5 ai liberi), 9 assist, Landry 19 (6/8, 1/6, 4/4), Laganà 7 (0/1, 2/4, 1/2), Burns 5 (1/5, 1/1), Moss 9 (3/8, 1/5, 0/1), Bushati 4 (1/2 da 3, 1/2 ai liberi)

Pasta Reggia Caserta - Fiat Torino 83-76 (24-14, 21-24, 9-25, 29-13)

Berisha 14 (1/2, 4/5), Diawara 15 (3/5, 3/6, 0/2), Cinciarini 16 (4/4, 2/3, 2/3), Putney 9 (1/6, 1/1, 4/4), Gaddefors (0/1 da 3), Giuri 10 (3/6, 1/3, 1/2), Bostic 4 (0/1, 1/5, 1/2), Watt 11 (4/7, 0/1, 3/8), 13 rimbalzi, Johnson 4 (2/2)

Wilson 6 (1/4, 0/3, 4/4), Harvey 27 (2/4, 5/13, 8/12), White 10 (3/7, 0/2, 4/7), Parente 9 (2/4 da 3, 3/3 ai liberi), Alibegovic (0/1 da 3), Poeta 12 (2/11, 0/2, 8/8), Cuccarolo (0/2), Hollins 2 (1/3, 2/4 ai liberi), Okeke 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Mazzola 5 (1/2, 1/1)

Enel Brindisi - Consultinvest Pesaro 93-94 OT (25-22, 20-22, 20-9, 16-28, 12-13)

Scott 5 (2/6, 0/3, 1/2), Carter 17 (5/11, 2/4, 1/2), 14 rimbalzi, Goss 6 (1/1, 1/3, 1/1), Moore 14 (1/3, 4/12), M'Baye 29 (6/10, 5/9, 2/6), Samuels 7 (2/7, 3/3 ai liberi), Joseph 15 (1/1, 4/10, 1/2), Spanghero (0/1 da 3)

Hazell 5 (1/1, 1/5), Gazzotti, Thornton 17 (1/7, 4/9, 3/4), Jasaitis 6 (0/1, 2/4), Clarke 33 (7/9, 3/3, 10/10), Ceron (0/2 ai liberi), Jones 16 (5/9, 1/2, 3/3), 12 rimbalzi, Nnoko 10 (4/7, 2/6 ai liberi), Zavackas 7 (0/1, 1/3, 4/4)

La cronaca di Vavel

The Flexx Pistoia - Betaland Capo d'Orlando 75-59 (14-17, 25-15, 18-13, 18-14)

Moore 9 (4/11, 0/2, 1/3), Petteway 16 (2/5, 4/8), Boothe 9 (3/7, 1/2), Jenkins 14 (0/2, 3/5, 5/5), Lombardi 10 (5/5, 0/2), Crosariol 8 (4/6), Magro 4 (2/3), Okereafor (0/1 da 3), Solazzi (0/1), Antonutti 5 (2/6, 0/1, 1/2)

Stojanovic 7 (3/4), Ivanovic 7 (1/4, 1/7, 2/3), Delas 11 (4/8, 1/1), Diener 11 (3/9, 0/2, 5/5), Tepic 6 (3/5, 0/2), Archie 15 (4/9, 1/3, 4/4), Iannuzzi (0/2, 0/1), Laquintana 2 (1/1, 0/1, 0/2)

La cronaca di Vavel

Classifica

Milano 42; Venezia 34; Avellino 32; Sassari, Reggio Emilia, Trento 30; Capo d'Orlando 28; Pistoia 26; Brescia, Brindisi, Torino 24; Varese 22; Cantù, Caserta 20; Pesaro 16; Cremona 14

Prossimo turno

15/04/2017 ore 19:30

Enel Basket Brindisi - EA7 Emporio Armani Milano

15/04/2017 ore 20:30

Germani Basket Brescia - Umana Reyer Venezia

Sidigas Avellino - Vanoli Cremona

MIA Red October Cantù - The Flexx Pistoia

Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino

Banco di Sardegna Sassari - Betaland Capo d'Orlando

Consultinvest Pesaro - Pasta Reggia Caserta

15/04/2017 ore 21:00

Grissin Bon Reggio Emilia - Fiat Torino