Legabasket Serie, risultati e tabellini della 12esima giornata di ritorno

Marcus Landry, top scorer di giornata

Ormai sicura del primo posto, Milano perde anche a Brindisi inanellando la terza sconfitta nelle ultime 4 uscite. L'Enel cerca con tutte le forze la vittoria, che oltre per il blasone dell'avversario serve per tenere in piedi le speranze di post season. I padroni di casa toccano i 10 punti di vantaggio (31-21), Milano rientra con Abass e Pascolo e nella ripresa supera con Fontecchio. L'Enel torna in vantaggio con le triple di Goss e Moore, l'Olimpia pareggia con Cinciarini, e nel finale Brindisi, pur sbagliando 2 liberi, riesce a conservare un minimo vantaggio. Venezia passa a Brescia grazie ai 14 punti realizzati nell'ultimo quarto da Ejim e alla freddezza di Tonut dalla lunetta negli ultimi secondi, ai padroni di casa non bastano i 32 punti di Landry. Avellino resta in scia della Reyer superando Cremona in una gara in cui gli irpini, pur senza strafare, fanno valere l'enorme divario tecnico con la Vanoli, le cui speranze di salvezza sono ridotte al minimo. Con un canestro allo scadere di Johnson Cantù trova la vittoria contro Pistoia e festeggia la salvezza anticipata nel giorno del debutto di Slokar. Varese batte Trento in romonta con Maynor finalmente protagonista, l'Aquila (priva di Baldi Rossi e con Shields all'esordio al posto dello sfortunato Marble) recrimina per alcune chiamate arbitrali nel finale. Quarta vittoria consecutiva per Sassari, che batte Capo d'Orlando dopo essere stata sotto di 12 e prosegue la rincorsa al terzo posto. Caserta è ormai in vacanza e a Pesaro occorrono meno di 10 minuti per incamerare il successo che vale il + 4 su Cremona.



Enel Basket Brindisi - EA7 Emporio Armani Milano 70-68 (26-19, 13-17, 14-20, 17-12)

Scott 4 (1/7, 2/4 ai liberi), Carter 14 (5/7, 1/3, 1/2), Goss 16 (3/6, 2/5, 4/5), Cardillo 2 (1/1, 0/1), Moore 8 (1/1, 1/4, 3/3), M'Baye 9 (2/9, 0/3, 5/6), Samuels 9 (3/4, 1/1), Joseph 5 (1/1, 1/3), Spanghero 3 (1/4 da 3)

McLean (0/5), Fontecchio 8 (1/3, 2/3), Hickman 9 (0/4, 3/4), Raduljica 4 (1/5, 2/2 ai liberi), Macvan 11 (4/6, 0/3, 3/4), Pascolo 4 (2/2, 0/1), Tarczewski 2 (1/1), Cinciarini 7 (2/5, 1/3), Sanders 9 (2/6, 1/5, 2/2), Abass 8 (1/4, 2/3), Simon 6 (2/3, 0/1, 2/2)

Germani Basket Brescia - Umana Reyer Venezia 79-84 (21-10, 16-23, 15-32, 27-19)

Moore 10 (2/4, 1/3, 3/3), Berggren 8 (4/5, 0/2 ai liberi), Luca Vitali 9 (1/3, 1/5, 4/4), Landry 32 (9/14, 3/4, 5/5), Laganà 3 (0/1, 1/3), Burns 5 (2/6, 1/3 ai liberi), Moss 10 (2/2, 1/3, 3/5), Bushati 2 (1/2, 0/3

Haynes 8 (1/3, 2/4), Ejim 24 (6/8, 2/5, 6/7), 9 rimbalzi, Peric 3 (0/5, 1/4), Stone (0/1, 0/2), Bramos 12 (0/3, 4/9), Tonut 10 (1/4, 1/2, 5/6), Filloy 12 (0/2, 3/6, 3/3), Ress, Orner 6 (3/5), Viggiano 5 (1/1 da 3, 2/2 ai liberi), McGee 4 (1/1, 2/2 ai liberi)

Red October Cantù - The Flexx Pistoia 73-71 (21-21, 12-14, 21-18, 19-18)

Cournooh 5 (1/3, 1/5), Barapapè, Parrillo 4 (2/2, 0/3), Pilepic 5 (1/2, 1/4), Calathes (0/1), Callahan (0/1 da 3), Darden 2 (1/6), Dowdell 25 (6/9, 3/9, 4/4), Quaglia (0/2 da 3), Johnson 27 (8/14, 1/3, 8/8), 10 rimbalzi, Slokar 5 (1/1, 0/1, 3/4)

Petteway 9 (0/2, 2/5, 3/4), Okereafor (0/2 da 3), Antonutti 2 (1/4, 0/1, 0/1), Solazzi, Lombardi 2 (1/2, 0/1), Crosariol 13 (6/9, 1/2 ai liberi), Magro 5 (1/2, 3/4 ai liberi), Jenkins 14 (2/6, 2/5, 4/4), Moore 13 (5/7, 1/3), Boothe 13 (3/4, 1/1, 4/4)

Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino 83-80 (20-18, 16-28, 18-11, 29-23)

Johnson 19 (4/4, 3/10, 2/2), Anosike 9 (4/5, 1/1 ai liberi), 13 rimbalzi, Maynor 17 (5/9, 2/3, 1/2), Avramovic 3 (1/2, 0/1, 1/1), Pelle 12 (4/5, 4/5 ai liberi), Bulleri (0/2), Cavaliero 6 (1/3 da 3, 3/4 ai liberi), Kangur 3 (1/3 da 3), Ferrero 5 (0/3, 1/1, 2/2), Eyenga 9 (4/11, 0/1, 1/1)

Sutton 18 (4/9, 2/4, 4/5), Craft 16 (6/12, 0/3, 4/6), 10 assist, Moraschini (0/1, 0/1), Forray 6 (3/5, 0/3), Flaccadori 15 (2/4, 3/5, 2/2), Gomes 8 (1/1, 2/4), Hogue 5 (2/5, 1/5 ai liberi), Lechthaler 4 (4/4 ai liberi), Shields 8 (2/3, 0/2, 4/4)

Banco di Sardegna Sassari - Betaland Capo d'Orlando 74-64 (16-20, 17-18, 24-12, 17-14)

Bell 8 (0/3, 2/5, 2/2), Devecchi 5 (1/1, 1/1), D'Ercole (0/2), Sacchetti 5 (1/2, 1/3), Lydeka 7 (3/7, 1/2 ai liberi), Savanovic 9 (3/14, 1/5), Carter 10 (3/3, 1/5, 1/2), Stipcevic 20 (4/4, 3/6, 3/4), Lawal 6 (3/7), Lighty 4 (2/4)

Tepic 13 (4/9, 1/4, 2/2), 11 rimbalzi, Iannuzzi 9 (4/11, 0/1, 1/2), Laquintana, Delas 4 (2/3, 0/2 ai liberi), Diener 11 (4/4, 1/4), Ivanovic 15 (1/4, 4/6, 1/2), Stojanovic 12 (6/7, 0/3)

Consultinvest Pesaro - Pasta Reggia Caserta 83-67 (31-14, 20-19, 15-16, 17-18)

Hazell 20 (3/4, 4/7, 2/3), Gazzotti (0/1 da 3), Cassese (0/1), Thornton 14 (4/5, 0/5, 6/6), Jasaitis 6 (2/5 da 3), Clarke 19 (2/4, 4/6, 3/3), Ceron 2 (0/1, 0/1, 2/2), Bocconcelli, Jones 13 (3/8, 1/3, 4/8), 11 rimbalzi, Serpilli, Nnoko 9 (4/9), 14 rimbalzi, Zavackas

Berisha 5 (0/2, 1/5, 2/2), Diawara 7 (0/2, 1/5, 4/4), Putney 6 (3//, 0/3), Gaddefors 14 (4/7, 2/4, 0/1), Giuri 6 (2/5, 0/3, 2/2), Bostic 8 (1/2, 1/6, 3/3), Watt 19 (6/11, 0/1, 7/7), 12 rimbalzi, Johnson 2 (1/1)

Grissin Bon Reggio Emilia - Fiat Torino 91-80 (17-29, 25-19, 23-19, 26-13)

Aradori 22 (5/9, 2/6, 6/6), Needham 10 (1/2, 2/4, 2/2), Polonara 15 (5/6, 1/3, 2/4), 13 rimbalzi, Reynolds 8 (3/6, 2/2 ai liberi), Della Valle 12 (2/3, 0/3, 8/9), De Nicolao (0/2 da 3), Kaukenas 11 (3/5, 0/3, 5/7), Cervi 8 (3/4, 2/3 ai liberi), Gentile (0/1 da 3), Williams 5 (1/1, 1/3)

Wilson 15 (2/3, 2/4, 5/7), Harvey 17 (2/4, 3/6, 4/6), White 16 (3/7, 1/1, 7/9), Parente 3 (1/3 da 3), Alibegovic 6 (2/4, 0/7, 2/2), Poeta 3 (1/7, 0/2, 1/3), Hollins 2 (1/1), Okeke 10 (2/3, 2/2), Mazzola 8 (0/1 da 3, 8/8 ai liberi)

Sidigas Avellino - Vanoli Cremona 85-78 (21-19, 22-16, 22-24, 20-19)

Zerini (0/1, 0/1), Ragland 8 (1/3, 2/6), Green 5 (1/2 da 3, 2/2 ai liberi), Logan 25 (2/2, 5/15, 6/8), Esposito, Leunen 5 (0/2, 1/4, 2/2), Cusin 8 (4/6), 9 rimbalzi, Severini, Randolph 8 (1/3, 2/2), Obasohan 6 (3/3, 0/1), Adonis Thomas 19 (3/7, 3/6, 4/4), Parlato 1 (1/2 ai liberi)

Johnson-Odom 21 (3/7, 5/7), Mian 4 (2/4, 0/2), Gaspardo 7 (2/6, 1/3), Harris 14 (5/7, 1/3, 1/1), 13 rimbalzi, Carlino 8 (1/1, 2/6), Wojciechowski 4 (2/4, 0/1), Biligha 9 (3/6, 0/1, 3/4), Turner 7 (1/2, 1/5, 2/2), TaShawn Thomas 4 (2/6)

Classifica: Milano 42; Venezia 36; Avellino 34; Sassari, Reggio Emilia 32; Trento 30; Capo d'Orlando 28; Pistoia, Brindisi 26; Brescia, Torino, Varese 24; Cantù 22; Caserta 20; Pesaro 18; Cremona 14

Prossimo turno

23/04/2017 ore 12:00

Betaland Capo d'Orlando - Sidigas Avellino

23/04/2017 ore 18:15

Fiat Torino - Banco di Sardegna Sassari

Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese

Pasta Reggia Caserta - Enel Basket Brindisi

Vanoli Cremona - MIA-Red October Cantù

The Flexx Pistoia - Consultinvest Pesaro

Dolomiti Energia Trentino - Germani Basket BRescia

23/04/2017 ore 20:45

EA7 Emporio Armani Milano - Grissin Bon Reggio Emilia