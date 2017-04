Legabasket Serie A - Ragland e Leunen da sogno, Avellino sbanca Capo d'Orlando (68-76)

La Sidigas Avellino continua a correre verso la vetta della clasifica, la Betaland Capo d'Orlando perde la quinta partita di fila e ora mette seriamente a rischio la propria partecipazione ai playoff. Questo l'esito dell'anticipo del mezzogiorno della terzultima giornata del massimo campionato di basket, con la formazione irpina che non perde la calma e grazie soprattutto ad un parziale di 12-0 a cavallo tra terzo e quarto periodo riesce a venire a capo di una partita che si era messa male per gli uomini di coach Sacripanti. Dal canto suo, la formazione paladina spreca anche 13 punti di vantaggio ottenuti a metà gara e subisce clamorosamente la grande giornata di Joe Ragland e Maarten Leunen: i due combinano 39 punti sui 76 complessivi della squadra ospite con percentuali clamorose da tre punti. Non basta un Drake Diener clamoroso soprattutto nel primo quarto, esordio di buon livello per Kikowski così come, dall'altra parte, per Jones.

Diener mette i primi due punti in contropiede, Cusin risponde dal mezzo angolo. Capo parte con concentrazione, ManDrake trova altri cinque punti in fila e la difesa rallenta il gioco di Avellino, sorpresa dal quintetto piccolo di Capo. Logan risponde con il layup, ma l'inizio di Diener è incredibile: altra tripla, seguita da quella di Ragland e dalla bimane di Thomas. Scandone che varia le soluzioni offensive e spara con Leunen, l'attacco di Capo si ferma e Ragland vola in contropiede. La Betaland è ancora Diener, poi Delas e Ivanovic volano al ferro per un altro parziale casalingo, allungato da Stojanovic. Jones in serie A debutta con quattro punti in fila che avvicinano Avellino fino al 19-18 di fine primo quarto. Iannuzzi segna per iniziare il secondo periodo, Randolph risponde con la tripla del pareggio ma Kikowski mostra subito cosa sa fare con i piedi dietro l'arco. La difesa di Capo sfida la scarsa giornata al tiro pesante di Avellino, dall'altra parte Iannuzzi trova quattro punti in fila per il +7. Sidigas in difficoltà per via dell'ottima difesa disposta dalla Betaland, poi Randolph risponde a Stojanovic, che si fa male al ginocchio destro e deve uscire. Capo non si fa abbattere e segna con Kikowski, torna a difendere forte e ritrova punti da Delas per il +12, per Avellino il quarto da incubo si interrompe con la tripla di Leunen e il layup di Ragland. Diener si risblocca, Avellino non trova punti e torna negli spogliatoi sotto 39-29.

Si torna dagli spogliatoi con il jumper di Delas, Leunen risponde da fuori e Avellino prova ad iniziare al meglio il quarto con tre punti di Jones, ma Diener spara la bomba di tabella. Difende forte la Sidigas che poi trova la quarta tripla di Leunen prima del pareggio di Logan sempre da fuori. Momento di difficoltà per Capo, Tepic aiutato dalla dea bendata e Ivanovic trova altri due punti che danno ossigeno alla Betaland, che torna anche a difendere forte prima del +6 firmato Iannuzzi. PalaFantozzi di nuovo zittito da Ragland che ne mette cinque in fila, ma l'Orlandina risponde con la bomba di Tepic per il +6. La difesa di casa torna ad essere fortissima, Ragland la batte da campione due volte per il 56-54 di fine quarto. Le triple in fila dell'ex Olimpia diventano tre, l'ultima vale il sorpasso e quella di Green porta Avellino sul +4. Il 12-0 Sidigas viene interrotto dalla bomba di Kikowski, l'intensità sale sul parquet e Diener spara per il sorpasso. Torna Jones e mette energia in attacco, dall'altra parte Delas lo batte: scatta un vero supplementare, inaugurato dai liberi (contestati) di Thomas. Ivanovic trova tre punti di rabbia, squadre in bonus molto presto ma comunque dure in difesa, Avellino trova punti pesanti in lunetta prima della quinta tripla di giornata per Leunen per il +5. Capo cala alla distanza, Jones riceve l'alzata e firma il canestro che chiude la gara. Ivanovic fa 2/2 in lunetta, Ragland segna la bomba allo scadere e finisce in bellezza.