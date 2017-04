LegaBasket Serie A - Milano nel segno di Raduljica batte Reggio Emilia (99-79)

L'EA7 Milano vince contro Reggio Emilia per 99-79 .I Man of the match della serata sono stati Raduljica (20 punti) e Sanders (14). Repesa senza Macvan e Kalnietis, ritrova la vittoria. La GrissinBon ha provato a rimanere aggrappata ai campioni d'Italia fino al terzo quarto, ma poi ha ceduto. Milano consolida il primo posto.

LA PARTITA

I quintetti

EA7 Emporio Armani Milano: Abass, Hickman, Pascolo, Tarczewski, Sanders

Grissin Bon Reggio Emilia: De Nicolao, Cervi, Polonara, Aradori, Della Valle

1° Quarto

Milano parte subito forte con due canestri dalla lunga distanza, ma dall'altra parte Aradori risponde con la stessa moneta (6-3). Polonara mette una pezza ai due alley oop realizzati in fotocopia da Tarczewski (10-9). In questo avvio di partita l'Olimpia da tre è una macchina da guerra e con il fallo tecnico fischiato ad Aradori, i biancorossi provano a scappare (20-13). Ma dall'altra parte lo stesso numero 4 della GrissinBon si fa perdonare piazzando un 4-0 di parziale che costringe al minuto Repesa (20-17).

Il tecnico croato inserisce Simon, Cinciarini e Mclean , mossa che si rivela vincente perchè questa volta è l'EA7 a piazzare un 6-0 di parziale con coach Menetti che chiama subito il minuto di sospensione (26-17). Il primo quarto si conclude con il vantaggio dei padroni di casa, 28-19. Da segnalare il 75% dalla lunga distanza per i campioni d'Italia

2° Quarto

Reggio Emilia inizia forte il secondo quarto con un 5-0 di parziale (28-24). L'Olimpia ci mette un pochino di più a carburare, ma la coppia Sanders - Mclean riporta i meneghini sopra di nove lunghezze (35-26). L'ex Sassari però commette il terzo fallo, la Grissinbon ne approfitta e si riporta a meno quattro (35-31). Immediato il time out di Repesa. Un paio di giocate alla Simon consentono a Milano di ritornare a due possessi pieni di vantaggio (39-33) e questa volta è il coach reggiano a fermare il gioco. Raduljica in formato mvp piazza 8 punti di fila e i campioni d'Italia vanno negli spogliatoi avanti di 10 punti 47-37.

3° Quarto

Milano riprende da dove si era fermata, 4-0 di parziale per i campioni d'Italia, più 14 di vantaggio e time out immediato di Menetti (51-37). Il minuto fa bene alla Grissin Bon perchè in un amen torna sotto solamente di tre punti (52-49). L'Olimpia, dopo aver toccato il massimo vantaggio, è calata d'intensità. Inevitabile il time out chiamato dal coach croato.

Milano, guidata da Sanders e da Raduljica (migliori della serata fino a questo momento), ritorna a respirare andando sopra di undici punti (72-61). Il terzo quarto si conclude con l'EA7 avanti di 8 lunghezze, 72-64.

4° Quarto

I padroni di casa in avvio dell'ultimo quarto provano a dare uno scossone definitivo alla gara (81-68) con coach Menetti costretto ad un'altro time out. Raduljica, come non lo si era mai visto al Forum, continua a capitalizzare tutti i palloni che gli vengono dati e Milano si trova sul più 15 a cinque minuti e poco più dal termine del posticipo. Reggio Emilia alza bandiera bianca, gli ultimi minuti servono a fissare solamente il risultato finale, ovvero 99-79.