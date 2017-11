Legabasket: risultati e tabellini dell'ottava giornata

Campionato spaccato in due dopo l'ottava giornata di regular season. Da una parte, l'inattesa capolista Brescia, ancora imbattuta, seguita da Venezia, Milano, Avellino e Torino. Più staccate, Sassari e Cantù, quindi tutte le altre, con cinque squadre con 3 vittorie e quattro con 2.

La capolista Brescia, nel lunch match, asfalta Capo d'Orlando, reduce da un buon periodo, chiudendo la partita già dopo 20 minuti. Dopo la pausa, Brescia è attesa alla prova del nove, e non solo perché inseguirà il nono successo consecutivo: il calendario la metterà di fronte a Cantù, Sassari e soprattutto Venezia e Milano. L'Orlandina invece potrà lavorare all'inserimento del nuov asse play-pivot formato dall'ex Varese Maynor e dall'ex Trento Hogue. Venezia vince soffrendo molto più del previsto contro Pistoia, reduce dai quasi 50 punti incassati a Reggio Emilia e priva di Sanade e Kennedy. Spinta da Ron Moore, la The Flexx regge fino alle ultime battute, quando a mandare i titoli di coda ci pensano Orelik e Johnson. Epico successo di Avellino a Milano: dopo due supplementari, dopo canestri mozzafiato da una parte e dall'altra, la Sidigas infligge il primo ko interno all'EA7. Da vedere e rivedere il canestro di Filloy che manda le squadre al secondo supplementare. Dopo due ko di fila e le dimissioni respinte di coach Pasquini, Sassari rialza la testa e torna da Varese con un netto successo. Ampio il divario tra le due squadre, in tutti i reparti, e Varese - a differenza di quanto fatto contro Avellino - questa volta non mette sul campo il carattere del proprio coach.

A sorpresa, nella sfida tra due dei più prolifici attacchi del campionato, Cantù supera in trasferta Torino. La Fiat scivola a -21, e la rimonta finale si ferma davanti ai canestri di Smith e Culpepper. Sorpresa, minore, anche a Brindisi, dove Bologna subisce la quarta sconfitta consecutiva. A decidere, è il figliol prodigo Nic Moore, top scorer con 26 punti. Col miglior Silins degli ultimi 2 anni, Trento batte Pesaro e prova ad allontanarsi dai bassifondi; agli ospiti, col duo Mika-Omogbo non in giornata di grazia, non basta il solito Dallas Moore. In piena emergenza - si sono fatti male anche il neo arrivato Chris Wright e Reynolds - Reggio Emilia firma il blitz a Cremona, con Della Valle e Julian Wright trascinatori, mentre i padroni di casa pagano la giornataccia soprattutto di Johnson-Odom. Reggio firma il ritorno di James "The Flight" White, reduce dalla vittorian nella BIG3 League



EA7 Emporio Armani Milano - Sidigas Avellino 92-94 2OT (17-23, 13-17, 20-18, 27-19, 15-17)

Micov 10 (3/9, 1/4, 1/2), Pascolo (0/3, 0/1), Fontecchio (0/1, 0/1), Cinciarini 6 (3/5, 0/1), Cusin 2 (1/4), Abass 10 (3/5, 1/2, 1/2), M'Baye 6 (0/1, 2/3), Theodore 18 (6/13, 1/5, 3/4), Bertans (0/2, 0/2), Jerrells 23 (1/2, 6/12, 3/7), Gudaitis 17 (4/9, 9/12 ai liberi), 20 rimbalzi

Zerini, Wells 16 (3/8, 2/3, 4/5), Ortner 4 (2/3), Leunen 9 (1/2, 2/4, 1/1), 10 rimbalzi, Scrubb 4 (2/4), Filloy 21 (5/9, 3/8, 2/4), D'Ercole 3 (1/2 da 3), Rich 21 (6/15, 2/6, 3/3), Niaye 16 (7/19, 2/8 ai liberi), 12 rimbazi

Dolomiti Energia Trentino - VL Pesaro 91-74 (26-17, 21-19, 23-25, 21-13)

Franke (0/1 da 3), Sutton 12 (2/5, 2/4, 2/3), Silins 25 (2/4, 6/8, 3/3), Baldi Rossi 2 (1/3, 0/3), Forray 5 (1/2, 1/2), Flaccadori 13 (2/4, 2/4, 3/3), Gutierrez 12 (4/7, 0/3, 4/4), Gomes 9 (2/3, 1/6, 2/2), Behanan 13 (5/8, 3/3 ai liberi), 10 rimbalzi

Omogbo 6 (3/3, 0/3), Ceron 4 (1/2, 0/1, 2/3), Mika 13 (6/11, 1/2 ai liberi), Moore 22 (8/13, 1/5, 3/3), Ancellotti 6 (2/4, 0/2, 2/2), Bertone 20 (7/7, 2/6, Monaldi 3 (1/3, 0/2, 1/2), Serpilli

Happy Casa Brindisi - Segafredo Virtus Bologna 79-75 (18-17, 16-12, 22-29, 23-17)

Suggs 10 (3/4, 1/3, 1/2), Tepic 10 (5/7, 0/3), Oleka (0/6, 0/2 ai liberi), Mesicek 13 (2/4, 2/3, 3/4), Cardillo 2 (1/3), Moore 26 (4/7, 4/5, 6/6), Giuri 4 (2/2, 0/4), Lalanne 8 (3/8, 0/2, 2/3), 12 rimbalzi, Randle 6 (3/5)

A. Gentile 20 (7/12, 1/7, 3/7), Umeh 5 (2/4, 0/3, 1/2), Pajola, Ndoja 10 (1/1, 2/6, 2/3), Lafayette 5 (1/5, 1/4), Aradori 25 (4/8, 4/8, 5/6), Lawson 2 (1/4, 0/3), Slaughter 8 (2/3, 4/4)

Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari 61-82 (16-27, 22-17, 8-18, 15-20)

Avramovic 7 (3/7, 0/1, 1/2), Pelle 8 (4/5, 0/1 ai liberi), Natali 2 (1/2), Okoye 11 (2/7, 2/4, 1/1), Tambone (0/3 da 3), Cain 11 (4/5, 3/4 ai liberi), Ferrero 6 (3/6, 0/3), Wells 8 (2/8, 4/4 ai liberi), Waller 6 (3/6, 0/5), Hollis 2 (0/1, 0/2, 2/2

Spissu 7 (1/2, 1/3, 2/2), Bamforth 19 (4/8, 3/6, 2/3), Planicic 6 (3/3), Devecchi (0/1 da 3), Randolph 8 (2/2, 1/4, 1/1), Pierre 9 (2/2, 1/4, 2/2), Jones 10 (5/8, 0/2 ai liberi), Hatcher 7 (0/1, 2/3, 1/2), Polonara 11 (1/1, 3/6), Picarelli, Tavernari 5 (1/1, 1/1)

Fiat Torino - Red October Cantù 89-94 (23-21, 16-26, 17-30, 33-17)

Garrett 3 (0/6, 1/4), Parente, Vujacic 18 (2/5, 4/10, 2/2), Poeta 14 (4/6, 2/2), Patterson 10 (1/3, 2/4, 2/2), Washington 27 (12/13, 0/2, 3/5), Okeke 3 (1/2, 1/2 ai liberi), Jones, Mazzola 5 (1/1, 1/1), Mbakwe 7 (1/4, 5/6 ai liberi), Iannuzzi 2 (1/4, 0/2 ai liberi)

Smith 15 (4/7, 1/7, 4/4), Culpepper 26 (2/7, 6/10, 4/6), Cournooh 11 (3/4, 1/3, 2/2), Parrillo 12 (2/2, 2/2, 2/2), Tassone (0/1 da 3), Crosariol 10 (5/7), Maspero, Raucci (0/1), Chappell 6 (3/5, 0/4), Burns 14 (6/10, 2/3 ai liberi), 15 rimbalzi



Umana Reyer Venezia - The Flexx Pistoi 84-80 (27-17, 18-24, 23-15, 16-24)

Haynes 5 (1/3, 1/5), Peric 14 (1/5, 3/3, 3/8), Johnson 18 (2/5, 4/6, 2/2), Bramos 4 (2/3, 0/1), De Nicolao 3 (0/1, 1/1, 0/2), Jenkins 7 (2/3, 1/2), Orelik 8 (0/2, 2/8, 2/2), Bolpin 3 (1/1 da 3), Ress 3 (1/1 da 3), Biligha 10 (2/4, 6/6 ai liberi), Cerella (0/2 da 3, 2/2 ai liberi), Watt 7 (2/4, 0/1, 3/8)

Barbon 3 (1/3 da 3), Laquintana 7 (3/7, 1/2 ai liberi), Mian 14 (2/7, 3/4, 1/1), Gaspardo 23 (6/12, 2/3, 5/9), Onuoha (0/1), Bond 2 (1/7, 0/3), 14 rimbalzi, Magro 7 (2/2, 3/4 ai liberi), Gordon 7 (1/3, 1/2, 2/2), Moore 17 (2/5, 4/8, 1/2)

Vanoli Cremona - Grissin Bon Reggio Emilia 68-71 (13-14, 22-21, 13-15, 20-21)

Johnson-Odom 9 (2/4, 1/4, 2/2), Martin 12 (1/2, 3/5, 1/3), Gazzotti 5 (1/1, 1/1), T. Diener 7 (2/3, 1/3), Ricci 3 (0/3, 1/1), Ruzzier 9 (1/2, 2/3, 1/2), Sims 15 (5/9, 5/10 ai liberi), D. Diener 5 (1/1, 1/4), Milbourne 3 (1/8, 0/2, 1/2)

Mussini 6 (0/1, 1/2, 3/3), Wright 18 (7/15, 1/3, 1/2), 14 rimbalzi, Bonacini (0/1), Candi (0/1 da 3), Della Valle 24 (5/9, 3/9, 5/5), Markoishvili 9 (1/6, 2/5, 1/2), Sané 8 (1/2, 2/3), De Vico 6 (3/4)

Germani Basket Brescia - Betaland Capo d'Orlando 87-53 (20-11, 24-10, 20-10, 23-22)

Moore 13 (4/6, 5/7 ai liberi), Hunt 11 (5/9, 1/4 ai liberi), 9 rimbalzo, Luca Vitali 3 (1/2 da 3), Landry 8 (0/5, 2/3, 2/2), Veronesi 8 (2/3 da 3, 2/2 ai liberi), Fall 6 (3/4), Traini 5 (2/4, 0/2, 1/2), Michele Vitali 5 (1/4, 1/6), Moss 13 (5/7, 1/2), Sacchetti 3 (0/2, 1/2), Bushati 12 (3/4, 2/3)

Alibegovic 3 (1/2 da 3), Ihring 5 (1/1, 1/1), Atsur 4 (1/1, 0/6, 2/4), Kulboka 17 (1/3, 4/10, 3/4), Laganà (0/1), Delas 8 (3/7, 2/4 ai liberi), 10 rimbalzi, Edwards 4 (2/2, 0/4), Wojciechowski 10 (4/13, 0/2, 2/5), 9 rimbalzi, Ikovlev 2 (1/5, 0/3)

Classifica

Brescia 16; Venezia 14; Avellino, Milano, Torino 12; Sassari, Cantù, 8; Varese, Trento, Bologna, Cremona, Capo d'Orlando 6; Pesaro, Reggio Emilia, Pistoia, Brindisi 4

Classifiche individuali

Punti:Gentile 18.3, Dallas Moore 18.1, Rich 17.9, Della Valle 17.8, Culpepper 17.8

Rimbalzi: Lalanne 11.8, Omogbo 11.5, Burns 10.5, Gudaitis 10, Reynolds 9.3

Assist: Garrett 6.6, Vitali 6, Ronald Moore 5, Bamforth 5, Stipcevic 4.6



Prossimo turno

02/12/2017

20:45 Sidigas Avellino - Umana Reyer Venezia

02/12/2017

20:45 Betaland Capo d'Orlando - Dolomiti Energia Trentino

03/12/2017

12:00 Segafredo Virtus Bologna - Vanoli Cremona

03/12/2017

17:00 Grissin Bon Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano

03/12/2017

18:15 The Flexx Pistoia - Fiat Torino

03/12/2017

18:15 VL Pesaro - Openjobmetis Varese

03/12/2017

21:05 Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi

04/12/2017

20:45 Red October Cantù - Germani Basket Brescia