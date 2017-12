Pistoia riprende la marcia. Torino, adesso è veramente crisi

La The Flexx Pistoia stende la Fiat Torino con il punteggio di 80-65 al termine di una partita che ha visto un sostanziale equilibrio nel primo tempo, e la fuga decisiva nel terzo periodo da parte dei padroni di casa, che da quel momento in poi hanno avuto ben pochi patemi contro i torinesi che adesso entrano definitivamente in una crisi di risultati e di gioco. Protagonisti del match il debuttante Ivanov che chiude con 17 punti e 6 rimbalzi, Jaylen Bond con 16+7, mentre la coppia Moore-Mian si mette in evidenza con un complessivo 9-15 dall'arco. Non bastano i 23 punti di un Garrett troppo solo per provare a sbancare il PalaCarrara di Pistoia.

Moore e Bond aprono la gara, ma Mbakwe, Patterson e Washington rispondono per le rime (5-6), Bond realizza dall’area, mentre il debuttante Ivanov fa solo 1 / 2 dalla lunetta. Bond è scatenato e da rimbalzo offensivo mette a referto altri due punti per il 10-6, Diante Garrett e Patterson però non fanno scappare la The Flexx, anzi trovano il nuovo vantaggio ospiti. Pistoia appare in confusione con tiri sbagliati e qualche palla persa di troppo e Mbakwe trova terreno fertile sotto le plance (10-16). Ivanov chiude il primo periodo provando a suonare la carica assieme a Gaspardo riuscendo a limitare i danni (16-18). L’ex Caserta, Brindisi ed Avellino impatta ad inizio secondo quarto, tuttavia Poeta dalla lunetta rimette Torino col naso in avanti ma Laquintana e ancora Ivanov rispondono presente (22-20) costringendo Banchi al time out. Alla ripresa dei giochi Okeke e Iannuzzi riportano la Fiat avanti ma Ivanov è caldo e porta a casa un gioco da 3 punti. Garrett risponde ai colpi di Bond e Gordon (31-32) ed Esposito vuole parlarci sopra al tramonto della seconda frazione di gioco che si chiude con i soliti Bond e Ivanov protagonisti per la The Flexx che va all’intervallo lungo sul 36-34.

Washington dalla lunetta non fallisce, Ivanov però continua a trovare il fondo della retina. Si sblocca Vujacic con un tiro che viene assegnato da 2 punti, risponde Pistoia con Gordon e due bombe di Moore che tenta la fuga (46-38). Neanche dopo la sospensione richiesta da Banchi la Fiat rientra in carreggiata, anzi Bond trova la doppia cifra di vantaggio per i toscani, mentre Garrett perde due palloni di fila ma poi schioda i suoi nel punteggio (48-43). Le bombe di Mian e Gaspardo tengono a distanza gli assalti dei gialloblu ma Garrett è posseduto e non intenzionato ad alzare bandiera bianca raggiungendo il ventesimo punto personale (59-48).Moore al termine del terzo periodo gela i progetti di rimonta della guardia di Torino con un’altra bomba. Ma la Fiat parte spedita nel quarto finale, con Poeta e Vujacic che in due minuti firmano un parziale di 10-3 che riporta gli ospiti a -6 (65-59). Mian mette due punti che sono ossigeno per i ragazzi di coach Esposito e Moore non smette di segnare più dall’arco dei 6.75 (72-61). Ivanov e Mian dalla lunga distanza fanno partire i titoli di coda del match che si chiude 80-65.