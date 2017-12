Legabasket: risultati e tabellini della nona giornata

In attesa del posticipo che vedrà la capolista Brescia alle prese con l'ostica Cantù, il nono turno sorride a Milano ed Avellino, che guadagnano punti nei confronti di Venezia e Torino.

Avellino supera Venezia dopo un overtime, al termine di una partita spettacolare e vibrante, mandata al supplementare dall'ormai consueto "lancio" di Leunen e poi decisa dai punti di Rich. Venezia esce sconfitta ma non ridimensionata, Avellino oltre ai 2 punti incamera tanta fiducia nei propri mezzi bissando il successo di Milano. La nuova Reggio Emilia, con gli innesti di White e Loompart, mette paura all'Olimpia e spreca per due volte il tiro della vittoria. Il solito Gudaitis e le triple di Jerrells (che pure negli ultimi secondi fallisce un libero che poteva costar caro) bastano a ottenere il successo contro l'ultima in classifica, ma non a spazzar via i dubbi su questa Olimpia. Abbastanza sorprendentemente, Torino viene invece fermata a Pistoia. La netta vittoria dei padroni di casa, costruita sui tiri dalla lunga distanza, vede protagonisti il solito Moore, il neo arrivo Ivanov e il redivivo Bond. La Fiat è invece tradita dai suoi stranieri, eccezion fatta per Garrett. Dopo 4 stop consecutivi, Bologna torna alla vittoria, superando Cremona con due liberi allo scadere di Slaughter. Tradita da Johnson-Odom, la Vanoli sfiora il successo grazie alla doppia doppia di Sims, che ha però la colpa di farsi soffiare da Slaughter il rimbalzo che risulterà decisivo. Senza storia (dura in pratica meno di un quarto), il match tra Sassari e Brindisi. Mai in difficoltà, i padroni di casa sfiorano il +30 in più occasioni, permettendo a coach Pasquini di utilizzare largamente la panchina. Da rivedere l'ultimo arrivato in casa Brindisi, Dona Smith.

Dallas Moore si conferma l'anima di Pesaro, che supera in uno scontro diretto per la salvezza Varese. Il play, top scorer, realizza la tripla che allo scadere regala il successo alla Vuelle con un tiro baciato dalla fortuna e aiutato dalla tabella. L'innesto di Maynor gioca a Capo d'Orlando che batte, per la prima volta in Serie A, Trento. Un devastante Wojciechowshi evidenzia i problemi sotto le plance della Dolomiti.



Segafredo Virtus Bologna - Vanoli Cremona 79-78 (23-16, 17-20, 17-20, 22-22)

A. Gentile 12 (4/9, 1/2, 1/4), Umeh 12 (1/3, 2/5, 4/4), Baldi Rossi, Ndoja 6 (0/1, 2/5, 0/2), Lafayette 8 (2/4, 1/4, 1/2), Aradori 10 (3/5, 0/6, 4/4), S. Gentile 4 (1/2, 0/2, 2/2), Lawson 13 (3/4, 2/3, 1/1), Slaughter 14 (5/8, 4/4 ai liberi)

Johnson-Odom 6 (0/5, 2/4), Martin 15 (7/10, 0/1, 1/1), Gazzotti 3 (1/1, 0/1, 1/2), T. Diener 2 (1/2, 0/2), 8 assist, Ricci 10 (2/3, 2/5), Ruzzier 3 (1/2 da 3), Portannese (0/2 da 3), Sims 16 (4/10, 8/8 ai liberi), 10 rimbalzi, D. Diener 9 (3/3, 0/6, 3/3), Milbourne 14 (5/7. 1/2. 1/2)

Grissin Bon Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano 71-72 (14-15, 21-26, 15-12, 21-19)

Mussini 3 (1/1 da 3), Wright 11 (4/9, 1/6), 5 assist, Bonacini, Candi 5 (1/1, 1/4), Della Valle 15 (2/8, 1/4, 8/8), 7 rimbalzi, 6 assist, White 8 (3/6, 0/1, 2/2), Reynolds 17 (7/14, 3/5 ai liberi), Markoishvili 10 (1/2, 2/5, 2/2), Llompart 2 (0/3 da 3, 2/2 ai liberi), De Vico

Micov (0/1, 0/3), Pascolo 2 (1/1), Cinciarini 4 (2/3), Cusin 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Abass 2 (1/2), M'Baye 3 (0/1, 0/1, 3/4), Theodore 10 (2/5, 1/3), Jefferson 5 (1/1, 1/3), Bertans 11 (2/4, 2/2, 1/1), Jerrells 16 (1/1, 4/7, 2/4), Guaitis 18 (5/6, 8/8 ai liberi)

Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 90-66 (30-9, 13-11, 24-18, 23-28)

Spissu 10 (4/5, 0/4, 2/2), Bamforth 8 (1/5, 2/4), Planicic 11 (3/3, 5/6 ai liberi), Devecchi 7 (2/3, 1/2), Randolph 7 (2/2, 1/3), Pierre 6 (3/5, 0/1), Jones 11 (4/7, 3/4), Hatcher 12 (3/6, 2/5), Polonara 14 (4/6, 2/3), 11 rimbalzi, Picarelli 1 (1/2 ai liberi), Tavernari 3 (1/1 da 3)

Suggs 10 (3/7, 1/4, 1/2), Tepic 5 (1/3, 1/2), Oleka 7 (2/6, 3/4 ai liberi), Smith 6 (3/5), Mesicek 11 (2/5, 1/3, 4/4), Cardillo, Moore 12 (2/8, 2/6, 2/2), Donzelli (0/1), Giuri 2 (1/2, 0/3), Lalanne 13 (2/5, 1/4, 6/6)

Betaland Capo d'Orlando - Dolomiti Energia Trentino 82-80 (21-18, 13-22, 26-15, 22-25)

Alibegovic 9 (1/2, 2/3, 1/2), Maynor 17 (1/4, 5/8), 7 assist, Atsur 4 (2/3, 0/3), Kulboka 12 (3/3, 1/5, 3/3), Delas (0/2), Wojciechowski 27 (9/11, 0/2, 9/10), Ikovlev 13 (4/6, 1/5, 2/2)

Sutton 16 (6/11, 1/3, 1/1), Silins 19 (2/5, 5/10), Forray 12 (5/7, 0/2, 2/2), Flaccadori 7 (2/4, 1/4, 0/2), Gutierrez 5 (2/5, 0/1, 0/1), Gomes 7 (2/3, 1/6), Behanan 4 (2/4, 0/1), Shields 10 (4/8, 0/2, 2/2)

The Flexx Pistoia - Fiat Torino 80-65 (16-18, 20-16, 26-15, 18-16)

Barbon, Laquintana 2 (1/2), Mian 15 (1/2, 4/7, 1/2), Gaspardo 7 (2/3, 1/1, 0/2), Onuoha (0/2), Bond 16 (6/9, 1/3, 1/2), Magro, Gordon 6 (3/8, 0/1), Moore 17 (1/4, 5/8), 7 rimbalzi, 5 assist, Ivanov 17 (5/10, 1/4, 4/5)

Garrett 23 (9/14, 1/3, 2/3), Vujacic 7 (2/5, 1/3), Poeta 9 (0/1, 1/2, 6/8), Patterson 8 (3/9, 0/2, 2/3), Washington 4 (1/3, 0/2, 2/2), Okeke 2 (1/5), Mazzola, Jones, Mbakwe 10 (5/8), Iannuzzi 2 (1/1, 0/1)

VL Pesaro - Openjobmetis Varese 74-71 (22-15, 18-12, 16-19, 18-25)

Omogbo 14 (3/5, 1/6, 5/6), 11 rimbalzi, Ceron 8 (1/2, 2/4), Mika 11 (3/8, 5/6 ai liberi), 12 rimbalzi, Moore 22 (1/6, 6/12, 2/2), Ancellotti 3 (1/3, 0/1, 1/2), Bertone 6 (3/7, 0/3), Kuksiks 6 (2/7 da 3), Monaldi 4 (2/3, 0/1, 0/2)

Avramovic 9 (2/5, 1/2, 2/2), Pelle 4 (1/2, 2/2 ai liberi), Natali, Okoye 22 (3/7, 4/9, 4/5), Tambone 4 (2/4), Cain, Ferrero 5 (2/4, 0/2, 1/1), Wells 13 (6/10, 0/2, 1/1), Waller 7 (2/6, 1/7), Hollis 7 (2/3, 1/4)

Sidigas Avellino - Umana Venezia 87-77 dopo 1 supplementare (22-16, 17-14, 15-19, 16-21, 17-7)

Zerini 2 (1/1), Wells 16 (8/13), Ortner 2 (1/2), Leunen 6 (3/3, 0/2), 12 rimbalzi, 6 assist; Scrubb 4 (0/2, 1/1, 1/2), Filloy 12 (3/7, 1/3, 3/4), 7 assist, D'Ercole, Rich 29 (10/13, 1/5, 6/6), Fesenko 12 (4/7, 4/6 ai liberi), 7 rimbalzi, Ndiaye 4 (2/2, 0/2 ai liberi)

Haynes 8 (0/4, 2/7, 2/2), Peric 6 (2/6, 0/2, 2/3), 8 rimbalzi, Johnson 14 (1/2, 2/5, 6/7), Green (0/1, 0/1), Bramos 11 (1/1, 3/5), De Niolao 2 (1/1, 0/1), Orelik 18 (2/5, 4/10, 2/2), Bolpin, Ress (0/1 da 3), Biligha 4 (2/3, 0/1), Cerella 2 (1/1), Watt 12 4/8, 0/2, 4/6)

Classifica

Brescia (1 partita in meno) 16; Avellino, Milano, Venezia 14; Torino 12; Sassari 10; Cantù (1 partita in meno), Bologna, Capo d'Orlando 8; Cremona, Varese, Trento, Pesaro, Pistoia 6; Brindisi, Reggio Emilia 4

Prossimo turno

09/12/2017

19:15 Germani Basket Brescia - Banco di Sardegna Sassari

09/12/2017

20:45 Umana Reyer Venezia - Grissin Bon Reggio Emilia

09/12/2017

20:45 The Flexx Pistoia - VL Pesaro

10/12/2017

12:00 Vanoli Cremona - Sidigas Avellino

10/12/2017

17:00 Openjobmetis Varese - Betaland Capo d'Orlando

10/12/2017

18:15 Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia Trentino

10/12/2017

18:15 Red October Cantù - Segafredo Virtus Bologna

10/12/2017

20:45 Fiat Torino - EA7 Emporio Armani Milano