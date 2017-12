Lega Basket - Torino torna alla vittoria contro Milano (71-59)

La Fiat Torino batte l'EA7 Milano nel posticipo della 10a giornata di Lega Basket e agguanta in classifica proprio i lombardi a 14 punti. Una vittoria frutto soprattutto di una solida prestazione sfoderata nei secondi 20 minuti di gioco, anche se le avvisaglie c'erano già state nel secondo quarto dove Torino ha provato a scappare, ma si è trovata dinanzi una Milano ancora vogliosa di stare in partita. La differenza l'ha fatta l'approccio avuto dai padroni di casa in uscita dagli spogliatoi, che ha letteralmente sorpreso l'EA7 aggrappata alle giocate dei soli Jerrells e Tarczewski. Nel finale i lombardi hanno provato a rientrare, ma quando era ormai troppo tardi. La Fiat Torino può festeggiare così una vittoria importante, giunta grazie ai 16 punti di Patterson, i 15 di Mbakwe ed i 10 di Vujacic. Tre giocatori partiti nello starting five scelto da Banchi, il quale l'ha poi completato con gli innesti di Garrett ed Okeke. Tra le fila piemontesi c'è anche da sottolineare la solida prestazione di Washington, autore di soli 3 punti ma di ben 13 rimbalzi. Dall'altra parte per Milano l'unico a salvarsi è Jerrells con 10 punti, insieme a Tarczewski, autore di 9 punti e 12 rimbalzi. Un pò poco per una squadra che presentava un quintetto titolare composto da Micov, M'baye, Cinciarini, Bertans ed appunto Tarczewski.

Patterson apre la partita andando a segno con un'azione da tre punti, ma dall'altra parte gli risponde subito Tarczewski con un semplice layup. Una realizzazione che da preludio a quella che consegna il primo vantaggio a Milano, infatti M'Baye dalla lunetta segna i liberi che valgono il +1 per l'EA7 (3-4). Una situazione di vantaggio subito capovolta da Vujacic con un bel piazzato, al quale prova a rispondere Micov con uno jump shot che viene però abilmente stoppato da Okeke. Sul rimbalzo la palla arriva a Tarczewski che non ha problemi a segnare con il layup. Torino non ci sta e torna in vantaggio con il tiro dalla media distanza di Mbakwe, al quale risponde Micov con la prima tripla della sfida. Una realizzazione resa inefficace dai successi liberi siglati da Patterson, il quale ripristina la parità (9-9), che dura il tempo di un possesso perchè su capovolgimento di fronte Tarczewski porta in vantaggio Milano con un canestro da dentro l'area. La stessa cosa fa Iannuzzi nell'altra metà campo, poi Gudaitis riporta avanti l'EA7 con una bella azione da tre punti. Un vantaggio subito annullato da Garrett con la tripla, poi Patterson con i liberi permette a Torino di chiudere in vantaggio questa prima frazione di gioco (16-14).

Torino apre il secondo quarto con un mini parziale di 4-0 grazie ai canestri di Washington e Jones, i quali inducono Pianigiani a chiamare il suo primo time-out. Il minuto di sospensione inizialmente non sortisce gli effetti sperati, in quanto i padroni di casa continuano ad andare a segno con Patterson, poi però si mette in proprio Gudaitis, il quale segna i primi due punti di Milano in questa frazione con un fantastico jump shot. Nonostante quest'ultima realizzazione Pianigiani decide ugualmente di fermare il gioco per chiedere ai suoi un atteggiamento diverso, che comincia a vedersi subito dopo la pausa con la tripla realizzata da Jerrells. Il play americano va poi a segno con un'azione personale, con la quale riporta Milano a soli due possessi di distanza (26-21). Notando ciò Banchi decide di chiamare il suo primo time-out, dopo il quale va ancora a segno Jerrells con un canestro da oltre i 6.75 metri. Non solo perchè l'EA7 si fa valere anche in fase difensiva come dimostra la stoppata di Tarczewski su Washington, poi sul rimbalzo la palla giunge ancora a Jerrells che parte in contropiede ed una volta giunto nei pressi del pitturato avversario lascia partire un tiro che si spegne nella retina, per il -3 Milano (30-27). Uno svantaggio che riaccende i padroni di casa, i quali tornano a segnare con il canestro da dentro l'area di Mbakwe, il quale chiude questo secondo quarto sul punteggio di 32-27.

M'Baye apre la terza frazione di gioco andando a segno dalla lunetta, ma dall'altra parte risponde subito Mbakwe con una facile realizzazione da dentro il pitturato. La Fiat Torino a questo punto cerca di costruirsi un primo allungo con Patterson che tenta di andare a segno da dentro l'area, ma il suo jump shot viene agilmente stoppato da Gudaitis, il quale non può nulla sulla successiva tripla realizzata da Vujacic. Una realizzazione che spinge Torino ad accelerare, infatti Mbakwe stoppa Theodore, poi prima che i padroni di casa possano allungare, Pianigiani decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Torino alimenta la propria fuga con i liberi di Mbakwe, ai quali risponde Micov con una realizzazione da dentro l'area. Nel finale ancora Mbakwe dalla lunetta fissa il punteggio sul 52-35.

Le triple di Jones e Cinciarini aprono l'ultima frazione di gioco, che poi viene subito interrotta da Banchi con un time-out. Dopo il minuto di sospensione Micov accorcia le distanze con una tripla, alla quale prova a risponde Iannuzzi con uno jump shot, che viene però abilmente stoppato da Cusin, il quale non può nulla sulla successiva tripla realizzata da Vujacic. A questo punto Pianigiani decide di fermare il gioco con l'intento di rendere quanto meno amaro possibile il passivo, ed infatti dopo la pausa Theodore si rende protagonista di cinque punti consecutivi che riconducono Milano sotto la doppia cifra di svantaggio (65-57). Una rimonta immediatamente stoppata da Torino con Poeta e Jones, i quali riportano il roster piemontese a distanza di sicurezza. Milano non molla e riaccorcia il distacco con il canestro da dentro l'area di M'Baye, successivamente al quale Piangiani decide di chiamare il time-out per organizzare al meglio le ultime azioni d'attacco dei suoi. Indicazioni vane perchè subito dopo il minuto di sospensione Iannuzzi chiude la contesa con due liberi che valgono il 71-59 finale.