Legabasket: risultati e tabellini della decima giornata



Le prime 4 della classifica trovano un tacito accordo e decidono di fermarsi tutte insieme. La sconfitta di Brescia, al primo stop dopo 9 successi, aveva acceso le speranze di potersi avvicinare alla vetta delle dirette inseguitrici, ma il campo ha detto altro. Brescia paga a caro prezzo una sciocchezza di Moss, che con la gara ormai in pugno si fa sanzionare un tecnico che costa alla sua squadra 6 punti e offre a Sassari, guidata da un ottimo Bamforth, la possibilità di agguantare la vittoria. La conferma di Pasquini ha giovato alla Dinamo. Una dopo l'altra, cadono tutte le inseguitrici, che giocavano a orari diversi. Prima Venezia, fermata in casa da Reggio Emilia. La Grissin Bon, priva di Della Valle, trova il successo grazie a una tripla di De Vico a 24 secondi dal termine. Poi è la volta di Avellino, che fa la conta di acciaccati e assenti e viene travolta da Cremona, tra le cui file Fontecchio esordisce con 15 punti. Infine, Milano, costretta da Torino a 59 punti e a un terzo quarto da 3/15 al tiro. Un Randy Culpepper sempre più on fire spinge Cantù nel successo contro Bologna, che valuterà a ore la posizione di Ramagli visto il quinto ko nelle ultime 6 partite. In una gara punto a punto, Trento riesce a espugnare Brindisi grazie a un ritrovato Sutton, alle triple di Silins e alla giocata finale di Gutierrez. Dopo 3 sconfitte, torna a sorridere Varese, che surclassa in casa Capo d'Orlando con un 10/10 dal campo di Cain. Ron Moore vince la sfida con Dallas Moore e permette a Pistoia di superare Pesaro. A fine gara, Jamon Gordon annuncia il ritiro.



Germani Basket Brescia - Banco di Sardegna Sassari 78-79 (18-21, 23-22, 21-14, 16-22)

Moore 7 (2/4, 1/2, 0/1), Hunt 17 (6/10, 5/6 ai liberi), 10 rimbalzi, Luca Vitali 10 (2/3, 2/7), 7 assist, Landry 11 (2/9, 2/6, 1/1), Michele Vitali 13 (2/6, 2/4, 3/4), Moss 7 (2/3, 1/2), Sacchetti 8 (0/3, 2/2, 2/4), Bushati 5 (1/1, 1/2)

Spissu 3 (1/2 da 3), Bamforth 21 (3/6, 3/6, 6/6), 7 assist, Planicic 5 (2/2, 1/2 ai liberi), Devecchi (0/1, 0/1), Randolph 2 (1/2, 0/1), Pierre 4 (1/2, 0/2, 2/2), Jones 15 (7/10, 1/1 ai liberi), Stipcevic, Hatcher 19 (2/5, 5/7), Polonara 10 (1/3, 2/6, 2/4), 10 rimbalzi



The Flexx Pistoia - VL Pesaro 86-83 (22-25, 23-26, 18-21, 23-11

Della Rosa (0/1 da 3), McGee 14 (3/7, 2/5, 2/2), Mian 3 (0/1, 1/3, 0/2), Gaspardo 13 (4/6, 1/2, 2/2), Bond 11 (4/4, 1/2), 8 rimbalzi, Magro 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Gordon 8 (4/5), Moore 23 (3/7, 5/10, 2/2), 7 assist, Ivanov 11 (4/5, 0/3, 3/6)

Omogbo 12 (2/2, 2/4, 2/4), Ceron 7 (1/2, 1/2, 2/4), Mika 13 (4/7, 5/8 ai liberi), Moore 21 (6/11, 2/4, 3/4), Ancellotti 5 (1/5, 1/2), Bertone 12 (3/4, 2/3), Kuksiks 13 (1/3, 3/5, 2/3), Monaldi

Umana Reyer Venezia - Grissin Bon Reggio Emilia 66-68 (20-14, 13-21, 16-19, 17-14)

Watt 18 (8/9, 0/1, 2/4), De Nicolao 3 (0/1, 1/1), Haynes 16 (4/6, 2/6, 2/2), Orelik 10 (2/5, 1/6, 3/4), 8 rimbalzi, Johnson 9 (2/6, 1/4, 2/2), Cerella, Biligha (0/1), Tonut (0/1 da 3), Bolpin, Peric 10 (2/4, 2/2, 0/2), Green, Ress (0/2 ai liberi)

Mussini 6 (3/7, 0/3), White 5 (2/9, 1/2 ai liberi), Llompart 10 (1/3 da 3, 7/7 ai liberi), Markoishvili 11 (5/8, 0/4, 1/2), De Vico 10 (0/1, 2/4, 4/4), Wright 8 (2/7, 1/3, 1/4), Reynolds 16 (7/13, 2/3 ai liberi), Candi 2 (1/1, 0/1)

Vanoli Cremona - Sidigas Avellino 86-73 (21-19, 27-21, 22-11, 16-22)

Fontecchio 15 (2/4, 3/6, 2/2), Ruzzier (0/1, 0/1), Johnson-Odom 20 (4/7, 4/7), Martin 12 (4/7, 1/3, 1/1), Sims 10 (4/8, 0/1, 2/2), Ricci 11 (0/2, 3/6, 2/2), T. Diener 3 (0/2, 1/3), 5 assist, Milbourne 9 (3/5, 1/3), D. Diener 6 (3/3, 0/1)

Scrubb 13 (3/8, 2/4, 1/2), Leunen 12 (3/3, 2/9), Rich 14 (4/8, 1/5, 3/5), Zerini 8 (1/1, 2/5), Fitipaldo 8 (1/1, 2/4), Ortner (0/2), D'Ercole (0/1 da 3), Filloy 6 (3/3, 0/3), Ndiaye 7 (3/4, 1/2 ai liberi), FEsenko 5 (2/3, 1/3)

Red October Cantù - Segafredo Virtus Bologna 94-87 (25-22, 25-16, 21-25, 23-24)

Smith 13 (6/7, 0/4, 1/1), 8 assist, Culpepper 28 (3/5, 4/5, 10/10), Cournooh 2 (1/2, 0/2), Parrillo 2 (1/2), Crosariol 4 (2/4), Chappell 15 (6/10, 0/3, 3/4), Burns 17 (5/9, 1/4, 4/4), 12 rimbalzi, Thomas 13 (2/4, 2/2, 3/4)

A. Gentile 21 (9/16, 1/4), 8 rimbalzi, Umeh 11 (1/3, 3/7), Baldi Rossi 10 (2/5, 2/3, 0/1), Ndoja 7 (2/2, 1/2), Lafayette 11 (3/5, 1/6, 2/2), Aradori 13 (6/12, 0/5, 1/2), S. Gentile 5 (0/1, 1/2, 2/2), Lawson 7 (3/6, 0/2, 1/1), Slaughter 2 (0/5, 2/4 ai liberi), 9 rimbalzi

Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia Trentino 72-77 (20-25, 21-24, 20-11, 11-17)

Suggs 8 (3/6, 0/4, 2/4), Tepic 2 (1/2), Smith 12 (6/6, 0/2), Mesicek 10 (1/3, 2/4, 2/2), Cardillo (0/1 da 3), Moore 11 (2/4, 2/6, 1/2), Donzelli, Giuri 6 (2/4, 0/2, 2/3), Lalanne 23 (9/12, 1/4, 2/3), 6 perse

Franke, Sutton 16 (6/6, 1/2, 1/4), 10 rimbalzi, Silins 9 (3/4 da 3), Forray 7 (2/5, 1/4), Flaccadori 2 (0/2, 0/1, 2/2), Gutierrez 14 (5/11, 1/2, 1/2), Gomes 16 (5/6, 2/5), Lechthaler, Shields 13 (3/7, 1/3, 4/5)

Openjobmetis Varese - Betaland Capo d'Orlando 82-58 (17-14, 24-16, 26-17, 15-11)

Avramovic 9 (3/6, 1/2), Pelle 2 (1/2), Natali, Okoye 14 (3/6, 2/3, 2/2), Tambone 8 (0/1, 1/2, 5/5), Cain 22 (10/10, 2/2 ai liberi), 14 rimbalzi, Ferrero 14 (4/6, 2/4, 0/2), Welles 4 (2/6, 0/3), Waller 9 (0/1, 3/7, 0/2), Hollis (0/1, 0/3)

Alibegovic 3 (0/2, 1/6), Maynor 9 (2/4, 1/6, 2/4), Ihring 2 (1/2, 0/1), Atsur 10 (2/2, 2/9), Kulboka 9 (0/1, 3/8), Delas 8 (4/4), Wojciechowski 5 (1/2, 1/2), Ikovlev 12 (4/8, 1/2, 1/1), 9 rimbalzi

Fiat Torino - EA7 Emporio Armani Milano 71-59

16-14, 16-13, 20-8, 19-24

Garrett 3 (0/5, 1/4), Vujacic 10 (2/6, 2/6), Poeta 4 (4/4 ai liberi), Patterson 16 (4/11, 0/1, 8/9), Washington 3 (1/6, 0/1, 1/2), 13 rimbalzi, Okeke 2 (1/2), Jones 9 (3/4, 1/3), Mbakwe 15 (6/7, 3/6 ai liberi), 8 rimbalzi, Iannuzzi 9 (2/5, 5/7 ai liberi)

Micov 9 (1/3, 2/7, 1/2), 7 rimbalzi, Pascolo (0/1, 0/1), Tarczewski 9 (3/5, 3/5 ai liberi), 12 rimbalzi, Cinciarini 9 (1/3, 1/1, 4/5), Cusin 2 (1/1), Abass (0/1 da 3), Theodore 7 (2/7, 1/4, 0/2), Bertans 2 (0/3 da 3, 2/2 ai liberi), M'Baye 6 (2/2, 0/5, 2/2), Jerrells 10 (2/5, 2/8), Gudaitis 5 (2/3, 1/3 ai liberi)

Classifica

Brescia 18; Avellino, Torino, Milano, Venezia 14; Sassari 12; Cantù 10; Varese, Bologna, Trento, Cemona, Pistoia, Capo d'Orlando 8; Pesaro, Reggio Emilia 6; Brindisi 4



Classifihe individuali

Punti: Culpepper 19,5, Dallas Moore 18.6, Rich 18.6, A. Gentile 17.9, Della Valle 17.4

Rimbalzi Omogbo 11.2, Lalanne 10.3, Burns 10.2, Cain 9.3, Kennedy 9.3

Assist: L. Vitali 6.2, Garrett 6.1, Ronald Moore 5.2, Bamforth 5, Smith 4.3

Prossimo turno

16/12/2017

20:30 Grissin Bon Reggio Emilia - Openjobmetis Varese

16/12/2017

20:30 Betaland Capo d'Orlando - Happy Casa Brindisi

16/12/2017

20:45 Banco di Sardegna Sassari - The Flexx Pistoia

17/12/2017

12:00 Segafredo Virtus Bologna - Fiat Torino

17/12/2017

17:30 EA7 Emporio Armani Milano - Red October Cantù

17/12/2017

18:15 Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Cremona

17/12/2017

18:15 VL Pesaro - Sidigas Avellino

17/12/2017

20:45 Germani Basket Brescia - Umana Reyer Venezia