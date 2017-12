LegaBasket Serie A - Brescia ospita Venezia, Milano attesa dal derby contro Cantù

Google Plus

Rieccoci come ogni sabato a presentare la giornata della massima Lega di basket italiano. La capolista Germani Basket Brescia, prima con 18 punti, ospita domenica sera l'Umana Reyer Venezia nel big match della undicesima giornata. L'EA7 Milano, perdente ieri contro il Pana in Eurolega, aspetta la Red October Cantù per il derby numero 159. I biancorossi vogliono reagire dopo aver perso due delle ultime 3 gare di campionato.

Tre anticipi questa sera: Grissin Bon Reggio Emilia - Openjobmetis Varese, Betaland Capo d'Orlando - Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari - The Flexx Pistoia. Domani, nel lunch match di giornata, si sfidano Segafredo Virtus Bologna - Fiat Torino. Due partite alle 18;15 ovvero Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Cremona e VL Pesaro - Sidigas Avellino.

LA 11° GIORNATA

16/12 20:30 Grissin Bon Reggio Emilia - Openjobmetis Varese

16/12 20:30 Betaland Capo d'Orlando - Happy Casa Brindisi

16/12 20:45 Banco di Sardegna Sassari - The Flexx Pistoia

17/12 12:00 Segafredo Virtus Bologna - Fiat Torino

17/12 17:30 EA7 Emporio Armani Milano - Red October Cantù

17/12 18:15 Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Cremona

17/12 18:15 VL Pesaro - Sidigas Avellino

17/12 20:45 Germani Basket Brescia - Umana Reyer Venezia

LA CLASSIFICA

1) Germani Basket Brescia 18 punti (9/1)

2) Sidigas Avellino 14 punti (7/3)

3) Fiat Torino 14 punti (7/3)

4) EA7 Emporio Armani Milano 14 punti (7/3)

5) Umana Reyer Venezia 14 punti (7/3)

6) Banco di Sardegna Sassari 12 punti (6/4)

7) Red October Cantù 10 punti (5/5)

8) Openjobmetis Varese 8 punti (4/6)

9) Segafredo Virtus Bologna 8 punti (4/6)

10) Vanoli Cremona 8 punti (4/6)

11) Dolomiti Energia Trentino 8 punti (4/6)

12) The Flexx Pistoia 8 punti (4/6)

13) Betaland Capo d'Orlando 8 punti (4/6)

14) VL Pesaro 6 punti (3/7)

15) Grissin Bon Reggio Emilia 6 punti (3/7)

16) Happy Casa Brindisi 4 punti (2/8)