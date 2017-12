Legabasket: risultati e tabellini dell'undicesima giornata

Dopo le sconfitte della scorsa settimana, le prima della classe tornano a vincere. Brescia, Avellino e Milano allungano su Venezia, che viene agganciata da Sassari. Vince Bologna, continua la risalita di Trento e Reggio Emilia. In coda, ko sia per Pesaro che per Brindisi, alla prima sotto la guida di Frank Vitucci.



I 17 punti nell'ultimo quarto (5/5 da 2, 7/7 ai liberi) di Lee Moore consegnano a Brescia il successo contro Venezia. I campioni d'Italia segnano solo 10 punti nel quarto finale (2/12 al tiro), inanellando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Goudelock in Italia è un lusso: la guardia di Milano stravince il duello con Culpepper, spingendo l'Olimpia al successo contro Cantù. In una gara dai due volti (Avellino sul +23 nel primo quarto, Pesaro rimonta e spreca più volte il tiro del vantaggio), la Sidigas supera la VL riscattando il ko di Cremona. Rich realizza 25 punti, ma è decisiva una stoppata di Leunen su Dallas Moore. Bologna mette nel mirino le Final Eight, salva la panchina a Ramagli e supera Torino con Gentile (Stefano, non Alessandro) decisivo nel finale. La Fiat paga lo 0/10 dal campo di Vujacic. Non si ferma Sassari. La Dinamo fa registrare la settima vittoria consecutiva tra Italia ed Europa, mettendo ko Pistoia col solito Bamforth protagonista. Con Sutton ancora sopra le righe, Trento batte anche Cremona e si avvicina alle zone alte della classifica. Occhio a Reggio Emilia: la Grissin Bon è un'altra squadra rispetto a quella vista a inizio stagione che inanellava solo sconfitte. L'innesto di White e il ritorno di Chris Wright ne hanno cambiato il volto, a farne le spese questa volta è Varese. Alla prima con Vitucci in panchina, Brindisi spreca un vantaggio di 8 punti negli ultimi 5 minuti, permettendo a Capo d'Orlando la rimonta grazie a Delas.

Grissin Bon Reggio Emilia - Openjobmetis Varese 76-66 (14-15, 21-19, 25-17, 16-15)

Mussini 5 (1/1, 1/3), Wright 4 (2/8), 7 rimbalzi, Candi 8 (1/1, 2/6), Della Valle 14 (2/6, 1/5, 7/8), Julian White 17 (4/8, 1/1, 6/8), Reynolds 2 (0/3, 2/2 ai liberi), Markoishvili 20 (1/2, 6/10), Chris Wright (0/2, 1/3), De Vico 3 (1/3 da 3)

Avramovic 10 (3/4, 0/1, 4/4), Pelle 4 (2/4), Natali (0/1), Okoye 8 (2/9, 0/3, 4/4), Tambone 4 (2/2, 0/1), Cain 6 (1/1, 4/6 ai liberi), Ferrero 9 (3/3, 1/3), Wells 14 (5/10, o/1, 4/4), Waller 11 (4/7, 1/6), Hollis (0/1)

Betaland Capo d'Orlando - Happy Casa Brindisi 67-66 (19-17, 18-20, 14-18, 16-11)

Alibegovic 9 (0/2, 3/5), Maynor 11 (4/10, 1/4), Ihring 2 (1/3), Atsur 9 (3/5, 1/5), Kulboka 2 (1/1, 0/2), Delas 6 (2/4, 0/1, 2/3), Wojciechowski 13 (3/3, 2/5, 1/2), 8 rimbalzi, Ikovlev 15 (5/6, 1/3, 2/2)

Suggs 11 (4/6, 1/4), Tepic 10 (5/8, 0/3), Oleka 4 (2/4), Smith 7 (3/4, 0/2, 1/2), Mesicek 9 (3/6, 1/2, 0/1), Cardillo 2 (1/1), Moore 6 (2/4, 0/6, 2/2), Giuri 2 (0/3 da 3, 2/4 ai liberi), Lalanne 15 (5/10, 1/3, 2/3)

La cronaca di Vavel

Banco di Sardegna Sassari - The Flexx Pistoia 88-81 (26-23, 17-18, 22-20, 23-20)

Spissu 8 (1/1, 2/2, 0/1), Bamforth 24 (1/4, 5/7, 7/9), Planicic 4 (2/3), Devecchi (0/1 da 3), Randolph 11 (2/7, 1/2, 4/4), Pierre 16 (4/7, 2/5, 2/2), 10 rimbalzi, Jones 13 (6/11, 1/2 ai liberi), Stipcevic (0/1, 0/2), Hatcher 9 (3/3, 1/1), Polonara 3 (1/3 da 3)

Della Rosa, McGee 8 (1/2, 2/5), Kennedy 6 (2/3, 2/2 ai liberi), Barbon 3 (1/1 da 3), Mian 14 (0/5, 4/6, 2/2), Gaspardo 8 (1/5, 2/3), Onuoha, Bond 17 (8/8, 0/1, 1/2), 8 rimbalzi, Magro 2 (1/1), Moore 13 (5/8, 0/3, 3/4), Ivanov 10 (2/6, 2/5)

Segafredo Virtus Bologna - Fiat Torino 84-76 (15-23, 23-22, 22-15, 24-16)

A. Gentile 14 (5/15, 0/2, 4/5), 9 rimbalzi, 6 assist, Umeh (0/1, 0/4), Baldi Rossi 3 (0/1, 1/1), Ndoja 7 (1/4, 1/2, 2/2), Lafayette 7 (1/5, 1/3, 2/2), Aradori 16 (5/9, 1/4, 3/4), S. Gentile 11 (2/4, 1/2, 4/4), Lawson 16 (5/7, 1/2, 3/6), Slaughter 10 (3/4, 4/5 ai liberi), 8 rimbalzi

Garrett 15 (5/13, 1/3, 2/2), 6 perse, Vujacic (0/3, 0/7), Patterson 15 (6/7, 1/2, 0/1), Washington 7 (3/3, 0/2, 1/1), Okeke 9 (4/6, 0/1, 1/1), Jones 2 (1/1, 0/1), Mazzola 10 (1/1, 2/4, 2/2), Mbakwe 12 (3/5, 6/8 ai liberi), Iannuzzi 6 (3/5)

Germani Basket Brescia - Umana Reyer Venezia 90-71 (19-25, 17-12, 25-24, 29-10)

Moore 28 (8/10, 0/2, 12/13), 6 assist, Hunt 22 (10/11, 2/7 ai liberi), 9 rimbalzi, Luca Vitali 8 (0/3, 2/7), 6 assist, Landry 9 (3/9, 0/2, 3/3), Ortner 2 (1/1), Michele Vitali 6 (0/2, 2/4, 0/2), Moss 6 (2/4, 0/1, 2/2), Sacchetti (0/1, 0/1), Bushati 9 (2/2, 1/2, 2/2)

Haynes 14 (0/2, 4/8, 2/2), Peric 2 (1/3, 0/2), Johsnon 11 (1/3, 3/8), Green (0/2 da 3), Tonut 6 (1/4, 1/4, 1/1), De Nicolao, Jenkins 2 (1/1, 0/3), Orelik 15 (2/3, 3/7, 2/2), Ress (0/2 da 3), Biligha 8 (4/4), Cerella 7 (2/2, 1/4), Watt 6 (3/4, 0/2 ai liberi)

La cronaca di Vavel



VL Pesaro - Sidigas Avellino 78-83 (8-29, 25-14, 27-20, 18-20)

Omegbo 4 (2/3), Ceron 11 (4/7, 1/3), Mika 16 (7/19, 2/2 ai liberi), 15 rimbalzi, Moore 18 (4/11, 2/5, 4/5), Ancellotti 2 (1/3, 0/1), Bertone 9 (3/10, 1/2, 0/2), Kuksiks 18 (1/3, 5/6, 1/2)

Zerini 2 (1/2), Fitipaldo 3 (1/1, 0/2, 1/2), Leunen 7 (2/4, 1/5), 10 rimbalzi, Scrubb 16 (3/4, 2/2, 4/6), Filloy 13 (2/2, 2/9, 3/4), D'Ercole 3 (0/1, 1/1), Rich 25 (6/9, 3/4, 4/5), Fesenko 10 (5/5), Ndiaye 4 (2/3)

La cronaca di Vavel

EA7 Emporio Armani Milano - Red October Cantù 93-77 (30-26, 20-15, 21-17, 22-19)

Goudelock 23 (3/6, 5/8, 2/4), Micov 15 (5/6, 1/3, 2/2), Pascolo 4 (2/4, 0/1), Tarczewski 13 (3/4, 7/7 ai liberi), 9 rimbalzi, Cinciarini (0/1 da 3), Abass 13 (4/7, 1/4, 2/3), Theodore 9 (4/6, 0/3), Bertans 3 (1/2 da 3), Jerrells 11 (1/2, 3/7), Gudaitis 3 (1/1, 1/2 ai liberi)

Smith 13 (3/7, 2/3, 1/1), Culpepper 12 (3/5, 1/5, 3/3), Cournooh 7 (1/2, 1/5, 2/2), Parrillo (0/2, 0/1), Crosariol 6 (3/4, 0/1 ai liberi), Maspero, Chappell 3 (1/6, 0/2, 1/2), 8 rimbalzi, Burns 16 (4/8, 0/1, 8/10), Thomas 20 (4/7, 3/5, 3/4)

Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Cremona 90-79 (21-20, 24-17, 12-17, 33-25)

Franke 3 (1/1 da 3), Sutton 24 (9/14, 6/6 ai liberi), 13 rimbalzi, Silins 3 (0/1, 1/5), Forray 10 (4/4, 2/2 ai liberi), 5 assist, Flaccadori 14 (2/4, 3/3, 1/1), Gutierrez 10 (2/5, 1/2, 3/3), 5 assist, Gomes 6 (0/2, 2/6, 0/2), Hogue 10 (3/9, 4/6 ai liberi), Lechthaler (0/1), Shields 10 (3/7, 1/2, 1/2)

Johnson-Odom 19 (4/6, 2/9, 5/7), Martin 16 (7/9, 0/1, 2/3), T. Diener 10 (2/3, 2/2), Ricci 1 (0/1, 0/3, 1/2), Ruzzier 4 (1/1, 2/2 ai liberi), Portannese (0/2 da 3), Fontecchio 11 (2/5, 2/5, 1/4), Sims 12 (5/8, 0/1, 2/2), D. Diener (0/1 da 3), Milbourne 6 (3/5, 0/1)

Classifica: Brescia 20; Avellino, Milano 16; Torino, Sassari, Venezia 14; Cantù, Capo d'Orlando, Trento, Bologna 10; Reggio Emilia, Varese, Cremona, Pistoia 8; Pesaro 6; Brindisi 4

Classifiche individuali

Punti: Rich 19.2, Culpepper 18.8, Dallas Moore 18.7, A. Gentile 17.5, Goudelock 17.4 Rimbalzi: Omogbo 10.7, Lalanne 9.9, Burns 9.9, Cain 9, Kennedy 8.8 Assist: Luca Vitali 6.2, Garrett 5.7, Bamforth 5.1, Ronald Moore 5.1, Nic Moore 4.6



Prossimo turno



23/12/2017

20:45 The Flexx Pistoia - Dolomiti Energia Trentino

23/12/2017

20:45 Fiat Torino - Grissin Bon Reggio Emilia

26/12/2017

12:00 EA7 Emporio Armani Milano - Germani Basket Brescia

26/12/2017

15:00 Openjobmetis Varese - Segafredo Virtus Bologna

26/12/2017

17:00 Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi

26/12/2017

18:00 Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari

26/12/2017

20:45 Red October Cantù - VL Pesaro

27/12/2017

20:30 Sidigas Avellino - Betaland Capo d'Orlando