Lega Basket - Trento ingrana la terza contro Pistoia, mentre Torino asfalta Reggio Emilia

La dodicesima giornata di Lega Basket si apre con i due anticipi della antivigilia di Natale, che hanno visto trionfare Dolomiti Energia Trentino e Fiat Torino su The Flexx Pistoia e Grissin Bon Reggio Emilia. Partiamo dalla squadra di coach Buscaglia che ha letteralmente dominato un match quasi mai in discussione. I trentini, scesi in campo con Forray, Gomes, Lechthaler, Shields e Sutton, fanno subito valere la propria maggior determinazione nel cercare la vittoria ed infatti i toscani si fanno sorprendere da questo atteggiamento non riuscendo a porvi rimedio. Gli uomini di coach Esposito, schierati sul parquet con Bond, Ivanov, McGee, Mian e Moore, hanno provato a far valere i propri punti di forza basati soprattutto sul gioco interno al pitturato, ma i 22 punti inanellati da Ivanov non sono bastati per la vittoria finale. Non solo perchè in ausilio al centro bulgaro sono arrivati Moore con 17 punti, McGee con 14 e Bond con 5 punti e 10 rimbalzi. Statistiche rese inefficaci da quelle maturate dai trentini, infatti tra gli uomini di Buscaglia spiccano le prestazioni di Gutierrez (15 punti), Gomes (14) Shields (13), Sutton (12) e Hogue (10). Per i trentini arriva così la terza vittoria consecutiva, mentre per i pistoiesi è la seconda sconfitta di fila.

Stessa sorte che tocca alla Grissin Bon Reggio Emilia, la quale torna a perdere dopo le due vittorie consecutive maturate con Venezia e Varese. La squadra di coach Menetti non ha potuto nulla contro la forza dirompente di Torino, che è stata trascinata al successo da Trevor Mbakwe, autore di 16 punti ed 11 rimbalzi. Il centro nigeriano, schierato dall'inizio da coach Banchi insieme a Garrett, Jones, Okeke e Patterson, ha fatto letteralmente la differenza sotto le plance. Il n. 32 è stato ben coadiuvato da Vujacic (16 punti), Okeke (13), Iannuzzi (13) e Washington (10). Dall'altra parte gli emiliani hanno provato ad opporsi con uno starting five composto da Della Valle, Markoishvili, Reynolds, White e Chris Wright, ma tra questi gli unici a salvarsi sono Chris Wright e White, autori di 10 punti ciascuno. Dalla panchina ha provato a dare il suo contributo Julian Wright, ma il centro americano alla fine si è fermato ad appena 12 punti. Con questa sconfitta la Grissin Bon rimane all'11° posto con 8 punti, mentre la Fiat Torino raggiunge momentaneamente al 2° posto Avellino e Milano.

Pistoia - Trento 79-86 (18-26; 41-43; 56-67)

Pistoia: Gaspardo 4 (1/2;0/3;2/3) Moore 17 (6/7;1/6;2/2) Bond 5 (2/4;0/2;1/2) Mcgee 14 (4/6;2/7) Diawara 5 (2/3;0/2;1/2) Ivanov 22 (8/8;1/2;3/8) Onuoha Magro (0/1) Della Rosa 3 (1/1 3P) Mian 9 (0/2;2/4;3/3) Barbon (0/2 3P)

Trento: Sutton 12 (6/9;0/5) Gutierrez 15 (4/10;1/4;4/4) Gomes 14 (1/4;3/5;3/4) Forray 8 (4/6;0/1) Shields 13 (5/8;1/2) Flaccadori 9 (1/2;1/2;4/4) Hogue 10 (5/8) Conti Czumbel Lechthaler Franke Silins 5 (1/1;1/2)

Tiro da 2p: Pistoia (23/33) Trento (27/48). Tiro da 3p: Pistoia (7/29) Trento (7/21). Tiri liberi: Pistoia (12/20) Trento (11/12). Rimbalzi: Pistoia 38 Trento 32

Torino - Reggio Emilia 87-64 (25-19; 46-28; 73-45)

Torino: Poeta 3 (0/1;0/1;3/5) Stephens Okeke David 13 (5/6;1/2) Parente (0/1 3P) Mazzola 1 (0/3;0/1;1/2) Mbakwe 16 (5/7;6/6 TL) Patterson 6 (3/5;0/2) Iannuzzi 13 (5/7;3/4 TL) Jones 5 (2/4;0/1;1/2) Vujacic 16 (2/4;4/6) Garrett Diante 4 (2/6;0/1) Washington 10 (5/5;0/1)

Reggio Emilia: Candi (0/1 3P) De Vico 9 (3/4;1/1) Bonacini Mussini 6 (1/2;1/5;1/2) J. Wright 12 (6/13;0/1 TL) Reynolds 6 (3/5) Della Valle 3 (0/2;1/4) Markoishvili 8 (1/4;2/3) C. Wright 10 (5/10;0/1;0/2) White 10 (1/3;2/3;2/2)

Tiro da 2p: Torino (29/48) Reggio Emilia (20/43). Tiro da 3p: Torino (5/16) Reggio Emilia (7/18). Tiri liberi: Torino (14/19) Reggio Emilia (3/7). Rimbalzi: Torino 43 Reggio Emilia 24