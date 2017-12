Legabasket Serie A, Milano batte la capolista Brescia (74-71)

Davanti ai 10 000 mila tifosi presenti in questa giornata di festa, l'EA7 Milano vince contro la Germani Basket Brescia per 74-71.

L'Olimpia inizia bene la partita e nei primi venti minuti tiene il pallino di gioco (45-35), ma Brescia aumenta l'intensità in difesa, migliora la mano al tiro e recupera anche 15 punti di svantaggio chiudendo avanti la terza frazione di gioco (60-62). L'ultimo quarto si segna con il contagocce, ma alla fine la spuntano le scarpette rosse. Mvp Theodore con 15 punti. Stop per la capolista.

Theodore Jordan EA7 MILANO - GERMANI BASKET BRESCIA LegaBasket 2017/2018 MILANO 26/12/2017 Foto Ciamillo

I quintetti

EA7 Emporio Armani Milano: Goudelock, Tarczewski, Abass, Pascolo e Theodore

Germani Basket Brescia: Moore, Hunt, Landry, Vitali L, Vitali M.

Theodore Jordan Armani Exchange Olimpia Milano - Germani Basket Brescia Legabasket 2017/18 Milano, 26/12/2017 Foto M.Brondi / Ciamillo-Castoria

1° Quarto

Pronti e via Abass realizza la tripla, ma dall'altra parte Hunt li risponde con un ottimo semi gancio (3-2). Milano dalla lunga distanza è precisa (4/5 ndr) e prova a scappare con Diana costretto a chiamare il primo time out della gara (14-6 a 05.30).

Abass Awudu Armani Exchange Olimpia Milano - Germani Basket Brescia Legabasket 2017/18 Milano, 26/12/2017 Foto M.Brondi / Ciamillo-Castoria

L'Olimpia guidata da uno scatenato Theodore vola sul più 10 (18-8). Brescia però non ci sta e condotta da uno dei tanti ex di giornata, David Moss, piazza un contro parziale di 8-2 e torna a meno quattro con Pianigiani obbligato a fermare il gioco a 56 secondi dalla fine del primo quarto.

Milano tiene a bada il rientro della Leonessa e dopo i primi dieci minuti di gioco conduce 22-16. 13 punti di uno strepitoso Theodore (2/3 da due e 3/4 da tre punti ndr), dall'altra parte 6 punti di Hunt.

Theodore Jordan Armani Exchange Olimpia Milano - Germani Basket Brescia Legabasket 2017/18 Milano, 26/12/2017 Foto M.Brondi / Ciamillo-Castoria

2° Quarto

Milano inizia molto bene il secondo quarto e vola sul più 12. Diana rimette quasi interamente il quintetto titolare, ma l'Olimpia guidata dal suo capitano si porta sul massimo vantaggio 37-22 (a sei minuti scarsi dalla fine del quarto).

Cinciarini Andrea Armani Exchange Olimpia Milano - Germani Basket Brescia Legabasket 2017/18 Milano, 26/12/2017 Foto M.Brondi / Ciamillo-Castoria

Brescia prova a rosicchiare qualche punto guidata dal folto pubblico arrivato ad Assago e torna sotto solo di 10 lunghezze. Immediata la reazione di Pianigiani che chiama time out (39-29 a tre minuti dalla fine del quarto).

L'Olimpia esce bene dal minuto di sospensione e realizza un gioco da tre punti con Dada Pascolo (42-31). Sul finire del primo tempo Brescia recupera qualche punto e si va negli spogliatoi suò 45-35 per i biancorossi. 13 punti di Theodore e 11 per Guidaitis per i padroni di casa, invece dall'altra parte 11 lunghezze per Hunt.

Tarczewski Kaleb Armani Exchange Olimpia Milano - Germani Basket Brescia Legabasket 2017/18 Milano, 26/12/2017 Foto M.Brondi / Ciamillo-Castoria

3° Quarto

Milano, anche ad avvio del secondo tempo, continua a macinare punti e tiene a bada Brescia (48-38 dopo tre minuti del terzo quarto).

Pascolo Davide EA7 MILANO - GERMANI BASKET BRESCIA LegaBasket 2017/2018 MILANO 26/12/2017 Foto Ciamillo

L'Olimpia, soprattutto nel reparto lunghi, ha problema di falli e Pianigiani da fiducia a Cusin (53-42). I biancoblu guidati dai tantissimi tifosi arrivati fino ad Assago, va ripetutamente in lunetta si riavvicina a Milano (55-50).

LUCA VITALI EA7 MILANO - GERMANI BASKET BRESCIA LegaBasket 2017/2018 MILANO 26/12/2017 Foto Ciamillo

Abass e Theodore tolgono le castagne dal fuoco piazzando cinque punti consecutivi ridando al'EA7 il più 10 di vantaggio (60-50). Ma Brescia non ci sta e in men che non si dica piazza un parziale di 12 punti e ritorna avanti nel punteggio dopo tanti minuti (60-62). Il terzo quarto si chiude con questo punteggio 16 punti di Hunt, 13 a testa di Landry e Moore. Per l'Olimpia 15 punti di Theodore.

MARCUS LANDRY EA7 MILANO - GERMANI BASKET BRESCIA LegaBasket 2017/2018 MILANO 26/12/2017 Foto Ciamillo

4° Quarto

Nell'ultima frazione di gioco si segna proprio con il contagocce, ma Brescia ha quella marcia in più e vola sul più 6 a quattro minuti scarsi dalla fine della partita (63-69).

DARIO HUNT EA7 MILANO - GERMANI BASKET BRESCIA LegaBasket 2017/2018 MILANO 26/12/2017 Foto Ciamillo

L'Olimpia ricorda forse di giocare in casa e guidata dai tiri liberi di Theodore e un canestro di Pascolo torna nuovamente avanti 70-69 a 53 secondi dal termine.

I biancorossi giocano con il cronometro e con i tiri liberi e conquistano una preziosa vittoria. Risultato finale 74-71