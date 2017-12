Legabasket Serie A, Milano vince il big match contro Brescia: le parole di Pianigiani e Cinciarini

Pianigiani Simone Armani Exchange Olimpia Milano - Germani Basket Brescia Legabasket 2017/18 Milano, 26/12/2017 Foto M.Brondi / Ciamillo-Castoria

L'EA7 Milano ha vinto il big match di Santo Stefano contro la Germani Basket Brescia per 74-71. I biancorossi hanno dominato per largi tratti del match andando anche sopra di 15 lunghezze, ma la squadra di Diana ha rimontato ed è andata avanti nell'ultimo periodo di gioco. Le scarpette rosse l'hanno infine spuntata giocando gli ultimi cinque minuti con molta intensità.

SIMONE PIANIGIANI: "AVEVO CHIESTO DI AFFRONTARE QUESTA GARA COME SE FOSSE UNA PARTITA DI EUROLEGA"

Soddisfatto il tecnico di Milano: "Siamo contenti perché avevo chiesto di affrontare questa gara come se fosse una partita di EuroLeague. Era la terza partita in una settimana e giocavamo contro una squadra in fiducia, che preparava questa partita da otto o nove giorni, ma volevamo fare una prova solida e ci siamo riusciti. Nel primo tempo abbiamo prodotto tanto contro una squadra tattica, giocando una difesa eccellente. Poi nel terzo quarto siamo andati in bonus e li abbiamo fatti rientrare tiro libero su tiro libero fino a commettere qualche errore ingenuo e loro sono esperti, hanno giocatori navigati. Sono contento di averla vinta così, quando non avevamo più energia e con la difesa che li ha tenuti a nove punti nel quarto conclusivo. La pressione sui loro esterni è stata importante e nel terzo quarto è venuta meno perché siamo andati troppo presto in bonus. Jerrells è stato in campo proprio perché in difesa mi permetteva di giocare con un piccolo su Moss quando non c’era Abass. Dobbiamo imparare, nei momenti di difficoltà, a gestire le negatività in modo più esperto per non subirle troppo. Siamo davvero vicini a fare il salto di qualità e avvicinarci alle migliori. Considerato che siamo nuovi, abbiamo avuto problemi e siamo solo a dicembre, quelle due vittorie avrebbero dato un importante significato a tutto il nostro percorso".

ANDREA CINCIARINI: "IO HO IL FUOCO DENTRO"

A fine partita il capitano biancorosso è intervenuto ai microfoni di Eurosport : "Brescia non è prima a caso, la sua difesa a zona ha tolto ritmo. Io sono il capitano, io ho il fuoco dentro, io devo fare capire ai compagni che contro Milano tutti danno e daranno il 100%".