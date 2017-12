Legabasket: risultati e tabellini della dodicesima giornata

Boxing day del campionato di basket di Serie A con tante partite decise sul filo di lana, a ulteriore prova del grande equilibrio che regna nel nostro campionato, un bene quantomeno per l'interesse della competizione.

Brescia fa soffrire anche Milano, dimostrando di non essere in vetta per caso né di voler scendere presto. L'Olimpia, con Jerrells che continua a sparare a salve, nel momento di maggior bisogno (con la Germani avanti 63-69) si affida a Cinciarini e Pascolo, oltre che alla precisione di Goudelock dalla lunetta, per ribaltare il punteggio. Brescia paga la panchina corta, che costringe il quintetto agli straordinari e non offre una valida alternativa a Hunt. Venezia aveva bisogno di una scossa per uscire dalla crisi che la attanagliava nell'ultimo mese (6 stop di fila), e Sassari, visti i precedenti degli ultimi anni e la forma della Dinamo, non sembrava l'avversario adatto. Invece, l'Umana fa sua la partita più attesa della giornata al termine di 45 minuti pieni di capovolgimenti. Gli ospiti recuperano 6 punti negli ultimi 3 minuti, trovando il supplementare grazie a una serie di liberi e ai rimbalzi in attacco di Jones, Negli ultimi istanti dell'overtime, un paio di errori di Bamforth, una decisione dell'instant replay avversa a Spissu e due liberi di Haynes decidono la contesa. C'è bisogno di overtime anche a Varese, dove i padroni di casa, pur privi di Waller e Hollis, tengono testa a Bologna anche grazie a un grande Ferrero. Wells porta l'Openjobmetis al supplementare realizzando 5 punti nell'ultimo minuto (e i liberi sbagliati dalla Virtus fanno il resto), ma nei 5 minuti aggiuntivi Aradori e Alessandro Gentile (top scorer di giornata) sono irrefrenabili. L'arrivo di Vitucci non ha ancora rialzato Brindisi, che a Cremona viene sommersa dalle triple della Vanoli, con Johnson-Odom nei panni del mattatore, protagonista sia nell'allungo iniziale, sia nel frustrare le speranze degli ospiti dopo un tentativo di rimonta. Non deve invece soffrire Cantù per conquistare il successo contro Pesaro, sorretta dal solo Dallas Moore. Le triple e gli assist di Culpepper e Smith, oltre alla solidità di Crosariol e Chappell, non lasciano scampo alla VL. Non si ferma più Trento, al sesto successo consecutivo tra campionato ed Europa: a farne le spese è stavolta Pistoia, condannata da troppi errori in lunetta. E' in fiducia anche Torino, che schianta Reggio Emilia con Vujacic tuttofare e Mbakwe e Okeke dominanti sotto canestro.

Il turno sarà chiuso dalla sfida tra Avellino e Capo d'Orlando.

Red October Cantù - VL Pesaro 92-73 (17-17, 21-15, 23-13, 31-28)

Smith 19 (3/6, 4/6, 1/2), Culpepper 20 (8/10, 0/4, 4/4), Pappalardo (0/1), Cournooh 11 (2/4, 1/3, 4/4), 6 assist, Parrillo 3 (1/2 da 3, 0/2 ai liberi), Tasson 3 (1/1 da 3), Crosariol 14 (7/15), 10 rimbalzi, Maspero 3 (0/2, 1/1), Raucci 2 (1/1, 0/1), Chappell 11 (4/6, 1/5), 13 rimbalzi, Burns 6 (2/3, 0/1, 2/2)

Omogbo 2 (1/1, 0/2, 0/2), Ceron 2 (1/4, 0/3), Mika 9 (4/7, 1/2 ai liberi), Moore 28 (10/14, 2/5, 2/3), Bocconcelli, Ancellotti (0/3), Bertone 14 (4/11, 1/2, 3/3), Kuksiks 3 (1/9 da 3, 0/2 ai liberi), Monaldi 13 (3/4, 1/3, 4/6), Serpilli 2 (0/1 da 3, 2/2 ai liberi

The Flexx Pistoia - Dolomiti Energia Trentino 79-86 (18-26, 23-17, 15-24, 23-19)

Della Rosa 3 (1/1 da 3), McGee 14 (4/6, 2/7), Barbon (0/2 da 3), Mian 9 (0/2, 2/4, 3/3), Gaspardo 4 (1/2, 0/3, 2/3), Bond 5 (2/4, 0/2, 1/2), Magro (0/1), Diawara 5 (2/3, 0/2, 1/2), Moore 17 (6/7, 1/6, 2/2), 6 assist, Ivanov 22 (8/8, 1/2, 3/8)

Franke, Sutton 12 (6/9, 0/5), Silins 5 (1/1, 1/2), Forrey 8 (4/6, 0/1), Flaccadori 9 (1/2, 1/2, 4/4), Gutierrez 15 (4/10, 1/4, 4/4), Gomes 14 (1/4, 3/5, 3/4), Hogue 10 (5/8), Lechthaler, Shields 13 (5/8, 1/2)

Fiat Torino - Grissin Bon Reggio Emilia 87-64 (25-19, 21-9, 27-17, 14-19)

Garrett 4 (2/6, 0/1), 6 assist, Parente (0/1 da 3), Vujacic 16 (2/4, 4/6), 6 rimbalzi, 5 recuperi, 3 assist, Poeta 3 (0/1, 0/1, 3/5), Stephens, Patterson 6 (3/5, 0/2), Washington 10 (5/5, 0/1), Jones 5 (2/4, 0/1, 1/2), Okeke 13 (5/6, 1/2), Mazzola 1 (0/3, 0/1, 1/2), Mbakwe 16 (5/7, 6/6 ai liberi), 11 rimbalzi, Iannuzzi 13 (5/7, 3/4 ai liberi)Mussini 6 (1/2, 1/5, 1/2), J. Wright 12 (6/13, 0/1 ai liberi), Bonacini, Candi (0/1 da 3), Della Valle 3 (0/2, 1/4), White 10 (1/3, 2/3, 2/2), Reynolds 6 (3/5), Markoishvili 8 (1/4, 2/3), C. Wrhight 10 (5/10, 0/1, 0/2), De Vico 9 (3/4, 1/1)

EA7 Emporio Armani Milano - Germani Basket Brescia 74-71 (22-16, 23-19, 15-27, 14-9)

Goudelock 13 (3/6 da 3, 4/4 ai liberi), Micov 7 (1/4, 1/6, 2/2), Pascolo 9 (4/6, 0/3, 1/1), Tarczewski (0/1), 9 rimbalzi, Cinciarini 8 (1/3, 2/2), Cusin, Abass 6 (0/1, 2/3), Theodore 19 (2/6, 3/7, 6/6), Bertans, Jerrells (0/1, 0/3), Gudaitis 12 (3/3, 6/7 ai liberi)

Moore 13 (2/4, 1/3, 6/6), 9 rimbalzi, 5 assist, Hunt 16 (7/11, 2/4 ai liberi), L. Vitali 5 (1/4, 1/3), Landry 15 (5/12, 0/4, 5/6), Ortner 4 (1/1, 2/2 ai liberi), M. Vitali 6 (1/2, 1/4, 1/2), Moss 8 (3/5, 2/2 ai liberi), Sacchetti 4 (2/2, 0/1), Bushati (0/1 da 3)

Openjobmetis Varese - Segafredo Virtus Bologna 85-90 O.T. (14-17, 24-19, 17-15, 19-23, 11-16)

Avramovic 8 (3/7, 0/2, 2/2), Pelle 6 (2/4, 2/5 ai liberi), Natali (0/3 da 3), Okoye 18 (4/9, 3/10, 1/3), Tambone 9 (1/2, 1/3, 4/5), Cain 14 (5/6, 4/5 ai liberi), Ferrero 17 (4/5, 3/4), Wells 13 (5/11, 1/3, 0/1)

A. Gentile 32 (12/17, 2/6, 2/4), Umeh 12 (3/5, 2/4), Pajola (0/1 da 3), Baldi Rossi 10 (2/2, 2/6, 0/1), Ndoja (0/1, 0/2), Aradori 17 (3/4, 2/5, 5/6), 10 rimbalzi, S. Gentile 7 (0/4, 1/6, 4/6), Lawson 7 (1/2, 1/2, 2/2), Slaughter 5 (1/1, 3/4 ai liberi)

Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi 92-83 (16-23, 31-9, 18-24, 27-27

Johnson-Odom 31 (2/3, 7/10, 6/7), Martin 16 (6/7, 1/3, 1/1), Gazzotti (0/2 da 3), T. Diener 11 (1/2, 3/5, 0/1), Ricci (0/1, 0/1), Ruzzier (0/2 da 3, 2/2 ai liberi), Portannese 6 (1/1, 1/3, 1/2), Fontecchio 11 (4/5, 1/3), Sims 5 (2/7, 1/1 ai liberi), Milbourne 10 (2/5, 2/4)

Suggs 8 (1/2, 2/6), Tepic 12 (4/6, 0/2, 4/4), Oleka 5 (2/2, 1/2 ai liberi), Smith 9 (2/4, 1/2, 2/2), Mesicek 4 (1/1, 0/2, 2/2), Moore 18 (6/10, 1/3, 3/3), Giuri 5 (1/5, 1/1), Lalanne 22 (8/10, 6/6 ai liberi)

Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari 82-80 O.T. (21-10, 15-17, 19-24, 14-18, 13-11)

Haynes 17 (4/5, 1/6, 6/8), 7 assist, Peric 14 (4/8, 0/2, 6/8), 9 rimbalzi, Johnson 8 (1/1, 1/6, 3/4), Tonut 2 (1/1, 0/4), De Nicolao (0/1, 0/2), Orelik 17 (3/5, 3/9, 2/4), 10 rimbalzi, 6 assist, Biligha 6 (3/4), Watt 18 (5/8, 1/2, 5/7), 9 rimbalzi

Spissu 3 (0/4, 1/4), Bamforth 25 (7/15, 1/8, 8/9), Planicic (3/5, 3/3 ai liberi), Devecchi (0/1, 0/1), Randolph 21 (6/10, 1/3, 6/7), 10 rimbalzi, Pierre 4 (0/4, 0/1, 4/6), Jones 12 (5/8, 2/4 ai liberi), 8 rimbalzi, Stipcevic 2 (0/2 da 3, 2/2 ai liberi), Hatcher (0/4, 0/1), Polonara 4 (2/4)



Posticipo: Sidigas Avellino - Betaland Capo d'Orlando 27/12 ore 20:30

Classifica: Brescia 20; Milano 18; Avellino, Torino, Venezia 16; Sassari 14; Cantù, Trento, Bologna 12; Capo d'Orlando, Cremona 10; Reggio Emilia, Pistoia, Varese 8; Pesaro 6; Brindisi 4

Avellino e Capo d'Orlando 1 gara in meno

Classifiche individuali

Punti: Dallas Moore 19.5, Rich 19.2, Culpepper 18.0, A. Gentile 18.8, Johnson-Odom 18

Rimbalzi: Omogbo 10.3, Burns 9.5, Lalanne 9.4, Cain 9, Kennedy 8.8

Assist: L. Vitali 5.9, Garrett 5.8, R. Moore 5.2, Bamforth 5, N. Moore 4.2





Prossimo turno



30/12/2017

20:30 Dolomiti Energia Trentino - Fiat Torino

30/12/2017

20:30 Grissin Bon Reggio Emilia - Red October Cantù

02/01/2018

19:00 Germani Basket Brescia - Vanoli Cremona

02/01/2018

20:45 Banco di Sardegna Sassari - Sidigas Avellino

02/01/2018

20:45 Betaland Capo d'Orlando - Umana Reyer Venezia

02/01/2018

20:45 Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese

02/01/2018

20:45 VL Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano

02/01/2018

20:45 Segafredo Virtus Bologna - The Flexx Pistoia