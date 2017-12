Legabasket Serie A, Milano chiude l'anno con il botto: preso Kuzminskas

Google Plus

Il 2017 dell'EA7 Milano si chiude davvero con il botto: secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport - indiscrezione confermata da alcuni media lituani - il club biancorosso è vicino a chiudere per Mindaugas Kuzminskas. L'accordo sembra ormai raggiunto e l'annuncio è atteso per le prossime ore. Un acquisto di primo livello per l'Olimpia che andrà a coprire una delle lacune di questa prima parte della stagione, ovvero il reparto delle ali grandi mettendo così alla porta Jefferson, bocciato già da Simone Pianigiani venerdì sera dopo la partita persa contro la Stella Rossa.

Kuzminskas arriva dopo l'esperienza ai New York Knicks conclusa solamente con una presenza ed ora è alla ricerca di una nuova squadra. Meglio la scorsa stagione nella quale aveva chiuso con 6.3 punti e 1.9 rimbalzi di media. Il giocatore è conosciuto per essere uno degli uomini chiave della nazionale lituana: infatti l'ala ha chiuso l'ultimo Eurobasket 2017 con 15.3 punti, 4.3 rimbalzi e 1.5 assist di media, con il 60% da 2 punti ed il 36% da tre.

Sempre per i colleghi della Gazzetta, Kuzminskas dovrebbe firmare un contratto fino alla fine del 2019, con un escape NBA al termine di questa stagione. Inoltre Milano ha battuto la concorrenza dell’Efes per riportare in Europa un giocatore già visto con la maglia di Zalgiris e Malaga.

Il messaggio è chiaro: alzare il livello complessivo del roster di Simone Pianigiani.