Legabasket Serie A, Milano ufficializza Mindaugas Kuzminskas

twitter

Ora è ufficiale: Mindaugas Kuzminskas è un nuovo giocatore dell'EA7 Milano. Dopo le indiscrezioni uscite nella giornata di ieri, questa sera è arrivato anche il comunicato della società meneghina. Il lituano ha firmato un contratto fino al 2019, con NBA escape nella prossima estate. Gran colpo quello messo a segno dal club biancorosso, un rinforzo di alto profilo per il livello europeo .

IL COMUNICATO UFFICIALE

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Mindaugas Kuzminskas, ala di 2.05, 28 anni compiuti lo scorso 19 ottobre, nativo di Vilnius, Lituania, proveniente dai New York Knicks.

CHI E’ – Kuzminskas ha cominciato a giocare nel Sakalai Vilnius con il quale nel 2006 ha debuttato in prima squadra giocandovi fino al 2010 (nel 2009/10 l’esordio in Eurocup con 14.0 punti di media). Nel 2010 si è trasferito allo Zalgiris Kaunas esordendo anche in EuroLeague con minutaggio crescente fino ai 7.1 punti per gara della stagione 2012/13. A Kaunas ha vinto due volte la lega Baltica, tre volte il titolo lituano, due volte la Coppa lituana e una volta la Supercoppa. Nel suo ultimo anno a Kaunas era allanato dallo spagnolo Joan Plaza che se lo portò dietro all’Unicaja Malaga dove ha giocato le successive tre stagioni. Nel 2015/16 in EuroLeague ebbe 12.0 punti di media con il 54.9% da due e il 37.7% da tre. Ebbe anche il 78.3% dalla lunetta. Nell’estate del 2016 è stato firmato dai New York Knicks: da rookie ha giocato 68 partite con 6.3 punti di media in 14.9 minuti di impiego. E’ stato rilasciato all’inizio di questa stagione.

NOTE – Con la Nazionale lituana ha vinto la medaglia d’argento europea nel 2013 e nel 2015, ha giocato i Mondiali del 2014 e le Olimpiadi del 2016 (10.8 punti, 4.5 rimbalzi), oltre agli Europei del 2017 (15.3 punti, 4.3 rimbalzi). Il fratello maggiore Saulius ha giocato a California-Berkeley e poi ha avuto una lunga carriera professionale in Europa prima di ritirarsi nel 2015 a 33 anni. La madre Zita è stata una giocatrice, il padre è stato un atleta internazionale nel tennis tavolo.