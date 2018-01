Google Plus

Legabasket: risultati e tabellini della tredicesima giornata



La prima giornata del 2018 vede la sconfitta casalinga di Brescia, sorpresa da Cremona, e i successi esterni di Avellino e Milano, che raggiungono in vetta la Germani. Venezia dilaga a Capo d'Orlando e stacca Torino, fermata a Trento. Bologna supera con affanno Pistoia, e raggiunge in classifica Sassari. Cremona, grazie al successo contro la prima della classe, coltiva sogni di Final 8. In coda, primo successo di Brindisi sotto la guida di Vitucci, Pesaro (sconfitta con onore da Milano) viene agganciata.

Dolomiti Energia Trentino - Fiat Torino 79-67 (15-10, 27-15, 26-20, 11-22)

Franke 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Sutton 16 (4/9, 1/2, 5/5), 13 rimbalzi, Silins 12 (1/1, 3/6, 1/2), Forry 2 (0/1, 0/2, 2/2), 8 assist, Conti, Flaccadori 8 (1/3, 2/5), Gutierrez 7 (3/6, 0/1, 1/2), Gomes 20 (6/7, 2/5, 2/5), Hogue 3 (1/6, 1/2 ai liberi), Shields 10 (4/7, 2/2 ai liberi)

Garrett 7 (3/5, 0/5, 1/2), 5 perse, Vujacic 10 (2/5, 2/6), Poeta 9 (1/3, 0/2, 7/7), Stephens, Pattererson 17 (6/7, 1/2, 2/3), Washington 7 (1/4, 1/4, 2/2), 8 rimbalzi, Okeke (0/1), Jones 9 (3/7, 0/3, 3/3), Mazzola 5 (1/1, 1/3), Iannuzzi 3 (1/7, 1/2 ai liberi), 8 rimbalzi

Grissin Bon Reggio Emilia - Red October Cantù 86-80 (15-18, 27-17, 22-21, 22-24)

Mussini (0/1, 0/1), Julian Wright 15 (7/11, 1/1 ai liberi), 10 rimbalzi, 4 recuperi, 6 assist, Candi 5 (1/1, 1/2), Della Valle 17 (2/2, 2/6, 7/9), White 3 (0/1, 1/4), Reynolds 12 (5/6, 2/2 ai liberi), 10 rimbalzi, Markoishvili 19 (2/6, 4/9, 3/7), Chris Wright 10 (4/11, 0/1, 2/2), 8 rimbalzi, De Vico 5 (1/1, 1/3)

Smith 19 (3/7, 4/8, 1/1), 6 assist, Culpepper 18 (1/6, 3/7, 7/8), Cournooh 3 (1/2, 0/1, 1/2), Parrillo (0/1 da 3), Crosariol 8 (4/5), Chappell 10 (2/4, 2/4), Burns 20 (8/11, 0/2, 4/5), 10 rimbalzi, Thomas 2 (1/5, 0/1)

Germani Basket Brescia - Vanoli Cremona 67-80 (18-18, 21-19, 15-25, 13-18)

Moore 11 (3/5, 1/3, 2/2), Hunt 12 (6/8), 12 rimbalzi, Luca Vitali 5 (2/2, 0/5, 1/2), Landry 24 (7/12, 2/7, 4/5), Ortner 2 (1/2), Michele Vitali 8 (2/6 da 3, 2/5 ai liberi), Mos 2 (0/3, 0/2, 2/2), Sacchetti 3 (0/2, 1/1), Bushati

Johnson-Odom 23 (4/6, 4/9, 3/4), Martin 11 (4/8, 1/3), Gazzotti, Travis Diener 9 (0/3, 3/4), Ruzzier 5 (2/3, 1/1 ai liberi), Portannese 12 (2/2, 2/6, 2/2), Fontecchio 9 (3/6, 1/4), Sims 4 (1/4, 2/2 ai liberi), Drake Diener 3 (0/2, 1/3), Milbourne 4 (2/7, 0/1)

Banco di Sardegna Sassaari - Sidigas Avellino 88-95 OT (20-22, 21-23, 27-16, 16-23, 4-11)

Jones 14 (7/12, 0/2 ai liberi), 11 rimbalzi, Hatcher 13 (4/6, 1/7, 1/2), Polonara 8 (2/4, 0/5, 4/4), Randolph 8 (3/8, 0/2, 2/2), Bamforth 10 (3/10, 3/9, 5/5), Planicic 6 (2/5, 2/4 ai liberi), Spissu 12 (3/3, 2/5), Pierre 7 (3/6, 0/1, 1/2), Devecchi

Leunen 5 (1/3, 1/4), Scrubb 8 (1/2, 2/3), D'Ercole 3 (1/3 da 3), Rich 33 (5/12, 4/6, 11/12), Filloy 9 (0/3, 2/5, 3/4), Fesenko 9 (2/2, 5/8 ai liberi), 13 rimbalzi, Wells 5 (1/4, 1/2), Fitipaldo 18 (3/4, 3/5, 3/4), Zerini (0/2 da 3)

Betaland Capo d'Orlando - Umana Reyer Venezia 59-91 (18-34, 15-14, 11-19, 15-24)

Alibegovic 15 (3/8, 2/7, 3/4), Maynor 4 (2/3, 0/3, 0/1), 6 assist, Ihring 4 (2/4, 0/1), Kulboka 14 (1/5, 3/6, 3/4), Delas 2 (1/4), Wijciechowski 4 (1/2, 0/2, 2/2), Stojanovic 9 (3/9, 1/3, 0/1), Ikovlev 7 (3/6, 0/3, 1/1), Donda (0/2)

Haynes 9 (3/4 da 3), Peric 20 (7/13, 2/4), 11 rimbalzi, Johnson 9 (3/5, 1/6), Green, Tonut 11 (2/4, 2/4, 1/3), De Nicolao 12 (3/3, 2/3), Orelik 19 (3/3, 4/10, 1/1), Bolpin (0/1 da 3), Biligha 4 (2/5), Cerella (0/1), Watt 7 (3/5, 1/2 ai liberi)

Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese 95-90 OT (23-15, 19-18, 20-23, 20-26, 13-8)

Suggs 9 (2/3, 1/4, 2/2), Tepic 17 (5/7, 2/5, 1/1), Oleka (0/1 da 3, 0/2 ai liberi), Smitth 22 (4/4, 2/2, 8/10), Mesicek 10 (3/6, 4/7 ai liberi), Cardillo (0/1 da 3), Moore 13 (2/7, 1/3, 6/6), Donelli 1 (0/1 da 3, 1/2 ai liberi), Lalanne 23 (7/10, 2/5, 3/4), 11 rimbalzi

Avramovic 6 (3/6, 0/1), Pelle 4 (1/1, 2/4 ai liberi), Natali 11 (1/1, 3/5), Okoye 29 (9/11, 3/5, 2/3), 15 rimbalzi, Tambone (0/3, 0/1), Cain 7 (3/4, 1/2 ai liberi), Ferrero 8 (0/2, 2/6, 2/2), Wells 25 (7/14, 3/7, 2/2), Hollis (0/2)

VL Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano 64-78 (13-20, 18-17, 20-15, 13-26)

Omogbo 18 (4/8, 2/7, 4/6), 10 rimbalzi, Ceron 6 (0/1, 2/6), Mika 17 (6/15, 5/6 ai liberi), Moore 15 (3/8, 1/5, 6/7), Ancellotti 2 (1/4, 0/1), Bertone (0/3), Kuksiks 2 (1/1, 0/6), Monaldi 4 (1/1, 0/1, 2/4)

Goudelock 3 (0/3, 1/4), Micov 2 (0/1, 0/3, 2/2), Pascolo 1 (0/1, 0/1, 1/2), Tarczewski 14 (6/6, 2/2 ai liberi), Cinciarini 9 (3/3, 1/1), Cusin 4 (2/3), Abass 8 (2/2, 1/2, 1/2), M'Baye 11 (2/4, 1/3, 4/4), Theodore 10 (5/7, 0/2), Jerrells 16 (1/3, 4/8, 2/2)

Segafredo Virtus Bologna - The Flexx Pistoia 75-67 (25-20, 23-18, 9-17, 18-12)

Alessandro Gentile 4 (2/9, 0/5), Umeh 8 (1/1, 1/3, 3/3), Baldi Rossi 2 (1/2), Ndoja 6 (2/4 da 3), Lafayette 3 (1/4 da 3), Aradori 25 (6/7, 3/6, 4/4), Stefano Gentile 6 (1/2, 0/3, 4/7), Lawson 9 (3/3, 1/2), Slaughter 12 (5/6, 2/2 ai liberi)

Della Rosa 6 (0/1, 2/2), McGee 16 (2/4, 4/7), Barbon 3 (1/1 da 3), Mian (0/2, 0/2), Gaspardo 8 (2/2, 1/5, 1/2), Onuoha, Bond 2 (1/3, 0/1), Magro (0/1), Diawara 8 (3/7, 0/3, 2/2), Moore 13 (1/5, 3/11, 2/2), Ivanov 11 (5/8, 0/3, 1/1)

Classifica

Brescia, Milano, Avellino 20; Venezia 18; Torino 16; Trento, Bologna, Sassari 14; Cantù, Cremona 12; Capo d'Orlando, Reggio Emilia 10; Varese, Pistoia 8; Pesaro, Brindisi 6



Prossimo turno

07/01/2018

12:00 Red October Cantù - Betaland Capo d'Orlando

07/01/2018

17:00 Umana Reyer Venezia - VL Pesaro

07/01/2018

17:00 Fiat Torino - Germani Basket Brescia

07/01/2018

18:15 Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino

07/01/2018

18:15 Grissin Bon Reggio Emilia - Happy Casa Brindisi

07/01/2018

19:15 Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese

07/01/2018

20:45 Sidigas Avellino - Segafredo Virtus Bologna

08/01/2018

20:45 The Flexx Pistoia - EA7 Emporio Armani Milano