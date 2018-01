Legabasket: risultati e tabellini della 14esima giornata



Per una notte, e per la prima volta nella sua storia, Avellino può guardare tutti dall'alto in basso. Col larghissimo successo contro la Virtus Bologna, la Scandone stacca Brescia e, in attesa del posticipo di Milano (che comunque ha battuto nello scontro diretto), guadagna il primo posto solitario. Contro Bologna, Avellino domina dal primo all'ultimo minuto, dimostrandosi di un altro livello rispetto alla Virtus. Difficile individuare il migliore tra le file di Avellino, dove tutti si ritagliano uno spazio da protagonista. Leunen, solo per fare un esempio, chiude con 0 punti ma 9 assist e 9 rimbalzi. La Virtus dimostra di dover lavorare ancora moltissimo per poter competere con le prime, e rischia seriamente di dover dire addio alle Final 8 di Coppa Italia. Chi invece vi parteciperà è Torino, che infligge il terzo stop consecutivo all'ormai ex capolista Brescia. La squadra di Banchi sopperisce con la coppia Patterson-Vujacic all'assenza di Mbakwe, e si candida al ruolo di mina vagante del campionato.ìBalbetta, ma vince ancora, Venezia, che contro Pesaro spreca il vantaggio costruito nei primi 3 quarti. I campioni d'Italia vengono sorpassati nell'ultimo minuto, e riescono a strappare il successo solo grazie a una giocata di Haynes e alla palla persa, nell'ultimo possesso, della Vuelle. Dopo 3 stop tra campionato e coppa torna al successo Sassari. Il solito Bamforth e un positivo Pierre tengono fermano a 4 la striscia vincente di Trento. Secondo successo consecutivo per la Brindisi targata Vitucci: trascinata da Donta Smith, la Happy Casa viola il parquet di Reggi Emilia, che paga il pessimo 5/24 dalla lunga distanza. Largo successo di Cantù contro Capo d'Orlando, in una gara decisa già nel primo quarto, con un altro Smith, Jaime, protagonista assoluto. Terzo successo consecutivo, e sogno Coppa Italia ben solido, per Cremona, che con due parziali (16-0 nel primo tempo, 14-0 nell'ultimo quarto) regola Varese.

Milano chiuderà la giornata facendo visita a Pistoia, per Pianigiani il successo è d'obbligo per restare attaccati ad Avellino ed eliminare le scorie di Eurolega.

Red October Cantù - Betaland Capo d'Orlando 96-73 (26-7, 18-22, 28-20, 24-24)

Smith 18 (2/4, 4/7, 2/2), 5 assist, Culpepper 9 (2/6, 1/4, 2/2), 5 assist, Pappalardo, Cournooh 12 (2/4, 2/6, 2/2), Parrillo 5 (1/4 da 3, 2/2 ai liberi), Tassone, Crosariol 13 (6/8, 1/2 ai liberi), Maspero (0/4), Raucci (0/2), Chappell 16 (5/6, 2/4), Burns 8 (3/8, 0/1, 2/2), Thomas 15 (3/3, 1/1, 6/6)

Alibegovic 12 (0/2, 2/5, 6/6), Maynor 10 (2/8, 2/4), 10 assist, Atsur 10 (2/2, 2/3), Kulboka 6 (3/5, 0/3), Delas 5 (2/6, 1/2 ai liberi), Wojciechowski 19 (8/10, 1/2, 0/2), 9 rimbalzi, Stojanovic 11 (5/7, 0/2, 1/4), Ikovlev (0/3, 0/1), Donda

Umana Reyer Venezia - VL Pesaro 72-71 (23-15, 17-19, 22-18, 10-19)

Haynes 8 (1/3, 2/5), Peric 15 (6/13, 0/1, 3/4), Johnson 5 (1/4, 1/6), Green, Tonut 8 (1/2, 2/5), De Nicolao 5 (1/2, 1/1), Orelik 2 (1/1, 0/5), Biligha 10 (5/11), Cerella 5 (1/1, 1/2), Watt 14 (6/7, 2/4 ai liberi)

Omogbo (0/3. 0/2 ai liberi), Ceron 14 (0/, 4/7, 2/2), Mika 11 (3/9, 5/8 ai liberi), Moore 22 (9/13, 1/5, 1/2), Ancellotti 6 (3/4), Little 6 (3/5, 0/1), Bertone (0/1), Monaldi 12 5/8, 0/3, 2/4)

La cronaca di Vavel

Fiat Torino - Germani Basket Brescia 95-86 (32-16, 24-24, 20-23, 19-23)

Garrett 14 (0/6, 4/6, 2/4), Vujacic 15 (3/6, 2/3, 3/3), 7 rimbalzi, 7 assist, Poeta 4 (2/2, 0/1), Patterson 22 (7/8, 2/3, 2/3), WAshington 9 (1/2 da 3, 6/7 ai liberi), Okeke 6 (1/2, 1/3, 1/2), Jones 3 (0/1, 1/1), Mazzola 10 (2/4, 1/1, 3/4), Iannuzzi 12 (5/6, 0/1, 2/2)

Moore 12 (3/5, 1/4, 3/5), Hunt 11 (5/10, 1/3 ai liberi), Luca Vitali 2 (1/3, 0/2), Landry 16 (5/7, 2/4, 0/1), Ortner 4 (2/2), Michele Vitali 10 (2/2, 0/5, 6/6), Moss 22 (3/6, 5/9, 1/2), Sacchetti 7 (3/5, 0/1, 1/4), 10 rimbalzi, Bushati 2 (1/1, 0/2)

Grissin Bon Reggio Emilia - Happy Casa Brindisi 73-77 (19-22, 21-19, 19-12, 14-24)

Mussini (0/1, 0/3), Wright 27 (10/16, 1/2, 4/8), 8 rimbalzi, Candi (0/1 da 3), Della Valle 15 (4/8, 1/5, 4/4), White 16 (1/2, 3/6, 5/6), Reynolds 2 (1/2), Markoishvili 6 (3/4, 0/3), Chris Wright 5 82/8, 0/4, 1/1), De Vico 2 (1/1)

Suggs 16 (5/7, 2/4), Tepic 10 (3/5, 1/1, 1/2), Oleka (0/2), Smith 15 (5/5, 1/1, 2/2), Mesicek 10 (3/5, 0/5, 4/5), Cardillo, Moore 13 (3/5, 1/5, 4/4), Lalanne 13 (4/7, 5/6 ai liberi), 9 rimbalzi

Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino 78-67 (19-11, 15-13, 21-22, 23-21)

Spissu 2 (1/3, 0/1), Bamforth 23 (0/6, 6/7, 5/6), Planicic 12 (5/7, 2/4 ai liberi), Devecchi (0/1, 0/2), Randolph 2 (1/3, 0/1), Pierre 13 (1/3, 3/4, 2/2), Jones 3 (1/4, 1/2 ai liberi), Hatcher 12 (3/3, 1/8, 3/3), Polonara 11 (3/4, 1/6, 2/4), 11 rimbalzi, Tavernari (0/1 da 3)

Franke 5 (1/2, 3/6 ai liberi), Sutton 15 (7/8, 1/3 ai liberi), Silins 2 (1/2, 0/4), Forray (0/3, 0/1), Flaccadori 8 (2/6, 1/2, 1/2), Gutierrez 10 (2/7, 2/2, 0/2), Gomes 4 (2/4, 0/4), Hogue 9 (4/9, 1/2 ai liberi), Lechthaler 2 (1/1), Shields 12 (6/10, 0/1)

Sidigas Avellino - Segafredo Bologna 87-59 (22-10, 22-15, 13-16, 30-18)

Parlato, Sabatino, Fitipaldo 18 (2/5, 4/7, 2/2), 6 assist, Wells 17 (7/10, 1/1), Zerini, Fesenko 14 (5/6, 4/8 ai liberi), D'Ercole 5 (1/1, 1/3), Scrubb 8 (4/6, 0/1), Rich 13 (4/5, 1/2, 2/2), Filloy 6 (0/1, 2/4), Ndiaye 6 (2/4, 2/2 ai liberi), 4 stoppate, Leunen (0/1, 0/1), 9 rimbalzi, 9 assist)

S. Gentile (0/2, 0/5), Lawson 11 (4/8, 1/3), A. Gentile 18 (6/18, 2/3), Umeh 9 (0/5, 3/5, 0/1), Baldi Rossi (0/3, 0/2), Aradori 4 (1/3, 0/1), Slaughter 6 (3/4), Lafayette 7 (1/4, 1/2, 2/2), Ndoja 4 (0/1, 1/2, 1/2)

La cronaca di Vavel

Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese 80-72 (22-14, 22-17, 21-26, 15-15)

Johnson-Odom 17 (4/7, 2/7, 3/4), Martin 13 (4/7, 1/4, 2/2), T. Diener 3 (1/3 da 3), Ricci 5 (0/1, 1/3, 2/2), Ruzzier 10 (1/3, 2/3, 2/2), Portannese 7 (0/1, 2/3, 1/2), Fontecchio 13 (2/5, 3/7), Sims 7 (2/5, 3/6 ai liberi), Milbourne 5 (1/1, 0/1, 3/4)

Avramovic 12 (2/4, 2/5, 2/4), Pelle 6 (1/2, 4/5 ai liberi), Natali 6 (0/1, 2/4), Vene 7 (1/2, 1/4, 2/2), Okoye 2 (0/2, 0/6, 2/2), Tambone 6 (0/3, 2/3), Cain 12 (6/9), Ferrero 11 (3/5, 0/2, 5/5), Wells 10 (3/5, 1/3)

8/1/2018, ore 20:45: The Flexx Pistoia - EA7 Emporio Armani Milano

Classifica

Avellino 22; Milano, Brescia, Venezia 20; Torino 18; Sassari, 16; Cantù, Trento, Bologna, Cremona 14; Capo d'Orlando, Reggio Emilia 10; Pistoia, Brindisi, Varese 8; Pesaro 6



Prossimo turno

13/01/2018

20:30 Dolomiti Energia Trentino - Sidigas Avellino

13/01/2018

20:30 VL Pesaro - Banco di Sardegna Sassari

13/01/2018

20:45 Segafredo Virtus Bologna - Grissin Bon Reggio Emilia

14/01/2018

17:00 Betaland Capo d'Orlando - Vanoli Cremona

14/01/2018

18:00 Openjobmetis Varese - Fiat Torino

14/01/2018

18:15 Germani Basket Brescia - The Flexx Pistoia

14/01/2018

19:15 Happy Casa Brindisi - Red October Cantù

14/01/2018

20:45 EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia