Legabasket Serie A, Milano vince contro Pistoia ed aggancia Avellino in vetta

Google Plus

Theodore Jordan The Flexx Pistoia - EA7 Armani Olimpia Milano Legabasket Serie A 2017/18 Pistoia, 08/01/2018 Foto GiulioCiamillo / Ciamillo-Castoria

L'EA7 Milano vince contro Pistoia (79-63) e aggancia Avellino in vetta alla Serie A. I biancorossi comandano per tutta la partita e conquistano il successo al PalaCarrara in questo lunedì sera.

Marco Cusin The Flexx Pistoia - EA7 Armani Olimpia Milano Legabasket Serie A 2017/18 Pistoia, 08/01/2018 Foto GiulioCiamillo / Ciamillo-Castoria

Pianigiani deve fare a meno ancora una volta di Gudaitis, mentre è M’Baye l’escluso per turnover. Milano prende il controllo fin da subito guidata da un ottimo Bertans al rientro dopo lo stop per l'infortunio, che, con tre triple nei primi 10 minuti, prende subito il largo raggiungendo anche il più 10. Nel secondo quarto però Pistoia rientra e rimonta fino al meno uno chiudendo il primo tempo sotto solo di tre lunghezze, 32-35.

L'Olimpia rientra bene dagli spogliatoi e piazza il parziale decisivo trovando una buona fluidità in attacco e, grazie anche ad una ottima difesa, vola sul più 8 (44-52 al 27’) e si concede il lusso di gestire il vantaggio nel quarto quarto. Milano poi negli ultimi 5 minuti di gioco arriva fino al +16 finale. Risultato finale 79-63.

Goudelock Andrew The Flexx Pistoia - EA7 Armani Olimpia Milano Legabasket Serie A 2017/18 Pistoia, 08/01/2018 Foto GiulioCiamillo / Ciamillo-Castoria

I TABELLINI

THE FLEXX PISTOIA – EA7 OLIMPIA MILANO 79-63

THE FLEXX PISTOIA: Moore 17, McGee 16, Ivanov 13, Bond 8, Gaspardo 6, Diawara 3. Coach: Esposito

EA7 OLIMPIA MILANO: Bertans 16, Goudelock 11, Micov 10, Kuzminskas 9, Theodore 8, Cusin 8, Cinciarini 5, Tarczewski 5, Pascolo 4, Jerrells 3. Coach: Pianigiani

1° Quarto: 19-26

2° Quarto: 32-35

3° Quarto: 46- 56

4° Quarto: 63-79