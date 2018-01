Legabasket: risultati e tabellini dell'ultima giornata di andata

L'ultima giornata del girone di andata regala i verdetti per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Oltre ad Avellino, che con la vittoria a Trento ha guadagnato la prima posizione, si qualificano Brescia (seconda), Milano (terza), Venezia (quarta), Torino (quinta) e, grazie alle vittorie dell'ultimo turno, Cantù (sesta), Bologna (settima), Cremona (ottava). Fuori dunque Sassari, oltre a Trento e Reggio Emilia alle quali occorreva un mezzo miracolo. L'ultimo turno ha offerto comunque molte conferme, sia in positivo che in negativo. Avellino prosegue nell'ottimo trend delle ultime settimane, chiudendo il girone col record di vittorie societario. Contro Trento, gli irpini hanno sfoderato una prestazione al limite della perfezione negli ultimi 10 minuti, giocando un basket di alto livello sia in attacco che in difesa. Brescia, approfittando dei problemi di Pistoia, torna al successo e, grazie al ko di Milano, con la classifica avulsa guadagna la seconda posizione. All'Olimpia non basta il miglior Goudelock della stagione: il problema non è quindi l'ex Lakers...Venezia dimostra di essere molto più squadra di Milano, mette in luce un motivatissimo Haynes, ma dovrà fare a meno nelle prossime partite di Orelik, uscito per un guaio (pare serio) al ginocchio. Una tripla all'ultimo secondo di Thomas regala a Cantù il successo a Brindisi e l'accesso alle Final Eight. La vittoria catapulta i brianzoli addirittura al sesto posto e al derby con Milano; a Firenze, Cantù sarà la mina vagante della manifestazione. Un Patterson inarrestabile conduce Torino alla vittoria contro Varese, apprezzabile per impegno ma al momento la squadra più debole del torneo. Bologna vince agevolmente lo spareggio con Reggio Emilia, mentre Cremona conclude l'eccezionale rimonta delle ultime settimane sbancando con autorevolezza il campo dell'Orlandina. In coda, grande equilibrio e successo soltanto per Pesaro, che nega a Sassari l'accesso alla Coppa Italia e agguanta il gruppo di squadre fermo a 8 punti.

EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia 80-84 (17-23, 26-21, 17-15, 20-25)

Goudelock 28 (5/7, 6/10), Micov 9 (2/4, 1/3, 2/2), Pascolo 2 (1/5), Tarczewski 2 (1/2), Kuzminskas 2 (1/4, 0/3), Cinciarini 2 (1/5), Cusin (0/1), Abass 2 (0/1 da 3, 2/2 ai liberi), Theodore 10 (2/6, 2/4), Bertans 6 (3/5, 0/2), Gudaitis 17 (6/6, 5/7 ai liberi), 11 rimbalzi

Haynes 20 (5/7, 3/5, 1/1), Johnson 11 (3/6, 1/3, 2/2), Bramos 11 (4/4, 1/4), Tonut 6 (1/4, 1/2, 1/2), De Nicolao 2 (0/2 da 3, 2/2 ai liberi), Orelik 8 (1/1, 2/5), Ress 2 (1/2, 0/2), Biligha 8 (4/6), Watt 16 (6/10, 1/1, 1/2)

Dolomiti Energia Trentino - Sidigas Avellino 83-94 (17-24, 32-24, 25-21, 9-25)

Hogue 13 (3/4, 7/8 ai liberi), Gutierrez 7 (2/9, 0/2, 3/4), Gomes 11 (1/2, 2/5, 3/5), Shields 11 (4/8, 3/3 ai liberi), Sutton 27 (10/14, 1/2, 4/5), Lechthaler (0/1), Forray 5 (0/1, 1/2, 2/3), Flaccadori 9 (4/8, 0/3, 1/2), Silins (0/1)

Leunen 8 (0/1, 2/4, 2/3), Rich 33 (7/11, 4/6, 7/7), Scrubb 22 (4/5, 4/4, 2/2), Filloy 18 (5/7, 2/4, 2/2), Ndiaye 10 (5/5, 0/1 ai liberi), Zerini (0/1 da 3), Wells (0/1 da 3), Fitipaldo 2 (0/1, 0/3, 2/2), D'Ercole, Fesenko 1 (0/2, 1/2 ai liberi)

VL Pesaro - Banco di Sardegna Sassari 88-85 (26-23, 21-18, 18-23, 23-21)

Omogbo 17 (6/7, 0/1, 5/8), 9 rimbalzi, Ceron 11 (3/3, 1/2, 2/2), Mila 17 (6/9, 5/6 ai liberi), Moore 13 (5/11, 0/3, 3/5), Ancellotti 5 (2/3, 0/1, 1/3), Little 9 (3/6, 0/3, 3/5), Bertone 14 (5/7, 1/2, 1/1), Monaldi 2 (1/3), Serpilli

Spissu (0/2), Bamforth 22 (5/9, 3/9, 3/4), Planicic 4 (2/4), Devecchi 3 (1/1, 0/1, 1/2), Randolph 3 (0/2, 1/2), Pierre 6 (2/5, 2/2 ai liberi), Jones 8 (3/5, 2/2 ai liberi), Hatcher 21 (3/5, 4/9, 3/3), Polonara 18 (3/4, 4/7), 10 rimbalzi

Segafredo Virtus Bologna - Grissin Bon Reggio Emilia 85-75 (17-24, 27-21, 25-14, 16-16)

A. Gentile 14 (6/13, 0/3, 2/3), Umeh 13 (2/5, 3/5), Baldi Rossi 14 (3/5, 2/4, 2/2), Ndoja 1 (1/2 ai liberi), Lafayette 12 (3/5, 2/6), Aradori 8 (4/9, 0/1), S. Gentile 3 (0/1, 1/2), Lawson 5 (1/2, 1/2), Slaughter 15 (5/7, 5/6 ai liberi), 9 rimbalzi

Mussini 7 (1/3, 1/4, 2/2), Wright 11 (5/8, 1/2 ai liberi), Candi 8 (2/3, 1/2, 1/2), Della Valle 6 (2/5, 0/3, 2/2), J. White 4 (2/4, 0/1), Reynolds 8 (4/7), Markoishvili 25 (1/5, 6/10, 5/6), 9 rimbalzi, C. Wright 2 (1/1), Cervi 4 (2/2)

Openjobmetis Varese - Fiat Torino 89-92 (22-18, 29-22, 18-25, 20-27)

Avramovic 17 (5/8, 1/3, 4/6), Pelle 14 (6/9, 2/2 ai liberi), Natali 2 (0/1, 2/4 ai liberi), Vene (0/1), Okoye 20 (5/8, 2/7, 4/4), 10 rimbalzi, Tambone 6 (0/1, 2/5), Cain 6 (3/5), 10 rimbalzi, Ferrero 15 (3/4, 2/6, 3/3), Wells 9 (1/6, 1/5, 4/4)

Garrett 18 (6/9, 2/5), Vujacic 14 (6/10, 0/2, 2/3), Poeta 2 (1/3, 0/2), Stephens, Patterson 30 (4/10, 6/8, 4/4), Washington (0/1 da 3), Okeke 11 (1/2, 3/5), Jones 2 (1/2), Mazzola 5 (1/1, 1/2), Iannuzzi 10 (5/8)

Betaland Capo d'Orlando - Vanoli Cremona 85-95 (27-21, 23-25, 14-21, 21-28)

Alibegovic 15 (1/1, 4/8, 1/2), Maynor 22 (4/4, 4/9, 2/3), 9 assist, Ihring, Atsur (0/1, 0/1), Kulboka 6 (1/2, 1/2, 1/2), Delas 8 (3/4), Wojciechowski 18 (8/9, 2/3 ai liberi), Stojanovic 11 (4/8, 1/4, 0/2), Ikovlev 5 (2/5, 0/4, 1/2)

Johnson-Odom 25 (3/6, 4/9, 7/7), Martin 9 (2/6, 0/1, 5/7), Gazzotti 10 (3/3, 1/2, 1/2), T. Diener 4 (0/2, 1/2, 1/2), 7 assist, Ricci, Ruzzier 2 (1/1, 0/1), Portannese 5 (1/1 da 3, 2/2 ai liberi), Fontecchio 13 (2/6, 3/5), Sims 12 (5/6, 0/1, 2/2), D. Diner 3 (1/5 da 3), Milbourne 12 (2/4, 2/5, 2/2)

Germani Basket Brescia - The Flexx Pistoia 76-72 (22-20, 24-16, 14-19, 16-17)

Moore 11 (5/11, 0/2, 1/2), Hunt 3 (1/7, 1/2), L. Vitali 9 (0/2, 2/4, 3/4), Landry 19 (3/7, 3/8, 4/4), Ortner 4 (2/3), Traini 2 (1/1, 0/1), M. Vitali 14 (4/6, 2/3), Moss 5 (2/2, 0/3, 1/1), Sacchetti 4 (2/2, 0/2), Bushati 5 (0/1, 1/3, 2/2)

Della Rosa 6 (2/4 da 3), McGee 15 (3/6, 2/6, 3/4), Barbon, Laquintana 2 (1/1), Mian 10 (2/6, 2/5), Gaspardo 6 (3/6, 0/2), Magro 4 (2/3), Diawara 6 (1/3, 1/2, 1/2), Moore 17 (5/6, 2/6, 1/1), Ivanov 6 (1/3, 4/6 ai liberi)

Happy Casa Brindisi - Red October Cantù 86-88 (22-20, 17-21, 17-20, 30-27)

Lalanne 22 (9/15, 0/3, 4/4), 12 rimbalzi, Tepic 12 (5/6, 0/4, 2/2), Moore 17 (4/7, 2/5, 3/4), Suggs 8 (4/7), Smith 17 (6/8, 0/1, 5/8), Mesicek 10 (1/2, 1/1, 5/7), Donzelli, Giuri, Oleka (0/1)

Culpepper 18 (6/10, 2/6), Burns 24 (8/8, 1/3), 12 rimbalzi, Thomas 17 (3/7, 3/6, 2/5), Chappell 6 (1/4, 1/2, 1/2), Cournooh 11 (1/2, 2/2, 3/5), Smith 2 (1/2, 0/3), Parrillo, Crosariol 10 (5/9)

Classifica

Avellino 24; Brescia, Milano, Venezia 22; Torino 20; Cantù, Bologna, Cremona, Sassari 16; Trento 14; Capo d'Orlando 10, Reggio Emilia 10; Pistoia, Pesaro, Brindisi, Varese 8

Tabellone Coppa Italia

Avellino - Cremona

Venezia - Torino

Brescia - Bologna

Milano - Cantù



