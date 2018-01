LegaBasket Serie A - Clamoroso a Torino: Banchi si dimette

Google Plus

Foto copyright: Ciamillo&Castoria. Banchi Luca, Openjobmetis Varese - Fiat Torino, Lega Basket Serie A 2017/2018. Varese, 14/01/2018. Foto Ciamillo - Castoria

Come un fulmine a ciel sereno. Luca Banchi ha presentato quest'oggi le dimissioni da capo allenatore della FIAT Torino. Il tutto dopo la vittoria, di rimonta, della sua squadra trascinata da una clamorosa prestazione di Patterson sul campo della Openjobmetis Varese nel pomeriggio di ieri.

Il tecnico di Grosseto, ex Milano tra le altre, ha rassegnato le dimissioni questo pomeriggio: alla base della rottura tra il coach e la società piemontese una discussione, animata, con la famiglia Forni, il presidente Antonio e il vice-presidente Francesco, figlio del patron gialloblù.

Litigio andato in scena nell'immediato pre partita della gara di Masnago e proseguito dopo il successo di rimonta che ha garantito a Torino il quinto posto in classifica con venti punti al termine del girone d'andata, culminato con l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno a Firenze.

Adesso l'obiettivo principale della dirigenza piemontese è quello di garantire l'integrità dello spogliatoio e, successivamente, guardare al sostituto di Banchi: i primi nomi emersi sono quelli di Cesare Pancotto e Gianmarco Pozzecco. Scelta che potrebbe arrivare già in queste ore dal momento in cui mercoledì sera si gioca al PalaRuffini contro il Lietuvos Rytas in EuroCup.