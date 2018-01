Legabasket Serie A, Torino ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Carlo Recalcati

Caserta 12/03/2017 - Basket Lega A Campionato Italiano Pallacanestro 2016-17 Pasta Reggia Caserta - Mia Cantu nella foto: Carlo Recalcati foto Ciamillo

Sarà Carlo Recalcati il nuovo allenatore della Fiat Torino, dopo le dimissioni di ieri di Luca Banchi tra l'incredulità di tutta la piazza torinese. Il presidente del club Antonio Forni ha voluto fermare più in fretta possibile la falla che si è aperta con le dimissioni rassegnate dall'allenatore ex Olimpia Milano ed ha scelto l'allenatore più esperto in circolazione. La decisione dovrebbe essere ufficiale in giornata con la presentazione di Recalcati, chiamato a guidare l’Auxilium nel prosieguo della stagione.

Recalcati, dopo la separazione con la Pallacanestro Cantù, tornerà in panchina. Come ricorda TuttoSport, è l'allenatore più vincente della Serie A con 526 vittorie ed anche il più vincente nella storia dei playoff, con tre scudetti vinti in tre club diversi, a Varese, a Bologna sponda Fortitudo e a Siena.

Inoltre, l'allenatore 72enne, è stato anche CT azzurro per 8 anni con le ultime medaglie conquistate dalla Nazionale, dal bronzo europeo del 2003 all’argento olimpico del 2004.