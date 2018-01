Legabasket - Colpaccio di Varese al Taliercio: Venezia KO (63-75)

Google Plus

VARESE: Avramovic 4, Pelle 2, Bergamaschi ne, Natali 0, Vene 6, Parravicini ne, Okoye 14, Tambone 17, Cain 17, Ferrero 3, Wells 12. All. Caja.

REYER VENEZIA: Haynes 9, Peric 2, Johnson 3, Bramos 14, Tonut 8, De Nicolao 4, Jenkins, Bolpin 3, Ress, Biligha 9, Cerella 1, Watt 10. All. De Raffaele.

Impresa per la Openjobmetis Varese, che disputa una partita perfetta al Taliercio, battendo con merito la Reyer Venezia, con il punteggio di 63-75. Una partita equilibrata per tre quarti, i lombardi fuggono nell’ultimo periodo, ma la truppa di Caja era già in odore di impresa già dal primo quarto, vista l’intensità dei giocatori, mentre i veneti sono apparsi pressochè impalpabili. MVP della gara Tambone, con 17 punti a referto.

Avvio sprint per Varese, che vola sull’1-7, con Pelle e Avramovic, mentre i veneti riescono ad impattare con le triple di Watt e Haynes. I biancorossi sono più fluidi rispetto ai veneti, che soffrono l’assenza di Orelik, ai box per un grave infortunio al ginocchio, riallungando sul 7-14 con Okoye e Cain, quando mancano tre minuti alla prima sirena. Peric limita il gap dalla lunetta, chiudendo il primo parziale sul 17-21.

Nel secondo periodo, Cain prova ad allungare, segnando il +5, tuttavia i punti di Biligha permettono ai lagunari di restare a contatto. Dopo quattro minuti, si inceppano gli orogranata e gli ospiti ricambiano il favore, con Tambone che segna dall’arco, siglando il +8 (20-28). Al settimo minuto di gioco, Okoye firma il massimo vantaggio, con il canestro del +10 (22-32), la truppa di De Raffaele reagisce con un break di 5-0, che dimezza il gap, con Watt e la tripla di Johnson. Watt ruba il pallone e Bolpin trova la gloria con la bomba del -2 ad un minuto dall’intervallo, mentre Wells chiude il primo tempo sul 32-36.

Foto copyright: Ciamillo & Castoria. La riproduzione del materiale fotografico senza autorizzazione scritta è vietata in qualunque forma.

Al ritorno sul parquet del Taliercio, Bramos riporta i suoi sulla scia con la tripla del 35-36, tuttavia, gli ospiti continuano ad esprimere un buon gioco offensivo e riescono ad imbrigliare la manovra veneziana: Cain è infallibile in area e Varese guida a metà quarto con nove punti di vantaggio (37-46). Bramos e De Nicolao accorciano con cinque punti consecutivi, mentre Tambone ridà linfa e ossigeno con la tripla del +6. Tonut e Biligha non mollano r firmano la reazione, che vale il -1 veneziano, con un minuto da giocare (52-53). Il quarto si chiude sul 52-55.

Nell’ultimo periodo, i veneti si ritrovano con le polveri bagnate e Tambone fa saltare il banco con una tripla, che ridà fiato a Varese, mentre l’Umana ci prova con il solo Bramos. Gli ospiti sono concentrati e riescono ad amministrare il vantaggio, allungando con il solito Tambone, ben coadiuvato da Avramovic e il +11 sa di ipoteca. Bramos e Tonut sono gli unici a trovare il fondo della retina sul finale, ma un impalpabile Haynes perde qualche pallone di troppo e Varese espugna il Taliercio con il punteggio di 63-75.