Legabasket Serie A - Pistoia esonda, Capo d'Orlando demolita (91-69)

La The Flexx Pistoia asfalta nettamente la Betaland Capo d'Orlando e inizia nel migliore dei modi il proprio girone di ritorno, con una partita che ha iniziato a pendere dalla parte della formazione toscana dopo un inizio che a dire il vero sembrava essere promettente per i siciliani. Un vantaggio di cinque punti e una presenza sul parquet che sembrava ormai ottima, tutto dilapitato dai paladini con un parziale di 15-0 che chiude il primo quarto e inclina il match in favore della compagine guidata da Vincenzo Esposito, che con questo successo si scolla dall'ultima posizione in classifica e va ad agganciare proprio l'Orlandina a quota 10 punti. Ancora una serata da dimenticare per la formazione allenata da Gennaro Di Carlo, che trova l'unico spunto positivo in un Atsur da 20 punti e in un Delas che ha iniziato la gara alla grande prima di cadere vittima della somma di falli. Pistoia dunque interrompe una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, mentre diventano sei in fila quelle di una Betaland entrata in un tunnel sempre più buio.

Gaspardo inizia con tre punti, replica Delas con il jumper prima di segnare in allontanamento. Grande equilibrio sul parquet, si accende Diawara ma il pivot serbo è scatenato e firma il +4 prima del canestrone di Ikovlev. La Betaland ne ha di più, un contropiede del francese e la bomba di Ivanov riaccendono i toscani: da registrare la difesa in area, bucata da Ikovlev. Timeout Pistoia, Delas è ancora scatenato ma Gaspardo replica e con un altro gioco da tre punti firma il sorpasso, poi McGee si sblocca con due triple in fila e Capo sprofonda. Laquintana segna da ex, è 27-17 al primo intervallo. L'Orlandina litiga con i liberi, il play di casa trova altri due punti ma Atsur rintuzza prima di un altro gioco da tre punti di un super Gaspardo. Ci pensa ancora il turco a tenere a galla la Betaland, che nel momento di massima difficoltà subisce due canestri pesanti da Diawara: Pistoia sul +15 prima dell'appoggio di Ikovlev. Ci pensa ancora Laquintana ad aumentare il passivo, Capo rischia di sprofondare ma Stojanovic e ancora Atsur firmano un buon break corroborato da Wojciechowski nel finale: è 46-34 The Flexx prima dell'intervallo lungo.

Si torna sul parquet e Gaspardo mette già la tripla ma Ivanov esce per falli: ci pensa Magro a mettere i punti del +16. Maynor si mette in ritmo con due triple e poi innesca Delas, si sblocca anche Moore ma Ikovlev mette la bomba del -9 e la Betaland torna in partita con i toscani carichi di falli. L'asse Magro-Moore è la fonte principale di punti per la The Flexx che ritrova Laquintana e soprattutto Gaspardo sempre servito da Moore: Pistoia di nuovo sul +15 e di nuovo in controllo. Mian prende la linea di fondo, Capo non segna più e McGee mette la bomba e i liberi del 75-53 di fine terzo quarto. Atsur mette la bomba del -21 in avvio di quarto periodo ma la Betaland non sembra averne per tornare sotto anche se dall'altra parte la The Flexx non ammazza ancora la gara, preferendo gestire. Forse i toscani calano con troppo anticipo sulla sirena finale, ancora Atsur segna ma Laquintana mette la lacrima che riporta Capo sulla terra. Torna il ventello di vantaggio per Pistoia con il tap-in di Diawara, Alibegovic mette la tardiva bomba ma Magro continua a farsi sentire là sotto. Finale dedicato all'accademia pura.