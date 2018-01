Legabasket Serie A, Milano ringrazia Kuzminskas e torna in vetta alla classifica

Milano vince una partita tiratissima contro la Vanoli Cremona: finisce 82-80 grazie all'alley-oop della coppia Micov-Kuzminskas ed i biancorossi raggiungono Avellino e Brescia in vetta alla classifica.

Una gara sofferta, combattuta per tutti i 40 minuti nonostante i padroni di casa siano andati anche sopra di 15 lunghezze, ma, molto probabilmente, la stanchezza per il doppio impegno in Eurolega si è fatta sentire. Man of the match sicuramente il lituano autore di ben 19 punti. La Vanoli rimpiange due punti.

LA PARTITA

Quintetto Milano: Kuzminskas, Cusin, Abass, Theodore, Jerrells

Quintetto Cremona: Martin, Ruzzier, Fontecchio, Sims, Drake Diener

Milano parte alla grande, o meglio, Kuzminskas parte alla grande: sette punti e un assist per il giocatore lituano, ma la squadra di Sacchetti nel complesso tiene botta grazie all'ottima percentuale da tre punti e chiude il primo quarto sotto solo di due lunghezze (23-21).

Il secondo quarto rimane combattuto, Pianigiani toglie il centro di ruolo ed inserisce Pascolo: mossa azzeccata perchè l'Olimpia prova il primo allungo toccando la doppia cifra di vantaggio (41-28 al 16’)- Cremona rientra, ma chiude sotto di nove punti il primo tempo 48-39.

I padroni di casa provano a scappare ad inizio terzo quarto, aumentando l'intensità in difesa e giocando di squadra (58-43 al 24'). Milano abbassa la guardia e così Cremona rientra con un super Martin (12 punti con 5/6 dal campo ndr) e va avanti anche nel punteggio 69-75 al 34’. Pianigiani chiama immediatamente minuto. Il time out fa bene ai biancorossi che tornano in partita con un 6-0 per pareggiare a 3 minuti dalla fine. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma. Ma come detto, su una palla persa di Fontecchio sulla rimessa, Kuzminskas realizza su alley-oop di Micov il canestro della vittoria sulla sirena. Finisce 82-80.