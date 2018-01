Legabasket: Leonessa indomabile, i Vitali espugnano Avellino

Spettacolare successo in overtime per Brescia, che infligge la prima sconfitta interna ad Avellino e allunga in classifica sui campani, forte anche del 2-0 negli scontri diretti. In una gara che ha vissuto di parziali e controparziali, la Leonessa non si dà per vinta né quando è sotto di 14 nel terzo periodo, né quando si trova a -5 nell'overtime. A un immarcabile Jason Rich, infatti, Brescia riesce sempre a rispondere, ora con Landry, ora con Moore, ora con Michele Vitali. Ed è proprio il numero 31, dopo un errore in lunetta di Rich, a realizzare con freddezza, intelligenza e follia la tripla decisiva a pochi secondi dal termine dell'overtime. Avellino subisce il quarto stop consecutivo, il secondo in campionato, e deve interrogarsi su Fitipaldo, arrivato come colpo di mercato e dimostratosi, al momento, un flop totale.

Primo quarto Nic Moore apre le ostilità con una tripla su assist di Luca Vitali. Avellino fallisce i primi 4 attacchi, e Moore continua nel suo show personale infilando altri 5 punti (0-8). Dopo 3 minuti di digiuno, Avellino si sblocca con una tripla di Filloy, che fa il bis dopo una tripla di Vitali (6-11). Avellino si riavvicina con 5 punti di Leunen (10-13), Brescia comincia ad abbassare le percentuali, anche grazie alla presenza di Fesenko sotto canestro, e Rich riduce a 1 i punti di differenza (16-17). Filloy pareggia con la sua terza tripla, Wells firma il sorpasso con la sua prima, e sul filo della sirena Ndiaye corregge il primo errore dell'italo-argentino realizzando il canestro del 24-19.

Secondo quarto Rich realizza il primo canestro con un impossibile fade away, Brescia fallisce una serie di conclusioni dalla lunga distanza, e Ndiaye schiaccia il pallone del +9 su assist di Filloy (28-19). Moore è il primo ad arrivare in doppia cifra con la terza tripla, e sempre da oltre l'arco va a segno anche Traini (29-25). Lo stesso Traini commette poi 3 sciocchezze, ma Landry si fa apprezzare su entrambi i versanti, e Brescia arriva a -1 con una tripla di Sacchetti (31-30). Con Filloy in panca col secondo fallo, Avellino non trova ordine in attacco a causa di un anonimo Fitipaldo, e Brescia supera con Landry, obbligando Sacripanti al time out. Avellino si affida a Wells per contenere il tentativo di fuga di Brescia (37-38) poi, dopo una tripla di Luca Vitali, Leunen accorcia dalla lunetta (38-41). Brescia è avanti grazie alle triple (7/14) e ai rimbalzi (20 vs 14); 11 punti per Moore, 9 per Wells.

Terzo quarto Brescia non comincia la ripresa nel migliore dei modi: Avellino costruisce un parziale di 11-0 con 5 punti di Leunen, Brescia mette insieme 3 errori al tiro, concede 2 rimbalzi sotto il proprio canestro, e Luca Vitali viene sanzionato con un tecnico (49-41). Il problema più grande per Brescia sono i falli, dopo meno di 3 minuti infatti la Leonessa esaurisce il bonus, e Landry è già a quota 3. Avellino allunga il parziale, con 4 punti di Rich arriva il +12 (55-43). Brescia non riesce a reagire, Fesenko in tap in porta a 14 i punti di distacco, poi di un libero di Luca Vitali interrompe il digiuno ospite. Una tripla di Landry riporta Brescia sotto la doppia cifra di svantaggio (59-51), Sacripanti chiama timeout per gestire gli ultimi 3 minuti, Leunen risponde con una tripla, ma Brescia si riavvicina con un parziela di 7-0 (62-58). Scrubb fa respirare gli irpini con un paio di salti sotto il canestro avversario, Brescia arriva a -3 ma Landry commette il quarto fallo. Dopo uno 0/2 dalla lunetta di Ndiaye, Brescia realizza l'ultimo canestro con Moore, e con un gran parziale finale chiude il terzo quarto sotto di un solo punto (64-63). Avellino paga a caro prezzo i 7 liberi sbagliati.

Quarto periodo Lorenzo D'Ercole tiene Avellino avanti grazie a due triple (72-70), rispondendo alle prodezze di Michele Vitali. La difesa di Moss limita Rich, ma arriva la terza tripla di D'Ercole a dare linfa all'attacco irpino (75-74). Rich però ne approfitta quando a marcarlo c'è Landry, gravato di 4 falli, o Michele Vitali, e scherza anche Hunt, realizzando 7 punti di fila (83-79). Brescia lucra punti dalla lunetta, e a 1:45 il punteggio recita 83-82, con Brescia che ha commesso 1 solo fallo. Rich questa volta fallisce la penetrazione, Luca Vitali sbaglia il jump shot. Ultimo minuto. Filloy perde palla, Landry fallisce il tiro, ma Moss conquista il rimbalzo e consente a Landry di infilare la tripla del +2 (81-83). Time out Sidigas. Arresto e tiro di Rich per il pareggio, ultimo possesso per Brescia, Luca Vitali non riesce a realizzare, e si va all'overtime.

Overtime Altra prodezza di Rich per il primo canestro del supplementare. Brescia fallisce 3 triple di fila, Rich no, ed è +5 a 2:23 dal termine (92-87). Landry risponde con un 2+1, Leunen fallisce una tripla aperta, e una carambola permette a Michele Vitali di infilare la tripla del sorpasso (92-93). Arriva il quinto fallo di Landry, Filloy forza e sbaglia una tripla, Hunt non allunga, e Rich trova l'assist per il +1 di Wells. Ultimo possesso di Brescia, Hunt si impappina sotto il canestro di Avellino, a 8 secondi dal termine Rich va in lunetta. Rich fa 1/2, Moss lancia Michele Vitali, che arriva sotto il canestro, torna oltre la lunetta e realizza la tripla del +1. Time out Sidigas, Rich questa volta