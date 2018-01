Legabasket: risultati e tabellini della 17esima giornata



Non ci si annoia nella 17esima giornata del campionato di Serie A1. Punteggi alti, gare equilibrate, classifica corta sia in testa che in coda. Il match clou non ha deluso le aspettative: Brescia e Avellino dimostrano di valere le alte sfere della classifica, si danno battaglia per 45 minuti, mettono in mostra la classe di due dei migliori americani del torneo (Rich e Landry). A decidere la sfida, a una manciata di secondi dal termine dell'overtime, un'invenzione di Michele Vitali. Nel remake della finale dello scorso anno, Venezia ha ancora la meglio su Trento (settima sconfitta consecutiva) grazie al miglior Bramos della stagione e a un solidissimo Watt. Filotto di sconfitte, sei, anche per Capo d'Orlando, mai in partita contro Bologna (al terzo successo di fila). In assenza di Alessandro Gentile, sono Aradori e un Lafayette per una volta convincente a fare la differenza. Nic Moore realizza 19 punti nel terzo quarto, con 5/5 da 3, e guida Brindisi alla rimonta e al successo contro una diretta concorrente per la salvezza, Pistoia. Cremona e Cantù erano entrambe reduci da 3 vittorie consecutive: il derby lombardo è appannaggio della Vanoli, che ottiene il break decisivo grazie a Martin e Drake Diener. Realizzando 14 triple, 5 nell'ultimo quarto, Reggio Emilia supera Pesaro e continua la rincorsa verso la zona playoff. Finalmente protagonista Mussini, autore di 18 punti, bottino che aveva messo insieme sommando i punti delle ultime 6 gare. Nonostante i fischi a coach Pasquini prima della gara, Sassari supera Torino mettendo a segno 16 triple e col season high di Pierre, che dopo i 26 punti rifilati a Cantù arriva a 27.

Posticipo con Milano che fa visita a Varese: l'Olimpia cerca l'aggancio a Brescia, l'Openjobmetis presenta il nuovo arrivato Tyler Larson

VL Pesaro - Grissin Bon Reggio Emilia 96-104 (22-22, 23-26, 20-25, 31-31)

Omogbo 15 (3/4, 2/3, 3/3), Ceron 6 (2/3, 0/2, 2/2), Mika 18 (5/9, 8/10 ai liberi), Moore 12 (5/8, 0/4, 2/2), Ancellotti 2 (0/2, 2/2 ai liberi), Little 8 (1/3, 2/4), Bertone 18 (6/6, 2/4), Monaldi 17 (3/4, 3/4, 2/2)

Mussini 18 (3/3, 4/5), Wright 23 (8/12, 0/1, 7/8), Candi 1 (1/1, 0/2), Della Valle 7 (1/4, 1/3, 2/3), White 13 (3/3, 1/3, 4/4), Reynolds 6 (3/4), Markoishvili 13 (2/6, 3/5), Cervi 2 (1/1), Llompart 20 (5/6 da 3, 5/6 ai liberi)

Banco di Sardegna Sassari - Fiat Torino 92-80 (23-25, 28-14, 20-14, 21-27)

Spissu (0/2 da 3), Bamforth 18 (2/5, 4/7, 2/2), 7 assist, Planicic 16 (8/15), Devecchi 3(1/1 da 3), Randolph (0/2), Pierre 27 (5/7, 4/6, 5/6), Jones (0/3), Hatcher 5 (1/1, 1/5), Polonara 8 (2/3, 1/2, 1/1), Tavernari 15 (5/7 da 3)

Garrett 12 (2/9, 2/5, 2/2) 9 assist, Poeta 11 (2/3, 1/2, 4/4), Stephens, Patterson 10 (3/5, 1/3, 1/2), Washington 5 (1/3, 0/1, 3/8), Okeke 4 (0/3, 1/3, 1/2), Jones 15 (6/12, 1/3), Mazzola 15 (2/4, 3/4, 2/2), Iannuzzi 8 (3/4, 2/2)

Sidigas Avellino - Germani Basket Brescia 95-96 OT (24-19, 14-22, 26-22, 21-22, 10-11)

Rich 29 (6/12, 3/5, 8/10), Wells 15 (5/7, 1/3, 2/2), Leunen 15 (2/3, 2/8, 5/7), Filloy 9 (3/9 da 3), Scrubb 2 (1/3, 0/1), Fesenko 9 (3/4, 3/4 ai liberi), Fitipaldo (0/1, 0/1), Ndiaye 7 (3/4), D'Ercole 9 (0/1, 3/5)

L. Vitali 11 (1/3, 2/3, 3/4), Sacchetti 9 (0/2, 1/1, 6/6), M. Vitali 17 (3/7, 3/8, 2/3), Hunt 10 (5/11), Moss 9 (3/3, 1/2), Traini 3 (1/2 da 3), Moore 15 (2/5, 3/3, 2/2), Ortner, Landry 22 (6/12, 2/6, 4/5)

Betaland Capo d'Orlando - Segafredo Virtus Bologna 69-86 (13-26, 24-21, 14-17, 18-22)

Alibegovic 6 (0/2, 2/6), Maynor 4 (2/3, 0/3), Irhing 2 (0/1, 2/2 ai liberi), Atsur 11 (3/4, 1/6, 2/2), Kulboka 3 (0/2, 1/5), Delas 7 (3/5, 1/2 ai liberi), Wojciechowski 9 (4/8, 0/2, 1/2), Stojanovic 24 (1/3, 6/7, 4/4), Ikovlev 3 (0/2, 1/4)

Umeh 6 (2/5 da 3), Pajola, Baldi Rossi 7 (2/5, 1/2), Lafayette 19 (5/6, 3/3), Aradori 21 (4/9, 3/7, 4/4), S. Gentile 12 (2/5, 2/5, 2/2), Lawson 10 (2/4, 2/5), Slaughter 11 85/7, 1/4 ai liberi)

Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia 79-83 (22-23, 18-21, 19-20, 20-19)

Franke 6 (3/6, 0/2), Sutton 17 (7/9, 0/1, 3/5), Silins 3 (0/1, 1/2), Forray 21 (5/10, 1/4, 8/8), Flaccadori 2 (1/6), Gomes 6 (1/2, 1/1, 1/2), Hogue 13 (4/5, 5/11 ai liberi), Lechthaler, Shields 11 (3/6, 1/2, 2/2)

Haynes 10 (1/3, 1/6, 5/6), Peric 4 (1/5, 0/2, 2/2), Johnson 9 (2/4, 1/4, 2/3), Bramos 26 (3/4, 6/8, 2/3), Tonut 2 (1/3, 0/1), De Nicolao 6 (1/1, 1/3, 1/2), ress 3 (1/3 da 3), Biligha 7 (2/3, 3/4 ai liberi), Watt 16 (5/6, 0/1, 6/6)

Happy Casa Brindisi - The Flexx Pistoia 88-74 (20-21, 19-23, 33-19, 16-11)

Suggs 15 (6/12, 1/4), Tepic 12 (2/3, 2/3, 2/2), Smith 5 (1/3, 1/2), Mesicek 12 (4/5, 1/3, 1/2), Cardillo 3 (1/1 da 3), Moore 21 (2/4, 5/7, 2/2), Donzelli 2 (1/1, 0/1), Giuri 6 (3/3, 0/3, 0/1), Lalanne 12 (3/7, 0/2, 6/10), 12 rimbalzi

Della Rosa 6 (0/1, 2/3), McGee 19 (4/6, 3/8, 2/2), Barbon, Laquintana 2 (1/2, 0/1), Mian 5 (1/3, 1/2), Gaspardo 19 (4/9, 3/9, 2/2), Bond (0/3, 0/2 ai liberi), Magro (0/2), Diawara 1 (0/1, 0/2, 1/4), 10 rimbalzi, Moore 9 (3/7, 1/2), Ivanov 13 (5/7, 1/2, 0/1)

Vanoli Cremona - Red October Cantù 109-100 (33-17, 24-33, 31-27, 21-23)

T. Diener 2 (1/1, 0/3), D. Diener 19 (2/3, 5/7), Ruzzier 5 (1/3, 0/1, 3/3), Milbourne 14 (6/11, 0/2, 2/2), Martin 31 (9/16, 4/7, 1/1), 10 rimbalzi, Sims 15 (5/7, 5/6 ai liberi), Ricci 7 (1/1, 1/3, 2/2), Johnson-Odom 13 (2/3, 3/7, 0/1), Gazzotti 1 (0/2, 1/2 ai liberi), Portannese 2 (1/1, 0/2)

Chappell 7 (2/6, 1/4), Smith 19 (5/9, 2/5, 3/3), Cournooh 12 (3/5, 2/3), Culpepper 25 (3/6, 5/11, 4/5), Thomas 19 (6/10, 7/8 ai liberi), Raucci (0/2), Parrillo 6 (2/5 da 3), Crosariol 12 (5/8, 2/2 ai liberi)

29/01/2018 ore 20:45

Openjobmetis Varese - EA7 Emporio Armani Milano

Classifica

Brescia 26; Milano, Avellino, Venezia 24; Bologna, Torino 20; Cremona, Cantù, Sassari 18; Trento, Reggio Emilia 14; Brindisi 12; Varese, Pistoia, Capo d'Orlando 10; Pesaro 8

Prossimo turno

Segafredo Virtus Bologna - VL Pesaro PalaDozza 03/02/2018 Ore 20:45

Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi Taliercio 04/02/2018 Ore 12:00

Germani Basket Brescia - Dolomiti Energia Trentino PalaGeorge 04/02/2018 Ore 15:30

EA7 Emporio Armani Milano - Betaland Capo d'Orlando Mediolanum Forum 04/02/2018 Ore 17:00

Grissin Bon Reggio Emilia - Banco di Sardegna Sassari PalaBigi 04/02/2018 Ore 18:00

The Flexx Pistoia - Vanoli Cremona PalaCarrara 04/02/2018 Ore 19:00

Fiat Torino - Sidigas Avellino PalaRuffini 04/02/2018 Ore 20:45

Red October Cantù - Openjobmetis Varese PalaDesio 05/02/2018 Ore 20:45