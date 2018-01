LegaBasket Serie A - Milano litiga coi ferri, Varese fa suo il derby (76-72)

Nel posticipo del lunedì sera di LegaBasket Serie A 2017/18, andato in scena al PalA2A, Varese ritrova la vittoria contro Milano e infila un secondo successo importante dopo quello esterno ottenuto con Venezia nello scorso turno. La Openjobmetis gioca un’ottima gara, recuperando da un breve svantaggio iniziale e poi mantenendosi sopra fino al termine, senza mai soffrire particolarmente i tentativi di rientro degli ospiti. Da sottolineare nelle fila di Varese la prestazione super di Wells, trentaquattro di valutazione complessiva per la guardia americana, con ventitre punti segnati, sette rimbalzi catturati e cinque assist. L’Olimpia cade nuovamente dopo la sconfitta in Eurolega con il Maccabi, pagando le pessime percentuali al tiro da oltre l’arco. Per i padroni di casa buona prova anche per Avramovic, autore di diciotto punti.

Caja schiera Wells playmaker, Okoye e Larson esterni. Completano il quintetto titolare Ferrero e Pelle. Il coach milanese Pianigiani risponde con Theodore in regia insieme a M’Baye, ala forte, e, Cusin centro. Sul perimetro agiscono Goudelock e Micov.

Meglio la squadra di casa in avvio, Larson e Wells segnano i primi tre canestri di Varese, le repliche esterne arrivano da M’Baye e Cusin. Il primo allungo importante è degli uomini di Caja, Ferrero colpisce dall’arco, nell’azione successiva Pelle inchioda dal pitturato. Sotto di sei, Milano stringe le maglie in difesa e trova due triple consecutive con le quali pareggia. A fine frazione di gioco Varese prova ancora ad allungare con i punti di Cain e Wells, i meneghini trovano un parziale di zero sei e chiudono il quarto in vantaggio, sul 17-19.

La tripla di Jerrells in apertura di secondo quarto illude gli ospiti, Vene e Cain infilano in pochi minuti otto punti consecutivi con i quali Varese si riporta saldamente in vantaggio. Pascolo e Cinciarini trovano i primi canestri della propria gara e cercano di mantenere il contatto, il nuovo entrato Avramovic trova tre bombe dall’arco in fila e respinge ogni tentativo di assalto di Pascolo e Jerrells. Con i quattro punti di Avramovic e Pelle, Varese trova il vantaggio in doppia cifra, prima dell’intervallo lungo Milano accorcia fino al meno sei (42-36).

Ripartono fortissimo gli ospiti al rientro in campo, Micov infila due triple consecutive e pareggia subito i conti. Varese non si fa intimidire e lo strapotere di Milano dura pochissimo, Goudelock, per minuti, è l’unico dei meneghini a trovare due volte la via del canestro, gli uomini di Caja difendono bene e trasformano ogni azione d’attacco in canestro riportandosi addirittura davanti di dieci. Nel momento peggiore Milano ritrova nei soliti Micov e Goudelock l’appiglio, con un parziale di zero sette i ragazzi di Pianigiani si riportano ad un solo possesso di distanza in vista dell’ultimo quarto (56-53).

Si lotta su ogni pallone ad inizio ultimo periodo, ad ogni tentativo di aggancio di Milano corrisponde un canestro di Varese in risposta. Dopo pochi minuti, la spallata decisiva la danno ancora i padroni di casa con i soliti Avramovic e Wells, riportandosi sul più nove. Bertans e Goudelock provano ancora una volta ad accorciare, ma i padroni di casa sono bravi a mantenere sette punti di vantaggio fino a poco più di un minuto dal termine. A poco servono le due triple di Goudelock negli ultimi secondi di gioco, Varese amministra e vince con il risultato di 76-72.