Legabasket: risultati e tabellini della diciottesima giornata



Quattro squadre a pari punti in testa alla classifica: è quanto regala la 18esima giornata di un sempre più equilibrato campionato di Serie A. La sorpresa arriva da Brescia, dove la capolista viene sorpresa da Trento, reduce da 3 sconfitte di fila. In una gara nervosa e poco spettacolare, la chiave è nel terzo periodo: i padroni di casa lo chiudono con 1/12 dal campo e 4 perse, gli ospiti con 8/15 con 4 triple. Nel finale, Trento è fredda nei liberi e può festeggiare. Avellino, come da pronostico, ha vita facile contro una Torino ormai a pezzi. Gara senza storia dal primo all'ultimo secondo, con i padroni di casa che costringono Recalcati a ventilare le dimissioni: decisive le prossime ore. Avellino, pur con Rich fermo a 4 punti, gioca a memoria e Fitipaldo mostra segni di ripresa. Tutto troppo facile per Milano, che si allena contro Capo d'Orlando, sempre più in crisi. Soffre invece Venezia, che penalizzata dai troppi liberi sbagliati deve lottare fino alla fine per superare Brindisi dell'ex Vitucci. Pochi scampoli per Austin Daye. Un canestro allo scadere di Della Valle permette a Reggio Emilia di battere Sassari e proseguire la scalata alla parte alta della classifica. Ancora senza Alesandro Gentile, Bologna piega agevolmente Pesaro. Si ferma invece Cremona, priva di Johnson-Odom: Pistoia, finalmente con tutti al meglio, in casa torna può tornare quella delle passate stagioni.

Alle 20:45, una delle classicissime: Cantù - Varese.



Segafredo Virtus Bologna - VL Pesaro 85-67 (30-12, 21-20, 15-15, 19-20)

Jurjatamm, Umeh 23 (3/5, 5/10, 2/2), Pajola, Baldi Rossi 2 (0/2, 0/1, 2/2), Lafayette 11 (3/7, 1/3, 2/2), Aradori 21 (5/8, 2/7, 5/6), 8 rimbalzi, S. Gentile 5 (2/4, 0/2, 1/2), Berti, Lawson 13 (3/4, 1/3, 4/10), Slaughter 10 (4/7, 2/4 ai liberi), 10 rimbalzi

Omogbo 8 (3/7, 0/3, 2/2), 17 rimbalzi, Mika 9 (4/8, 1/2 i liberi), 8 rimbalzi, 6 recuperi9, Moore 25 (7/13, 3/8, 2/2), Bocconcelli, Ancellotti 3 (0/3, 3/4 ai liberi), Little 9 (0/3, 2/6, 3/3), Bertone 8 (4/11, 0/3), Monaldi 5 (1/1, 1/4)

Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi 76-71 (21-16, 15-17. 23-21, 17-17)

Haynes 4 (2/4, 0/2), Peric 21 (8/12, 0/3, 5/7), 8 rimbalzi, Johnson 11 (2/7, 2/4, 1/4), Bramos 15 (2/2, 3/10, 2/3), Tonut 4 (2/5, 0/2, 0/2), Daye (0/1, 0/1), De Nicolao 1 (0/2, 1/2 ai liberi), Biligha 10 (5/6), Cerella 3 (1/1 da 3), Watt 7 (3/8, 1/2 ai liberi)

Suggs 5 (2/5, 0/2, 1/2), Tepic 15 (5/10, 1/3, 2/2), Smith 8 (3/4, 0/1, 2/2), Mesicek 16 (4/6, 2/3, 2/4), Cardillo (0/1), Moore 10 (1/7, 0/3, 8/8), 7 assist, Donzelli, Giuri 2 (1/1, 0/1), Lalanne 15 (6/10, 0/2, 3/6), 14 rimbalzi

La cronaca di Vavel

Germani Basket Brescia - Dolomiti Energia Trentino 70-78 (22-20, 12-11, 9-20, 27-27)

Moore 3 (0/3, 0/1, 3/4), Hunt 22 (11/15), 12 rimbalzi, L. Vitali 9 (0/3, 2/3, 3/3), 8 assist, Landry 12 (1/4, 3/7, 1/2), Ortner (0/2), Traini (0/1), M. Vitali 12 (3/4, 1/3, 3/4), Moss 8 (3/5, 2/2 ai liberi), Sacchetti 4 (1/2, 0/3, 2/2)

Franke 5 (1/1, 1/1), Sutton 11 (5/7, 0/1, 1/2), Silins 3 (1/1, 0/4, 1/1), Forray 15 (3/6, 2/4, 3/4), Flaccadori 14 (1/4, 3/8, 3/5), Gomes 8 (0/2, 2/3, 2/2), Hogue 10 (4/5, 0/1, 2/2), 12 rimbalzi, Shields 12 (4/7, 1/4, 1/4)

EA7 Emporio Armani Milano - Betaland Capo d'Orlando 91-54 (22-8, 24-13, 26-12, 19-21)

Goudelock 2 (1/2, 0/4), Bortolani 3 (1/1 da 3), Pascolo 2 (1/3, 0/1), Tarczewski 13 (4/5, 5/6 ai liberi), Kuzminskas 13 (4/10, 1/2, 2/2), Cinciarini 13 (1/1, 3/3, 2/2), Cusin, Abass 3 (1/2, 1/2 ai liberi), M'Baye 13 (4/5, 1/4, 2/2), Bertans 14 (1/2, 4/7), Jerrells 2 (1/2, 0/3), Gudaitis 13 (6/8, 0/1, 1/3), 12 rimbalzi

Alibegovic 1 (0/1, 0/1, 1/2), Faust 14 (5/9, 1/6, 1/1), Maynor 2 (1/2, 0/1), Ihring 4 (1/4, 0/1, 2/2), Atsur 11 (1/2, 2/4, 3/5), Kulboka 11 (1/5, 2/3, 3/3), Laganà, Delas 2 (1/5 0/1), Wojciechowski (0/3, 0/1), Campani 5 (2/3, 1/4 ai liberi), Ikovlev (0/3, 1/3, 1/2)

La cronaca di Vavel

Grissin Bon Reggio Emilia - Banco di Sardegna Sassari 65-63 (15-14, 15-19, 18-22, 17-8)

Mussini 6 (0/2, 2/4), Wright 11 (2/8, 1/2, 4/8), Bonacini, Candi 8 (1/2, 2/3), Della Valle 10 (4/11, 0/1, 2/3), White 13 (5/5, 3/4 ai liberi), Reynolds 2 (1/4), Cervi 2 (1/2), Nevels 9 (3/8, 1/2), Llompart 4 (0/2, 1/2, 1/2)

Spissu 14 (1/2, 4/7), Bostic 4 (2/4, 0/2), Bamforth 10 (5/7, 0/3), Planicic 5 (1/3, 3/4 ai liberi), Pierre 2 (1/4, 0/1), Jones 14 (6/10, 2/2 ai liberi), 9 rimbalzi, Hatcher 3 (1/3, 0/2, 1/1), Polonara 6 (2/4, 0/4, 2/2), Tavernari 5 (1/2, 1/2)

Fiat Torino - Sidigas Avellino 59-77 (9-19, 13-21, 22-20, 15-17)

Mazzola 2 (1/3, 0/1), Poeta 5 (1/3, 1/3), Garrett 16 (7/15, 0/5, 2/3), Vujacic 13 (1/4, 2/10, 5/6), Washington 12 (5/9, 2/4), Okeke (0/2, 0/2), Iannuzzi (0/2), Jones (0/2), Mbakwe 11 (4/7, 3/3 ai liberi)

Scrubb 10 (1/2, 2/3, 2/2), Zerini (0/1, 0/2), Wells 10 (5/7), Rich 4 (0/2, 1/3, 1/1), Filloy 15 (0/1, 5/8), Ndiaye 3 (1/3, 1/2 ai liberi), Leunen 7 (2/4 da 3, 1/1 ai liberi), Fesenko 15 (7/10, 1/1 ai liberi), D'Ercole 8 (1/1, 2/6), Fitipaldo 5 (1/2, 1/3)

La cronaca di Vavel



The Flexx Pistoia - Vanoli Cremona 76-65 (24-13, 11-21, 22-17, 19-14)

Della Rosa, McGee 11 (3/8, 1/5, 2/2), Laquintana 4 (1/4, 0/3, 2/2), Mian 11 (3/7 da 3, 2/2 ai liberi), Gaspardo 10 (3/6, 1/1, 1/2), Bond 8 (4/9), 15 rimbalzi, Magro 2 (1/2), Diawara 15 (4/5, 1/2, 4/4), Moore 5 (1/6, 1/4), 4 assist, Ivanov 8 (4/5, 0/2)

Martin 17 (4/9, 3/6), Gazzotti, T. Diener 2 (0/1, 0/1, 2/2), 6 assist, Ricci 9 (0/1, 3/8), Ruzzier 2 (0/4, 0/1, 2/2), Portannese 5 (1/4 da 3, 2/2 ai liberi), Fontecchio 22 (4/6, 3/6, 5/6), Sims (0/5), D. Diener 6 (0/1, 2/5), Milbourne 2 (1/4, 0/2)



Classifica:

Brescia, Avellino, Venezia, Milano 26; Bologna 22; Torino 20; Cantù, Cremona, Sassari 18; Trento, Reggio Emilia 16; Varese, Brindisi, Pistoia 12; Capo d'Orlando 10; Pesaro 8

Punti: Rich 20.1, Dallas Moore 19.3, Culpepper 18.1, Johnson Odom 17.8, Bamforth 16.7

Rimbalzi: Lalanne 9.9, Omogbo 9.8, Burns 9.6, Cain 8.4, Gudaitis 8.3

Assist: Maynor e Luca Vitali 5.9, Ronald Moore 5.5, Garrett 5.2, Bamforth 5.1



Prossimo turno:

10/02/2018

20:30 Dolomiti Energia Trentino - Red October Cantù

11/02/2018

12:00 Banco di Sardegna Sassari - Segafredo Virtus Bologna

11/02/2018

17:00 Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia

11/02/2018

17:00 Happy Casa Brindisi - EA7 Emporio Armani Milano

11/02/2018

18:00 Betaland Capo d'Orlando - Grissin Bon Reggio Emilia

11/02/2018

18:15 Sidigas Avellino - The Flexx Pistoia

11/02/2018

19:00 VL Pesaro - Fiat Torino

11/02/2018

20:45 Openjobmetis Varese - Germani Basket Brescia