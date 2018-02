LegaBasket Serie A - Milano vola a Brindisi, Brescia va a Varese ed Avellino ospita Pistoia

Fiat Torino vs Sidigas Avellino 04 febbraio 2018 Foto Ciamillo Filloy Ariel

Questa sera prende il via la 19esima giornata, ultima prima della Coppa Italia di settimana prossima e anche per questo si gioca solamente oggi e domani per dare il tempo alle otto squadre qualificate di preparare l'importante torneo che mette in palio il primo trofeo del 2018.

Una giornata che vede impegni molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda le posizioni di metà classifica. Delle quattro squadre di testa solamente Avellino gioca tra le mura amiche (ospita Pistoia), invece Milano vola a Brindisi, Venezia va a Cremona e Brescia chiude la giornata domani sera sul campo di Varese per uno dei tanti derby lombardi. Ma prima si inizia con la partita di questa sera tra Trento e Cantù che si giocano un posto per i playoff. Pesaro, fanalino di coda, ospita Torino, Capo d'Orlando, penultima, riceve invece Reggio Emilia.

19ESIMA GIORNATA DI SERIE A1

10/02 20:30 Dolomiti Energia Trentino - Red October Cantù

11/02 12:00 Banco di Sardegna Sassari - Segafredo Virtus Bologna

11/02 17:00 Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia

11/02 17:00 Happy Casa Brindisi - EA7 Emporio Armani Milano

11/02 18:00 Betaland Capo d'Orlando - Grissin Bon Reggio Emilia

11/02 18:15 Sidigas Avellino - The Flexx Pistoia

11/02 19:00 VL Pesaro - Fiat Torino

11/02 20:45 Openjobmetis Varese - Germani Basket Brescia

LA CLASSIFICA

1) Germani Basket Brescia 26 punti

2) Sidigas Avellino 26 punti

3) Umana Reyer Venezia 26 punti

4) EA7 Emporio Armani Milano 26 punti

5) Segafredo Virtus Bologna 22 punti

6) Fiat Torino 20 punti

7) Vanoli Cremona 18 punti

8) Red October Cantù 18 punti

9) Banco di Sardegna Sassari 18 punti

10) Dolomiti Energia Trentino 16 punti

11) Grissin Bon Reggio Emilia 16 punti

12) Openjobmetis Varese 14 punti

13) Betaland Capo d'Orlando 10 punti

14) VL Pesaro 8 punti

13) Happy Casa Brindisi 12 punti

14) The Flexx Pistoia 12 punti