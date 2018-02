LegaBasket Serie A - Brindisi dura solo un tempo: Milano ritorna alla vittoria (72-84)

Milano vince in casa dell'Happy Brindisi per 72-84. Una partita iniziata molto male per le scarpette rosse: nel primo tempo i biancorossi crollano fino anche al meno 14, ma nella ripresa entra con tutt'altro spirito e porta a casa due punti d'oro. Ottima gara di Micov con 17 punti (3/3 dalla lunga distanza) e 28 di valutazione, bene anche Goudelock con 14. Per la squadra di Vitucci non bastano i 17 punti di Mesicek.

LA PARTITA

I quintetti

BRINDISI: MOORE, SUGGS, TEPIC, SMITH, LYDEKA

MILANO: THEODOR, GOUDELOCK, KUZMINSKAS, MICOV, CUSIN

L'Olimpia inizia malissimo la partita e Brindisi domina letteralmente quasi tutto il primo tempo. I biancorossi praticamente non difendono e i padroni di casa con i canestri del nuovo arrivato Lydeka e di Mesicek e Suggs volano fino al più 14 (32-18) con l'immediato time out di Pianigiani.

Il minuto di sospensione serve a Milano perchè entra con tutt'altro spirito: alza l'intensità difensiva ed in attacco trova il canestro con continuità e in un attimo piazza 8-0 di parziale e torna al meno 6 (32-26). Gli ospiti riescono a rosicchiare ancora qualche punto e vanno all'intervallo lungo sul punteggio di 42-40.

Milano inizia bene il terzo quarto e con un paio di giocate di Goudelock va avanti nel risultato. Brindisi stacca la spina: le percentuali al tiro crollano per gli uomini di Vitucci ed in difesa concedono troppa libertà ai biancorossi che volano sul più 11 alla fine della terza frazione di gioco (60-49). Mesicek si carica la propria squadra sulle spalle per provare la rimonta, ma gli uomini di Pianigiani, guidati dal mini mamba e Micov chiudono la partita. Gli ultimi minuti servono solamente a fissare il risultato finale. 72-84